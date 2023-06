Näin Ukrainan sota jatkuu: asiantuntijat arvioivat Ukrainalle parasta ja huonointa vaihtoehtoa

Ukrainan vastahyökkäys venäläismiehittäjää vastaan on käynnissä, ja sen onnistuminen määrittää jatkossa sodan suunnan.

Kesä on ratkaisevaa aikaa vastahyökkäyksen etenemiselle, koska syksyllä olosuhteet sodankäyntiin heikentyvät. Esimerkiksi sääolot ja maastossa eteneminen vaikeutuvat.

Tässä jutussa kerromme kolme vaihtoehtoa siitä, mitä vastahyökkäyksessä voi tapahtua kesän aikana. Kesän voi sanoa olevan ratkaiseva sodan jatkon kannalta.

Juttua varten on haastateltu Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori, everstiluutnantti Aki-Mauri Huhtista sekä Ukrainan sodan asiantuntija Emil Kastehelmeä.

Isossa kuvassa Wagnerin kapina jäi lyhyeksi ja pieneksi välivaiheeksi. 25 000 taistelijan poistuminen rintamalta ei juuri vaikuta sotaan.

– Voi olla, että Kremlissä ja Putinilla on sodan johdossa kaaoksen tila, ja he eivät pysty kovin hyvin keskittymään siihen, mitä rintamalla tapahtuu, mutta ainakaan toistaiseksi Ukraina ei ole kyennyt kovin hyvin hyödyntämään tilannetta, Aki-Mauri Huhtinen sanoo.

– Sillä ei ole suurta merkitystä rintamalla olevien venäläisjoukkojen kannalta, miten oligarkit riitelevät Kremlin kulisseissa, kunhan komentorakenne ja huolto pelaavat, Emil Kastehelmi lisää.

1. Ukraina onnistuu katkaisemaan maayhteyden Krimille

Ukrainan päätavoite näyttää olevan Asovanmeren lähelle Mariupoliin tai Melitopoliin pääseminen ja sen myötä Venäjän maayhteyden katkaiseminen Krimille.

Tavoitteessa onnistuminen tarkoittaisi sitä, että Venäjän olisi huomattavasti aiempaa hankalampi huoltaa joukkojaan Krimillä. Tämä vaikeuttaisi Venäjän sodankäyntiä jatkossa.

Ukrainan joukot ovat nyt 70–80 kilometrin päässä rannikosta. Edessä on runsaasti Venäjän linnoituksia.

– Jokaisesta metristä joudutaan taistelemaan. Mutta Ukraina ei ole vielä laittanut peliin läheskään kaikkia joukkoja, joita se on tähän varannut, Aki-Mauri Huhtinen sanoo.

Hänen mukaansa on suuri todennäköisyys, että Ukraina onnistuu tavoitteessaan jo kesän aikana.

– Vaikka venäläisten puolustuslinjojen nakertaminen etenee todella hitaasti, sieltä etsitään koko ajan kohtaa, mistä hyökkäyksen vetoketju saataisiin repäistyä auki ja päästäisiin kohti Asovanmerta. Ukrainalaiset ovat kuitenkin pommittaneet tiukasti ja iskeneet esimerkiksi Tokmakiin, joka on logistiikan solmukohta.

Huhtisen mukaan Ukrainan tavoitteena on säästää kaikkein iskukykyisintä joukkoa hetkeen, jolloin puolusutuslinjat murtuisivat.

– Niillä päästään vauhdikkaasti ja tehokkaasti puolustuslinjojen taakse kohti Asovan merta ja saarretaan venäläisiä joukkoja, reservejä ja huoltokeskuksia.

Ukrainan sodan asiantuntija Emil Kastehelmi on arviossaan varovaisempi. Jos tavoite onnistuisi, se olisi kuitenkin merkittävä sodan jatkon kannalta.

– Näin merkittävä muutos voisi parhaimmillaan pakottaa Venäjän harkitsemaan koko sodan laajempia tavoitteita uudelleen, Kastehelmi sanoo.

Hän pohtii, onko tavoite realistinen, kun ottaa huomioon, miten hidasta Ukrainan eteneminen alueella on ollut.

