Hotelli rapistui vuosia Helsingissä – nyt tiloihin on remontoitu hoivakoti, jonka huoneista on merinäköala

Itä-Helsingin Vuosaaressa sijaitsevan arvorakennuksen Villa Vuorannan mittava remontti on valmistunut.

Villa Vuorannan on vuokrannut yksityinen hoivakoti Päiväkumpu. Rakennus on remontoitu kauttaaltaan palveluasumiseen sopivaksi yksiköksi.

– Muodonmuutos purkukuntoisesta rakennuksesta moderniksi hoivakodiksi on ollut pitkä ja kallis projekti. Se ei ole ollut helppoa, hoivakoti Päiväkummun toimitusjohtaja Anne Kangas sanoo.

Rakennuksessa on toiminut aiemmin muun muassa hotelli, Alkon koulutuskeskus ja vastaanottokeskus. Se on ollut viime vuodet tyhjillään.

Avaa kuvien katselu Tältä Villa Vuorannan edusta näytti vuonna 2020. Kunnostusurakka hoivakodiksi aloitettiin vuonna 2021. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Villa Vuoranta on suojeltu.

Kiinteistö on rakennettu 1970-luvun alussa. Vuosien saatossa se on kokenut vandalismia ja ylläpidon laiminlyöntiä. Suojellun asemansa takia Helsingin kaupunki ei kuitenkaan sallinut huonossa kunnossa olleen rakennuksen purkamista.

Avaa kuvien katselu Villa Vuorannan terassilla tehtiin vielä viimeisiä viimeistelyjä. Asukkaat muuttavat hoivakotiin kesäkuun viimeisellä viikolla. Kuva: Anna Horppu / Yle

Avaa kuvien katselu Hoivakodissa on panostettu yhteisöllisiin tiloihin. Olo- ja oleskelutiloja on molemmissa kerroksissa. Tuolit liikkuvat näppärästi pyörien avulla. Kuva: Anna Horppu / Yle

Kaikki piti remontoida uusiksi hoivakotia varten.

Arkkitehti Marko Salo kertoo, että kiinteistön muoto aiheutti sekä haastetta että etua suunnitteluun. Esimerkiksi alkuperäinen neljän metrin huonekorkeus sopii palveluasumiseen hyvin.

– Kyseessä on tyypillinen 70-luvun rakennus, jonka suunnittelussa on otettu huomioon sekä ympäröivä tontti että kiinteistö. Tällaisia komplekseja ei enää ole. Lähestyimme restaurointiprojektia konservatiivisesti, sillä halusimme muun muassa säilyttää vanhan pääaulan, Salo arvioi.

Avaa kuvien katselu Sisustuksessa näkyy skandinaavisuus. Värit ovat harmonisia, mutta valkoisia pintoja Vuorannasta ei löydy. Rakennuksen alkuperäiset suunnittelijat olivat aikoinaan toivoneet, ettei talossa olisi kokovalkoisia pintoja. Kuva: Anna Horppu / Yle

Avaa kuvien katselu Hoivakodin aulassa on portit, sillä suurin osa asukkaista on muistisairaita. Kuva: Anna Horppu / Yle

Kokoustiloja ja kahvia läheisille

Villa Vuorannassa on kaksi kerrosta. Tiloihin on kunnostettu 31 ympärivuorokautiseen palveluasumiseen sopivaa asukashuonetta. Lisäksi kiinteistössä on kaksitoista senioriasuntoa, joissa voi asua yksin tai yhdessä asuinkumppanin kanssa.

Yli puolessa asunnoissa on merinäköala.

– Suunnittelussa on otettu huomioon myös vierailevat omaiset. Villa Vuorannassa on muun muassa kokoustiloja, joita omaiset voivat hyödyntää. Lisäksi oleskelutiloja on paljon, koska yhteisöllisyys ja osallisuus ovat tärkeässä roolissa hoivakodissamme. Kahvia on tarjolla heti aulassa, Kangas kommentoi.

Avaa kuvien katselu Hoivakoti Päiväkummun toimitusjohtaja Anne Kangas esittelee seinän vaalea panelointia. Hoivakotiin on haluttu myös paljon taidetta taulujen ja ryijyjen muodossa. Kuva: Anna Horppu / Yle

Villa Vuorannan takapihalta pääsee nopeasti veden äärelle. Lisäksi Villa Vuorannasta löytyy saunatilat.

– Suomalaiselle sauna on tärkeä elämän loppupuolelle asti, Kangas sanoo.

Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 21.6.2023 kello 23:een asti.