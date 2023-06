Ahdasta, kylmää ja ehkä pimeääkin – kadonneen sukellusaluksen matkustajat saattavat odottaa pelastajia tukalissa oloissa hapen loppumista peläten

Sisällä tapahtunut räjähdys olisi pahinta, mitä Titanicin hylylle pyrkineelle alukselle on voinut tapahtua, sanoo merisotaopin pääopettaja Iiro Penttilä Maanpuolustuskorkeakoulusta.

Jos sunnuntaina kadonnut sukellusalus Titan makaa meren pohjassa ja sen viisi matkustajaa ovat hengissä, heillä on tukalat oltavat.

Enintään viidelle hengelle tarkoitetussa seitsenmetrisessä aluksessa on ahdasta. Jos sähköt ovat katkenneet, sisällä on pimeää ja meren pohjan noin neliasteinen kylmyys tunkeutuu nopeasti sisätiloihin.

– Samoin kuin jos auto pysähtyy talvella tien varteen, ei kauan mene, kun auton sisällä on yhtä kylmää kuin ulkona, toteaa merisotaopin pääopettaja Iiro Penttilä Maanpuolustuskorkeakoulusta.

Pelastajilla on aikaa löytää matkustajat elossa arviolta enintään kolme päivää: maanantaina arvioitiin, että aluksessa riittää happi 70–96 tunniksi.

Toistaiseksi ei kuitenkaan tiedetä edes sitä, mitä alukselle tapahtui, saati, missä se on.

Havainnevideosta näkee, millainen kadonnut alus on.

”Pahinta olisi aluksen sisällä tapahtunut räjähdys”

Penttilä pitää huolestuttavana sitä, että yhteys Titaniin on tyystin katkennut. Hänen mukaansa tämä on sukellusveneonnettomuuksissa poikkeuksellista.

Sähköjen katkeaminen selittäisi yhteyden katkeamisen. Sähkövika voisi aiheuttaa sen, että aluksen laitteet ovat lakanneet toimimasta.

– Normaalisti sähkölaitteet on varmennettu useammalla järjestelmällä, mutta voi olla, että jotain tuollaista on tapahtunut, Penttilä sanoo Ylelle puhelimitse.

Avaa kuvien katselu Merisotaopin pääopettaja Iiro Penttilä Maanpuolustuskorkeakoulusta Kuva: Jouni Immonen / Yle

Kaikista pahin vaihtoehto olisi Penttilän mukaan, jos aluksen sisäpuolella on tapahtunut räjähdys.

– Sukellusveneen painerunkohan on tehty kestämään ulkoista painetta, Titanissa 4 000 metrin syvyyteen asti. Mutta se ei kestä mitään sisäistä painetta. Eli jos vaikkapa akku räjähtää sähkökipinästä tai muusta, sisällä tapahtuva paineennousu saattaa rikkoa painerungon.

Tuolloin runko rusentuisi noissa syvyyksissä ja vesi tulvisi sisälle.

– Tilanne olisi varmasti nopeasti ohi, Penttilä sanoo.

Yksi mahdollisuus on, että Titan on sotkeutunut johonkin. Titanicin hylkyynkin – jota katsomaan Titan oli matkalla – on voinut jäädä kiinni esimerkiksi kalastusverkkoja tai köysiä.

– Mutta se ei välttämättä selitä, miksi alukseen ei ole saatu mitään yhteyttä pinnalta.

Alus voi kellua meressä, jököttää pohjalla tai ajelehtia pinnan alla

Penttilä sanoo saaneensa mediasta sen käsityksen, että jos sukellusalus olisi pinnalla, siihen olisi saatu jonkinlainen yhteys.

– Vaikka siinä olisi sähkövika, uskon, että heillä on hätämerkinantovälineet, hätäraketteja tai soihtuja mukana. Silloin alus olisi pystynyt antamaan hätämerkkejä, jotka olisi havaittu pinta-aluksesta. Mutta tottakai on mahdollista, että alus on päässyt nousemaan pintaan ja ajelehtii jossain.

Jos näin olisi, matkustajien pitäisi päästä manuaalisesti avattavan luukun kautta ulos kannelle.

Mutta jos runko on vaurioitunut, voi olla, ettei luukku aukeakaan. Vaarana on myös, että merenkäynti on niin kovaa, että merivesi pääsee sisään luukkua avatessa ja upottaa aluksen uudestaan.

Aluksen painerunko kestäisi pohjaan painumisen, jos törmäys ei ole kovin voimakas. Silloin suurin ongelma olisi hapen riittävyys.

Vaikka sähköt olisivat poikki, alus voi ajelehtia meressä. Aluksessa on osastoja, jotka voidaan täyttää ilmalla, mikä tekee aluksesta kevyemmän ja nostaa sitä lähemmäs pintaa.

– Sähkömoottorilla ohjataan enemmänkin suuntaa kuin syvyyttä. Mutta jos vaurio on tullut johonkin osastoon, alus muuttuu nopeasti raskaammaksi ja painuu pohjaan.

Penttilän mukaan mahdollinen sähköjen katkeaminen voisi vaikuttaa myös hapen riittävyyteen.

– Ihan tarkkaa tietoa minulla ei ole tämän aluksen järjestelmistä, mutta tavanomaisesti sukellusveneissä on järjestelmä, jossa hiilidioksidia suodatetaan pois ilmasta. Jos järjestelmä ei ole toiminnassa ja hapensaanti on pelkästään paineilmasäiliöiden varassa, happi saattaa riittää lyhemmäksi aikaa.

– Aikaa vastaan tässä kamppaillaan, jos alus on painunut pohjaan ja matkustajat ovat vielä hengissä.

Sen sijaan hypotermia ei neljässä lämpöasteessa vielä tuossa ajassa uhkaa, mikäli matkustajilla on riittävästi vaatteita. Myöskään merenpohjan kova paine ei vaikuttane: paksujen terässeinien sisällä aluksessa paine on sama kuin maan kamaralla.

– Paine pidetään sopivana paineilmalla. Painetta varmaankin hallinnoidaan automatiikalla, mutta pystytään pitämään sopivana myös manuaalisesti.

Avaa kuvien katselu Kuva: Aurora Ferm / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Pelastajien haasteena aika ja kalusto

Penttilän mukaan etsintä- ja pelastustöiden suuri haaste on haastaviin olosuhteisiin sopivan kaluston saaminen ajoissa paikalle.

– Kun alukseen ei ole yhteyttä eikä tiedetä edes, missä se on, se pitää paikantaa. Sen jälkeen pitää olla kalustoa, jolla päästään paikan päälle eli puhutaan vähintäänkin miehittämättömistä drooneista.

Niiden avulla pystytään tarvittaessa auttamaan pienoissukellusvenettä, jolla sukellusalus saadaan nostettua pintaan ajoissa.

– Hyvin spesifiä kalustoa tarvitaan ja aikaa ei ole mitenkään hirveästi.

Penttilän mukaan helpoin tilanne olisi, jos alus olisi juuttunut köyteen tai verkkoon. Silloin alus voitaisiin leikata vapaaksi miehittämättömällä vedenalaisella aluksella.

Sen jälkeen alus saattaisi jopa pystyä nousemaan itse pintaan. Jos se on toimintakyvytön, nostamiseen pohjasta tarvitaan raskaampaa kalustoa.

Pelastusoperaatiota jatketaan todennäköisesti kunnes Titan löydetään ja saadaan nostettua ylös, vaikka toiveet matkustajien löytämisestä elossa hiipuisivat, Penttilä uskoo.