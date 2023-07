Äänettömästi ohi ajavat sähköautot ovat riski, joka voi vaarantaa jopa näkövammaisen hengen – laki muuttuu, mutta ongelma ei poistu

Kokkolalainen Pentti Laituri omistaa vuonna 2015 käyttöönotetun Teslan, jossa ei ole keinoääntä.

Keinoääni, tai varoitusääni, kuuluu sähköautosta tai hybridistä silloin, kun se liikkuu alle 20 kilometriä tunnissa tai sillä peruutetaan.

Hybridiautoissa varoitusääni ei kuulu alhaisillakaan nopeuksilla, jos polttomoottori on toiminnassa, sillä siitä syntyy riittävä äänitaso.

Keinoääni jäljittelee moottorin ääntä niin, että jalankulkijat tunnistavat auton olevan lähettyvillä.

– Ajamisen kanssa on saanut olla varovainen. Kun ihmisiä on lähellä, he eivät välttämättä huomaa auton lähestymistä, kertoo Laituri.

Laituri kertoo, että äänettömällä autolla ajaessa myös läheltä piti -tilanteita on ollut.

– Muistan tilanteen, kun ryhmä miehiä meinasi kävellä päälle. Toisinaan taas takana tulevat autot hermostuvat, kun ajan niin hiljaa varovaisuussyistä, kertoo Laituri.

Laituri on ajanut useamman vuoden äänettömällä Teslallaan ja kesän jälkeen se on menossa vaihtoon.

– Ihan hyvä, että uudessa autossa on keinoäänet pakollisena. Ne estävät monta vaaratilannetta, sanoo Laituri.

Lisää: Ovatko sähköautot liian hiljaisia? Kuuntele itse – äänet tulevat pakollisiksi uusiin malleihin: "Ritariässämäinen soundi"

Uusiin autoihin äänet pakollisiksi

Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan Suomessa on liikenteessä noin 50 000 sähköautoa ja 110 000 hybridiä.

Varoitusäänijärjestelmää (AVAS) on edellytetty kaikissa uusissa tyyppihyväksytyissä malleissa vuoden 2019 heinäkuusta alkaen. Sen on kuitenkin voinut kytkeä hetkellisesti pois päältä.

Syyskuun alun jälkeen käyttöön otetuista sähköautoista keinoäänijärjestelmää ei enää voi kytkeä pois päältä.

Keinoäänettömiä sähköautoja ja hybridejä, joissa ei ole ääntä tai se on pois kytkettävissä, jää kuitenkin liikenteeseen lakimuutoksen jälkeen yhä lähes 100 000 kappaletta.

– Vanhempia sähköautoja, joissa keinoääntä ei ole, saa yhä ajaa ilman äänitunnistetta, sanoo Liikenneturvan koulutusohjaaja Lari Mäkelä.

Ennen vuotta 2019 rekisteröidyissä autoissa ääntä ei välttämättä ole ollenkaan.

Hiljaisten autojen ongelma ei poistu

Äänettömien sähköautojen aiheuttamat riskitilanteet ovat tuttuja esimerkiksi näkövammaisille, eikä lakimuutos ratkaise ongelmaa kokonaan, sanoo Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten vammaisneuvoston puheenjohtaja Anders Nyberg.

– Lakiuudistus on kyllä hyvä, mutta hiljaisten autojen ongelma jatkuu, Nyberg sanoo.

Hiljaisten autojen ongelmalla Nyberg tarkoittaa tilannetta, jossa esimerkiksi näkövammainen henkilö säikähtää ohi ajavaa äänetöntä sähköautoa.

– Siinä voi käydä huonosti, sanoo Nyberg.

Nybergin mukaan pakollista keinoääntä edellyttävä nopeusrajoitus pitäisi olla korkeampi kuin 20 kilometriä tunnissa.

– Kaupungissa taajama-alueella, taajamanopeuksilla, keinoäänen pitäisi olla kokoajan käytössä, sanoo Nyberg.

Tulevaisuuden kaupungissa liikkuu monenlaisia sähkölaitteita. Mopojen, skuuttien ja pyörien lisäksi ruoankuljetukseen tarkoitetuista roboteista on kaavailtu myös isoja 200 kilon versioita.

– Kaikkiin äänettömiin laitteisiin pitäisi lailla määrätä joku merkkiääni, koska ne ovat näkövammaiselle vaaraksi mahdollisessa kohtaamisessa tai törmäyksessä, sanoo Nyberg.

Vain uusia autoja valvotaan

Pohjanmaan poliisin ylikonstaapeli Jari Myllymäki kertoo, että poliisi ei valvo vanhojen sähköautojen tai hybridien keinoäänten käyttöä.

– Ennen syyskuuta 2023 käyttöönotettujen sähköautojen ja hybridien keinoäänten käytön valvontaa ei ole. Vain syyskuun ensimmäisen päivän jälkeen rekisteröityjä autoja valvotaan, sanoo Myllymäki.

Ylikonstaapeli Myllymäki kertoo, että jos keinoäänet puuttuvat syyskuun jälkeen rekisteröidystä autosta, poliisi toimii kuten muidenkin pakollisten varusteiden puutteiden kanssa.

Ensin annetaan varoitus, sitten sakko, ja kolmannella kerralla kilvet pois ja katsastukseen.

Aiheesta voi keskustella keskiviikkoon 5. heinäkuuta kello 23 asti.