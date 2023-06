Somevaikuttaja Andrew Tatelle syytteet ihmiskaupasta ja raiskauksesta

Somevaikuttaja Andrew Tatea, hänen veljeään Tristania ja kahta naista syytetään ihmiskaupasta, raiskauksesta ja järjestäytyneen rikollisryhmän muodostamisesta Romaniassa.

Bukarestissa kirjatun syytteen mukaan nelikko muodosti järjestäytyneen rikollisryhmän vuonna 2021 harjoittaakseen ihmiskauppaa paitsi Romaniassa, myös Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa.

Syyte nimeää seitsemän väitettyä uhria, jotka värvättiin syytettyjen Webcam-bisnekseen lupauksilla parisuhteista ja avioliitoista.

Webcam-bisneksessä usein naispuoliset henkilöt esiintyvät maksaville katsojille web-kameran kautta seksuaalissävytteisesti tai suoran seksuaalisesti.

Syytteet eivät johda välittömästi oikeudenkäyntiin, vaan sen alkaminen voi kestää useitakin vuosia. Lisäksi romanialaisen tuomarin pitää tarkastaa syytteen asiakirjat 60 päivän sisällä kirjaamisesta ennen kuin se voidaan lähettää eteenpäin.

Andrew Taten edustaja kommentoi syytteiden ja mahdollisen oikeudenkäynnin olevan ”tervetulleita”, koska niiden kautta päästään esittämään syytettyjen viattomuus ja puhdistamaan heidän maineensa.

Tate on entinen potkunyrkkeilijä, joka on nyttemmin tehnyt uraa sosiaalisen median vaikuttajana ja ”vahvaa miehuutta” myyvänä self help -valmentajana. Tate on ollut julkisuudessa esillä naisia halventavilla ja väkivaltaa ihannoivilla puheillaan.

Tate ja muut syytetyt vangittiin tutkintavankeuteen Romaniassa loppuvuodesta 2022. He vapautuivat tutkintavankeudesta kotiarestiin toukokuussa 2023.

Lähteet: AFP, Reuters