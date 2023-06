Tampereen sivistyspalvelujen johtaja Lauri Savisaari kokee voivansa jatkaa tehtävässään – ”Valvonnan puutteista kannan vastuuni”

Tampereen kaupungin liikunta- ja kulttuuripalveluissa kevään aikana paljastuneiden epäkohtien selvittely jatkuu.

Yksi jupakan keskiössä olevista henkilöistä on Tampereen kaupungin sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja Lauri Savisaari. Hän on tänään irtisanoutuneen liikunta- ja nuorisojohtaja Pekka P. Paavolan esihenkilö sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnan esittelijä.

Lauri Savisaari, mitä ajattelet tästä tilanteesta?

– Onhan se poikkeuksellista ja itselleni ainutkertaista – ja sellaiseksi se myös jää. Olemassa olevia käytäntöjä korjataan, ettei tällaisia hallinnollisia haparointeja enää pääse tapahtumaan.

– Se mistä kaikki sai alkunsa, eli Hakametsän hallin työntekijöiden selkeät väärinkäytökset, on oma asiansa. Sen valvonnat puutteet ovat parhaillaan selvityksessä ja siitä kannan oman vastuuni.

– Koska kyse on sivistyspalvelujen toiminnasta, minun vastuullani on huolehtia, että myös alaisteni alaisuudessa tapahtuneet epäkohdat tulevat ajoissa esiin normaaleilla valvonnan keinoilla. Tässä tapauksessa niin ei ole tapahtunut. Olen saanut jo valtuuston suunnasta viestiä, että vastuuvapautta ei tässä kohtaa myönnetä.

Oletko harkinnut omaa jatkoasi sivistyspalveluiden palvelualueen johtajana?

– En.

– Koen voivani jatkaa tehtävässäni. Olen tietysti miettinyt, mitä vastuuvapauden myöntämättömyys tässä kohtaa merkitsee. Valtuusto ja kaupunkiorganisaatio varmistavat, että niillä säilyy kanneoikeus mahdollisten vahingonkorvauskanteiden tai itseeni kohdistuvien tutkintapyyntöjen varalta. Totta kai silloin arvioin tilanteen uudestaan, mutta tällä hetkellä ei ole mitään syytä ajatella sitä. Tiedän mistä tässä on kysymys ja sen takia totesin noin yksikantaan, että en ole harkinnut.

Miten arvioit että vastuuvapaustilanteen selvittely etenee?

– Minä en käy sitä arvioimaan. Aivan selvää on, että hallinnollisia puutteita ja menettelyvirheitä on tapahtunut. Tällä toiminnalla on kuitenkin toteutettu julkista kunnallista liikuntapalvelua, eli on järjestetty olosuhteita kuntalaisten liikkumiselle. Mitä tulee Pekka Paavolaan, niin varmasti hän on tehnyt virheitä, mutta samaan aikaan taustalla on ollut vilpitön halu toimia tamperelaisen liikunnan ja urheilun eteen.

– Toki mitä tulee vapaakortteihin ja muihin käytäntöihin, niiden ylläpitämistä kaupungin olisi pitänyt harkita jo vuosia sitten.

Miten uskot, että jupakka vaikuttaa jatkossa oman työsi tekemiseen?

– Toimin kaupungin johtoryhmän jäsenenä ja osallistun siihen työskentelyyn ihan niin kuin ennenkin. En ole havainnut mitään muutosta siinä roolissa tai ihmisten suhtautumisessa minuun. Sivistyspalvelujen osalta huolehdin siitä, että meillä valvonnan käytännöt toimivat nykyistä paremmin.