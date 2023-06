Helsinki myy huutokaupassa 1800-luvun huvilan, joka puretaan – ostajan pitää koota talo uudelleen

Villa Granvikin huvila on lähes 140-vuotias rakennus.

Helsinki myy vuonna 1884 rakennetun yli 200 neliöisen Villa Granvikin huvilan.

Tällä hetkellä rakennus sijaitsee Mäntyniemessä lähellä presidentin virka-asuntoa. Rakennus on tarkoitus siirtää noin puolen kilometrin päähän Mäntymäentieltä Heikinniementielle Meilahden huvila-alueelle.

Siirtoa varten hirsirakenteinen huvila puretaan, ja ostajan tehtäväksi jää huvilan rakentaminen uuteen sijaintiin alkuperäisen mallin mukaan. Tiedotteessa kerrotaan, että uuden omistajan pitää valmistautua perusteelliseen kunnostustyöhön ja kunnioittaa talon suojeluarvoja. Kaupungin arvion mukaan osa alkuperäisistä hirsistä on edelleen käyttökelpoisia.

Ostajan pitää myös rakennuttaa uudelle paikalle tieliittymä ja kunnallistekniikka.

Kaupunki vuokraa huvilaa varten yli 2 000 neliömetrin laajuisen alueen. Rakennus myydään ostajalle, joka tarjoaa alueesta korkeimman vuokrahinnan huutokaupassa. Itse rakennus myydään kiinteään 5 000 euron hintaan.

Huvila on ollut asunto, kahvio ja päivähoitopaikka

Villa Granvik on suojeltu rakennus, mutta kaupunki on saanut sen purkamiseen poikkeamisluvan. Kaupunki myy huvilan, sillä sille ei löydy enää sopivaa käyttöä ja sen nykyinen sijainti rajoittaa kiinteistön kehittämismahdollisuuksia.

Villa Granvik on suomalaisen arkkitehti Albert Mellinin suunnittelema. Huvilan rakennuttaja ja ensimmäinen omistaja oli kauppias, teollisuusmies ja kaupunginvaltuutettu Otto Kjällmanson. Asumisen jälkeen rakennus toimi esimerkiksi Osuustukkukaupan kesäsiirtolan kahviona ja Lastenlinnan sairaalan päivähoito- ja virkistyspaikkana.

Meilahden huvila-alueelle on myös aiemmin siirretty monia rakennuksia muualta. Alueella on asemakaava, jossa on osoitettu paikkoja vanhoille kulttuurihistoriallisesti merkittäville huviloille.