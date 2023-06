Kalastuskielto piinaa suosittua kala-apajaa jo lähes joka kesä: Vihavuodenkosken vesi lämpiää liikaa

Vihavuodenkosken kalastusluvat arvotaan joka kevät. Tulijoita olisi neljä kertaa enemmän kuin lupia on tarjolla, sanoo Vihavuosi-yhdistyksen puheenjohtaja Pasi Visakivi.

Hauhon Vihavuodenkoski on yksi Etelä-Suomen suosituimmista kalastuskoskista. Hellejaksot aiheuttavat kuitenkin yhä useammin kalastuskieltoja liian lämpimien vesien vuoksi.

Vihavuodenkoski Hämeenlinnan Hauholla virtaa alkukesästä vuolaana. Kosken kivillä päivystävät lokit kärkkyvät pikkukaloja saaliikseen. Eletään juhannusviikkoa, ja kalastuskausi on päässyt hyvään vauhtiin.

Kalastajia ei kuitenkaan näy, sillä kosken vesi on liian lämmintä. Kun veden lämpötila ylittää 22 astetta, kalastus koskella rauhoitetaan. Näin on käynyt yhä useammin 2010-luvulta lähtien. Sitä ennen liian lämpimät vedet eivät ole olleet ongelma.

– Vaelluskaloille, eli taimenelle, tämä veden lämpötila on aika kriittinen, kun se ylittää 22 astetta. Vastuullisena toimijana me suljemme kosken ja palautamme luvan varanneille kalastajille lupamaksut. Koski avataan taas kun veden lämpötila laskee suotuisaksi, kertoo Vihavuosi-yhdistyksen puheenjohtaja Pasi Visakivi.

Kalastuskiellot liian lämpimän veden vuoksi ovat lisääntyneet ja nykyisin se on melkeinpä uusi normaali. Vihavuosi-yhdistys aloitti kalastustoiminnan koskella vuonna 2000. Ensimmäisen vuosikymmenen aikana ei ollut yleistä, että vesi lämpeni yli asetetun rajan.

– 2010 lähtien sulkeminen on ollut säännöllistä samoin kuin veden lämpötilan liiallinen nousu. Tuon vuoden jälkeen on ollut 3–4 kesää, ettei ole tarvinnut sulkea, muina kesinä kyllä, Visakivi kertoo.

Avaa kuvien katselu Vihavuodenkosken kalastus joudutaan yhä useammin kieltämään liian lämpimien vesien vuoksi. Koskessa on anturi, joka kertoo reaaliajassa lämpötilan. Kun se ylittää 22 astetta, kalastus keskeytetään. Kuva: Harri Oksanen / Yle

Mitä lämpimämpi kosken vesi on, sitä enemmän siitä aiheutuu rasitusta taimenille, kun happi vedessä vähenee.

Vihavuodenkoski on uhanalaisen luonnonvaraisen järvitaimenen lisääntymisalue. Luonnonvarainen järvitaimen rauhoitettiin Vihavuodenkoskessa jo vuonna 2002. Jos sen saa saaliiksi, se on vapautettava. Luonnonvaraisen taimenen tunnistaa rasvaevästä, joka istutetuilta taimenilta on leikattu.

Ilman lupaa nostettu kala keventää lompakkoa tonneilla

Liian lämpimien vesien aiheuttamilla kalastuskatkoksilla on tietysti taloudellinen vaikutus yhdistyksen toimintaan, mutta pitkät tauot altistavat lisäksi uhanalaisen järvitaimenen salakalastukselle. Salakalastaja kun ei saalistaan valikoi.

Avaa kuvien katselu Lokit eivät kalastuslupaa tarvitse, mutta muille luvaton kalastus käy lompakon päälle. Kuva: Harri Oksanen / Yle

– Onneksi uhanalaisille lajeille on nykyään annettu korvausarvot. Moni ei tiedä, että rauhoitetun luonnossa syntyneen rasvaevällisen järvitaimenen korvausarvo on yli 2 000 euroa Etelä- ja Keski-Suomen vesistöissä, jos sen ottaa saaliiksi, sanoo Visakivi.

Vihavuodenkosken luvat ovat olleet loppuunmyytyjä jo yli 20 vuoden ajan. Koskea hallinnoiva yhdistys arpoo kalastuslupien saajat joka kevät ja kysyntä on ylittänyt tarjonnan jopa nelinkertaisesti.

Keräämillään lupamaksuilla Vihavuosi-yhdistys ylläpitää koskea ja edistää uhanalaisen taimenen elinoloja muun muassa ennallistamalla kutupaikkoja.

Viime vuoden saalispalautteiden mukaan taimenia saatiin koskesta 205 kpl.