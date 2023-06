– Koen melkein päivittäin ulkonäköpaineita tai kehohäpeää. Ulos lähtiessä on ahdistus siitä, näyttääkö hyvältä vai ei. Yleensä se on ei. Sosiaalinen paine vaikuttaa. Pohdin päivittäin, miksi minulla on sellainen olo, Arttu Kola kertoo.