Kuolleen nelivuotiaan murhasta epäiltyjen tietoja levitetään ympäri somea, mikä voi olla laitonta

Rikoksiin liittyvä keskustelu on koventunut sosiaalisessa mediassa, mutta mitä tahansa ei sielläkään voi kirjoittaa. Julkaisut tai kommentit voivat täyttää rikoksen tunnusmerkit.

Sosiaalinen media on lisännyt keskustelua rikosepäilyjen ympärillä.

Keskustelu somessa on kasvanut etenkin poikkeuksellisempien rikosten kohdalla, Itä-Suomen poliisilaitoksen rikosylikomisario Harri-Pekka Pohjolainen kertoo. Tällaisia rikoksia ovat esimerkiksi henki- ja seksuaalirikokset. Etenkin, jos ne ovat kohdistuneet lapsiin tai ikäihmisiin.

Tuoreimpana esimerkkinä neljävuotiaan pojan murhasta epäiltyjen joensuulaisten tietoja, kuten heidän kuviaan ja someprofiileitaan, on levitetty Facebookissa ja suomalaisilla keskustelufoorumeilla.

Jotkut julkaisuista ovat levinneet laajalle ja niiden alle on kertynyt lukuisia kommentteja. Osa teksteistä voi täyttää esimerkiksi kunnianloukkauksen, yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen tai jopa laittoman uhkauksen tunnusmerkit.

Avaa kuvien katselu Joensuun Rantakylässä sattunut epäilty lapsen murha on järkyttänyt laajalti ympäri maan. Kuva: Lucas Holm / Yle

– Ihmisten puheet ja etenkin kirjoitukset sosiaalisessa mediassa ovat koventuneet vuosi vuodelta, mutta on syytä muistaa, että jossain tulee se raja vastaan. Mitä tahansa sinne ei voi kirjoittaa, Pohjolainen toteaa.

Voimakkaat tunteet ovat ymmärrettäviä

Rikosylikomisario Pohjolainen ymmärtää, että pieni lapsi rikoksen uhrina herättää voimakkaita tunteita. Tästä huolimatta sosiaalisessa mediassa ei voi käyttää mitä tahansa ilmaisuja.

Tunteiden vallassa kirjoitettu halventava kommentti tai julkaisu voi tulla kirjoittajalle kalliiksi. Somejulkaisu voi laajalle levitessään täyttää jopa törkeän kunnianloukkauksen tunnusmerkit.

Seuraukset ovat merkittävät. Esimerkiksi kunnianloukkauksesta voi sakkojen lisäksi joutua maksamaan korvauksia uhrille ja törkeässä tekomuodossa maksimirangaistus on kaksi vuotta vankeutta.

Tällä hetkellä ihmiset kommentoivat Joensuun epäiltyä lapsimurhaa tilanteessa, jossa he uskovat tietävänsä asioita todeksi, Pohjolainen sanoo. On kuitenkin syytä muistaa, että kyseisen rikosepäilyn esitutkinta on yhä kesken.

– Tuomioistuimen linjaus on, että niin kauan kuin tuomio ei ole lainvoimainen, väitteitä rikoksesta ei saa esittää, vaikka rikos ja nimikkeet ovat vakavia, Pohjolainen sanoo.