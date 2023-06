Väkivallasta irtautujat joutuvat jonottamaan apua – väkivaltatyöntekijä: ”On hirveä duuni luoda identiteettinsä uudelleen”

Seitsemänkymmentä prosenttia jengiläisistä haluaa jossain kohtaa eroon jengistä. Kun tällainen ikkuna on auki, niihin hetkiin pitää pystyä jotain tarjoamaan.

Tätä mieltä ovat Helsingin Aggredin väkivaltatyöntekijät Perttu Honkanen ja Miika Mehmet. He ovat itse aiemmin eläneet jengiytymisen ja väkivaltaisuuden arkea. Nyt he käyttävät tuota taustaansa auttaakseen ihmisiä irti väkivaltaisuuden kierteestä.

– Jos henkilö ei halua takaisin yhteiskuntaan, koska se vaikuttaa näköalattomalta, haluaa hän jäädä jengiin, Honkanen arvioi.

Hallitus haluaa koventaa rangaistuksia katujengirikollisuuteen liittyvistä rikoksista. Miika Mehmet pitää sitä toimivana keinona hillitä rikollisuutta, kunhan kovennukset kohdennetaan oikein.

Mehmet koventaisi esimerkiksi aseen hallussapidon rangaistuksia.

– Sen pitäisi olla kovaa, siitä pitäisi tulla ehdotonta vankeutta saman tien. Se voisi laittaa miettimään, että kannattaako ylipäätään mitään asetta kantaa mukana, hän sanoo.

Rikoksia tekevä nuorisoryhmä haluaa jengistatuksen

Varsinkin isoimmissa kaupungeissa on nähtävissä katujengikulttuuria ihannoivia nuorisoryhmiä. Esimerkiksi Oulussa ei ole vielä yhtään vahvistettua katujengiä, mutta väkivaltarikoksia tekevä nuorisoryhmä on.

– Ryhmä ei ole organisoitunut, sillä ei ole johtajaa, ei kerhotiloja, ei tunnuksia eikä tiukkoja sääntöjä. Henkilöt vaihtuvat ja tekevät rikoksia yksilöinä saadakseen hyötyä itselleen, ei ryhmälle, rikosylikomisario Markus Kiiskinen määrittelee.

Oulun poliisilla on käsitys, että kyseinen nuorisoryhmä haluaisi jengistatuksen. Kiiskisen mukaan tästä kehityksestä on muidenkin kuin poliisin syytä olla huolissaan.

Avaa kuvien katselu Kiiskisen mukaan Oulun nuorisoporukat viihtyvät erityisesti kauppakeskus Valkeassa sekä Pekurin korttelissa. Valkea kuvattu helmikuussa 2022. Kuva: Timo Nykyri / Yle

Oulussakin kannetaan enenevissä määrin teräasetta mukana kaupungilla ja nuorten tekemät omaisuus- ja väkivaltarikokset ovat selvässä kasvussa. Roadman-kulttuuria myötäileviä nuoria on koko ajan enemmän, osa heistä pukeutuu puna-mustiin vaatteisiin. Tyypillinen rikos on merkkivaatteiden ja -kenkien ryöstäminen toisen henkilön päältä.

Kiiskinen huomauttaa, että kyseessä on pieni joukko nuoria. Kaikkia mustiin ja punaisiin vaatteisiin mieltyneitä ei ole syytä niputtaa yhteen.

Asiakkaat jonottavat päästäkseen irtautujatyöhön

Kodin ulkopuoliseen väkivaltaan ja erilaisista rikollisista ryhmistä irtautumiseen keskittyvä Aggredi-työ on laajentunut Ouluun. Väkivaltatyön päällikkö Jarkko-Pekka Kärkkäinen Vuolle Setlementistä sanoo, että työn piiriin kuuluu kaikenlainen kodin ulkopuolinen väkivalta, mukaan lukien jengeistä irtautuville annettava tuki.

Meillä asiakaskiintiöt ovat melko lailla täynnä, sama on Helsingissä. Jarkko-Pekka Kärkkäinen

– Asiakkaista ei ole puutetta. Jonotusjärjestelmä on käytössä ja kaikkien halukkaiden asiakkaiden kanssa ei voida heti aloittaa intensiivistä työskentelyä, Kärkkäinen sanoo.

Työskentelyn tavoitteita on myös yhteiskunnan varojen säästäminen: kun ihminen saadaan pois rikosten ja rangaistusten kierteestä kiinni työelämään ja osaksi toimivaa yhteiskuntaa, tulee säästöjä.

Monesti onnistumiseen irtautumiseen tarvitaan paikkakunnan vaihdos. Aggredi-verkoston laajeneminen tukee myös muuttajia: vastaavaa tukea voi olla saatavissa uudesta kotikaupungista.

Miika Mehmet ja Perttu Honkanen tavoittavat asiakkaiden aaltopituuden hyvin.

– On hirveä duuni luoda identiteettinsä uudelleen ja unohtaa mitä on ollut. Siinä tarvitaan meidän jeesiä. Esimerkin voima on tehokas: entinen jengiläinen pystyy sanomaan täydestä sydämestään, että kaikki tulee menemään hyvin, Honkanen sanoo.

– Se ei ole helppo tie, mutta se on täysin tehtävissä, Mehmet rohkaisee.

