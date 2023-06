Jasper Pääkkösen kalsarikäräjien kanne nurin – joutuu korvaamaan yhtiölle 100 000 euroa

Helsingin käräjäoikeus on hylännyt Jasper Pääkkösen kanteen, jonka mukaan vastaajana ollut Lähde & Co Oy oli ilman oikeuksia käyttänyt näyttelijän alusasukuvia yhtiön markkinoinnissa. Yhtiön aputoiminimi on paremmin tunnettu The Other Danish Guy.

Pääkkösen kuvia oli käytetty yhtiön mainoksissa Sanoma Media Finlandin eri kanavilla julkaistussa televisio-, radio- ja internetmainonnassa.

Pääkkönen vaati Lähde & Co:ta suorittamaan hänelle hyvitystä perusteettoman edun palautuksena 300 000 euroa.

Yhteistyösopimus oli voimassa

Käräjäoikeus totesi tänään lausunnossaan, että Pääkkönen oli ollut kaupallisessa yhteistyösopimuksessa yhtiön kanssa, ja sillä oli oikeus julkaista markkinointimateriaalit.

Pääkkönen velvoitettiin maksamaan Lähde & Co Oy:n oikeudenkäynti- ja asianosaiskuluja yhteensä noin 100 000 euroa.

Pääkkösellä oli mainosten julkaisun aikaan voimassa oleva brändilähettilässopimus, jonka mukaan hän oli sitoutunut henkilökohtaisesti markkinointiyhteistyöhön yhtiön kanssa.

Pääkkösen yhtiö oli neljä vuotta kestäneen brändilähettilässopimuksen ajan laskuttanut Lähde & Co Oy:tä kuukausittaista markkinointikorvausta.

Käräjäoikeus katsoi, että yhtiöllä on ollut oikeus hyödyntää Pääkkösestä tuotettua markkinointimateriaalia.