– Venäläisten puolustus vaikuttaa olevan todella vahva. Varsinkin Melitopolin suunta tuntuu olevan tukkoon linnoitettu ja miinoitettu. Venäjä on pystynyt niin pitkään valmistautumaan ja kaivautumaan siellä, että se on todella verinen ja vaikea reitti Ukrainalle.

Avaa kuvien katselu Ukrainalainen sotilas kaivoi juoksuhautaa Luhanskin alueella 17. kesäkuuta. Kuva: Anatolii Stepanov / AFP

2. Ukraina pääsee valtaamaan muita strategisesti tärkeitä alueita

Toinen merkittävä onnistuminen Ukrainalle olisi, jos se kesän aikana pääsee valtaamaan laajoja maa-alueita Itä-Ukrainassa, esimerkiksi Luhanskissa.

– Olisi Venäjälle merkittävä haaste, jos he menettäisivät merkittävän osan Luhanskista tai Donetskista. Silloin Venäjän tavoitteet Donbassin alueen valtaamisesta karkaisivat yhä pahemmin käsistä, Kastehelmi sanoo.

Ukraina voi myös kesän aikana pyrkiä hakemaan pienempiä voittoja, joilla on ensisijaisesti poliittista ja symbolista merkitystä sodan jatkolle. Viime aikoina Ukraina on edennyt hitaasti, mutta määrätietoisesti Bahmutin alueella.

– Wagner oli nimenomaan se joukko, joka valtasi Bahmutin, ja Venäjä haluaa nyt neutralisoida Wagnerin merkityksen. Jos Ukraina pystyy ottamaan Bahmutin, se on tärkeää propagandasodan kannalta, vaikkei se maa-alueena ole kovin tärkeä, Aki-Mauri Huhtinen sanoo.

Sodan isoon kuvaan pelkkä pienempien yksittäisten alueiden takaisin valtaaminen ei kuitenkaan ehkä vaikuttaisi.

– Venäjä ei silloin välttämättä joutuisi miettimään uusiksi tavoitteitaan, Kastehelmi toteaa.

Aloite on nyt joka tapauksessa Ukrainalla. Venäjä on puolustusasemissa ja pyrkii sopeutumaan tilanteeseen, eikä sillä näytä olevan resursseja laajaan vastaoperaatioon.

Avaa kuvien katselu Ukrainan rintamatilanne 28.6.2023. Kuva: Harri Vähäkangas / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

3. Ukraina ei onnistu etenemään, ja tilanne pysyy jäätyneenä

Huonoin tilanne Ukrainalle olisi se, ettei se kesän aikana pääsisi etenemään strategisesti tärkeisiin paikkoihin. Venäjä onnistuisi torjumaan Ukrainan vastahyökkäyksen eri suunnissa. Samalla Ukrainan joukot kuluisivat ja sen kalustoa tuhoutuisi.

– Monilla alueilla kumpikaan osapuoli ei ole edennyt merkittävästi kuukausiin tai jopa vuoteen. Jos siinä jumitetaan taas syksystä alkaen seuraavat puoli vuotta tai enemmänkin, tilanne on ikävä, Kastehelmi sanoo.

Tämä vaihtoehto ei kuitenkaan ole asiantuntijoiden mukaan kovin todennäköinen. Ukrainalaislähteiden mukaan Ukraina on viime viikkojen aikana jo onnistunut valtaamaan joitain kyliä takaisin Venäjältä.

Vaikka kesän vastahyökkäyksellä on suuri vaikutus sodan jatkoon, sodan ei odoteta loppuvan siihen – oli lopputulos syksyllä mikä tahansa.

Sotiminen voi jatkua sen jälkeen vielä kuukausia tai jopa vuosia. Pitkittyvä, kallis sota ei kuitenkaan ole minkään osapuolen toiveissa.

– Uskon, että kun on lyöty tarpeeksi pelimerkkejä pöytään, jonkinlaisen poliittisen ratkaisun hakeminen lähtee muotoutumaan. Mutta siihen on todennäköisesti hyvin pitkä matka, ja muuttujia on paljon. On mahdotonta sanoa, että milloin ja missä muodossa se tapahtuu, Kastehelmi sanoo.