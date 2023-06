Tšetšenian sodista olisi pitänyt oppia, millaiseen väkivaltaan Venäjä on valmis, sanoo eläkkeelle jäävä Ylen ulkomaantoimittaja Jyrki Saarikoski

Jyrki Saarikoski on raportoinut useista historiallisista mullistuksista.

– Yksi aikakausi tulee päätökseensä.

– Valtava määrä tietotaitoa menetetään.

Näin Jyrki Saarikosken kollegat kuvailevat pitkän linjan ulkomaantoimittajan eläköitymistä.

Saarikosken taival Ylessä alkoi jo 1980-luvun alussa. Vaiheikkaalla urallaan hän on ehtinyt toimia muun muassa Moskovan-kirjeenvaihtajana vuosina 1990–1995, ajankohtaisohjelmien juontajana ja raportoida kriisipesäkkeistä ympäri maailmaa.

Viime vuodesta lähtien Saarikoski on seurannut tiiviisti Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Se on palauttanut hänen mieleensä Tšetšenian sotien kauheuden, kuten venäläismummot eli baabuskat, jotka kärvistelivät tuhoutuneiden rakennusten raunioissa ja kellareissa Tšetšenian pääkaupungissa Groznyissa keväällä 1995.

– Silmitön väkivalta kohdistui ihan kaikkiin riippumatta kansallisuudesta, kertoo sodan runtelemassa Tšetšeniassa useasti raportoinut Saarikoski.

Siviilejä raunioituneessa Groznyin kaupungissa Tšetšeniassa helmikuussa 1995.

Väkivalta Ukrainassa on Saarikosken mukaan samansukuista. Vaikka Ukraina on itsenäinen valtio, Venäjän johdon katsannossa se on osa Neuvostoliittoa. Veljeskansa, jonka kanssa ollaan samaa väkeä.

Jo Tšetšeniasta lännen olisi pitänyt ymmärtää, että Venäjän johto voi kohdistaa äärimmäistä väkivaltaa alueelle, joka on jossain kohtaa julistettu omaksi. Aiempi yhteys ei estä tai heikennä väkivallan käyttöä, Saarikoski sanoo.

– Se on surullinen opetus.

Länsimaat seurasivat Tšetšenian tapahtumia sivusta. Niitä pidettiin Venäjän sisäisenä asiana.

Kaoottinen 1990-luku

Kirjeenvaihtajana Saarikoski näki kahdesti panssarivaunut Moskovan keskustassa. Vuonna 1991 vanha neuvostojohto yritti vallankaappausta, ja vuonna 1993 presidentti Boris Jeltsin tukahdutti konservatiivien kapinan.

Vallankaappausyritys kaatui omaan mahdottomuuteensa muutamassa päivässä. Vuoden 1993 tapahtumat olivat pelottavampia.

Venäjällä käytiin ankaraa kamppailua vallasta Neuvostoliiton romahduksen jälkeen. Presidentti Jeltsinin ja konservatiivien valtataisto kärjistyi väkivaltaiseksi yhteenotoksi syksyllä 1993.

Panssarivaunut tulittivat Jeltsinin määräyksestä Moskovan Valkoiseksi taloksi kutsuttua parlamenttitaloa, jossa oli presidentin vastustajia.

Jyrki Saarikoski Ylen Moskovan-toimistolla 1990-luvulla.

Viikkoja kestäneiden väkivaltaisuuksien ajan venäläiset elivät sisällissodan pelossa. Se oli ainoa hetki, jolloin Saarikoski pohti vakavissaan perheensä lähettämistä Suomeen.

Olennaista oli Saarikosken mukaan se, että Jeltsin ei pystynyt ratkaisemaan asiaa poliittisesti tai rauhanomaisesti.

Tapaus osoitti, että sotilasvoimaa voidaan käyttää kaupungin keskustassa. Ja että siihen saattoi ryhtyä vapaamielisenä, edistysmielisenä, demokraattisena ja länsimyönteisenä pidetty Jeltsin – niin sanottu hyvis, Saarikoski pohtii.

– Siinä vaiheessa olisi voinut olla jo aika huolestunut siitä, millainen maan vallankäytön kulttuuri on.

Venäjän murheellisesta tilasta huolimatta Saarikoskelta löytyy yhä optimismia. Hän muistuttaa, että maassa on myös suvaitsevainen puoli, jonka hän uskoo elävän yhä ihmisten keskuudessa.

– Kaikenlaista vahvuutta on olemassa. Sikäli voisi olla optimistinen Venäjän suhteen pitkällä tähtäimellä.

Päättäjien sijaan tavalliset ihmiset

Toimittajana Saarikoskea ovat kiinnostaneet aina enemmän tavallisten ihmisten kuin päättäjien ajatukset.

Kun maailman tapahtumien jatkuva tilanneseuranta muuttuu yhä hektisemmäksi, Saarikoski toivoo, että toimittajilla jäisi vielä aikaa läsnäololle.

– Mennään paikan päälle ja näytetään, mitä tapahtuu ihmisten arjessa. Ei jäädä ylätasolle.

Saarikoski seurasi muiden toimittajien kanssa Etykin 10-vuotisjuhlia Helsingissä vuonna 1985.

Saarikoski on itse vieraillut useilla maanjäristysten koettelemilla kriisialueilla. Niissä häneen on tehnyt vaikutuksen ihmisten halu auttaa toisiaan.

– Kun ihmisten elämä on äkillisen katastrofin takia mennyt ihan kirjaimellisesti raunioiksi, ihmisyhteisöt järjestäytyvät hyvin nopeasti keskinäisen avun yhteisöiksi, joissa he tukevat toinen toisiaan.

Se luo toivoa kärsimyksen keskelle.

Kriisialueilla Saarikoskea motivoi myös se, että tapahtumista on kerrottava maailmalle. Sitten asiat voivat muuttua paremmiksi.

– Journalismiin ei tietenkään kuulu julistaminen. Se riittää, että näyttää, mitä tapahtuu.

Saarikoski lopettaa uransa Ylellä haikein mutta levollisin mielin.

Nyt maailman asioista ei enää kerro Saarikoski. Mieli on haikea mutta levollinen.

– 40 vuoden aikana on tullut annettua se, mikä oli annettavissa.

Seuraavaksi konkaritoimittaja suuntaa itäiselle Suomenlahdelle lempiharrastuksensa purjehduksen pariin.

