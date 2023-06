Pakottaako hyvä sää menemään ulos, vaikka mieli ei tekisi? Tästä on kyse “aurinkosyyllisyydessä”

Turkulaiset Anni Rönkkö ja Viivi Laamanen nauttivat jäätelöstä turkulaisessa puistossa. Ulkolämpötila on lähemmäs 30 astetta, mutta siitä huolimatta kaverukset ovat valinneet paikan suorasta auringonpaisteesta.

– Suomen kesä on niin lyhyt, että auringosta haluaa nauttia silloin kun sitä on, Rönkkö toteaa.

Luoko hyvä sää paineita, että ulos on pakko mennä? Viihtyisikö sisällä siis paremmin?

– Tulee olo, että ulos on pakko mennä, koska siellä ovat kaikki muutkin, mutta samalla en siellä itse viihdy. Se on hieman ristiriitaista, että pitäisi mennä ja tehdä auringossa, vaikka en siitä nauti. Onko mussa joku ongelma? Viivi Laamanen naurahtaa.

Aurinkoisen kesäpäivän viettäminen sisätiloissa voi aiheuttaa syyllisyydentunnetta. Hyvä sää ikään kuin pakottaa ulos, vaikka mieluummin päivän viettäisi viileässä sisätiloissa.

Asialle on olemassa englanninkielinen termi sun guilt, joka tunnetaan ainakin Yhdysvaltojen Kaliforniassa, jossa auringosta voi nauttia tai ahdistua ympäri vuoden.

Väitöskirjatutkija Erika Maksniemi Helsingin yliopistosta selittää ilmiötä sosiaalisen paineen kautta.

– Olemme niin sosiaalisia olentoja, että jos yleisesti arvostamme ulkona vietettyä aikaa, koemme painetta mennä ulos, koska muutkin menevät.

Onko ulkoilu arvokkaampaa kuin sisään jääminen?

Ulkoilu yhdistetään osaksi terveellistä elämäntapaa. Maksniemen mukaan arvotamme sitä korkealle. Toisaalta taas ihotautilääkärit suosittelevat kesäisin terveyssyistä välttämään oleilua auringossa.

– Tässä on vahva ristiriita. Meissä elää vahvasti se ajatus, että pitäisi nauttia jokaisesta auringonsäteestä.

Maksniemi vertaa asiaa keskusteluun ruutuajasta. Kulttuurissamme arvostetaan kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta korkeammalle kuin ruudun välityksellä tapahtuvaa.

– Kysehän on laadusta, ei siitä, onko digitaalista vai ei, Maksniemi sanoo.

Turkulaiset Anni Rönkö (vas.) ja Viivi Laamanen tunnistavat "aurinkosyyllisyys"-ilmiön.

Suomen kesä on tunnetusti lyhyt, ja ehkä siksi kesäaikaan erityisesti paineet ulkona olosta korostuvat. Maksniemi on tutkinut sosiaalista mediaa ja sen luomaa sosiaalista painetta. Vuodenaikojen vaihtelut eivät tutkimuksissa kuitenkaan erityisesti korostu.

– Toki tämä voi olla pohjoismainen ilmiö, kun meillä on niin selkeät vuodenajat. Kesä on hirveän latautunutta aikaa. Nyt on hellepäivä ja huomenna voi sataa räntää.

Maksniemi toivoo, että ihmiset olisivat itselleen armollisia. Toki hän myös kannustaa edes joskus ulkoiluun.

– Toivoisin, ettei kukaan rakenna itselleen syyllisyydentunnetta. Raikas ilma tekee kaikille hyvää ja on hyvä käydä joskus ulkona, mutta ulos voi mennä koska vaan. Hellepäiviä ei saisi suorittaa.

Hellejaksot voivat lisääntyä

Heille, jotka kokevat syyllisyyttä aurinkoisina päivinä sisätiloissa, ei lohtua ole valitettavasti luvassa.

Ilmatieteen laitoksen tutkija, meteorologi Ilari Lehtonen ennakoi, että ilmastonmuutoksen myötä Suomessa hellepäivät lisääntyvät ja yli 30 asteen lukemia koetaan yhä enemmän.

Tampereen Rauhaniemessä vietettiin hellepäivää maanantaina.

Suomessa vahvimmat ja pitkäkestoisimmat hellejaksot syntyvät, kun Suomen itä- tai koillispuolella on vahva korkeapaine, jonka myötä meille pääsee virtaamaan lämmintä ilmaa kaakon suunnalta, kertoo Lehtonen.

Ilmatieteen laitoksen tilastoissa vuodesta 1961 lähtien Suomessa on ylitetty 33 asteen lämpötila kahdeksana vuonna. Niistä neljä on ollut viimeisten viiden vuoden aikana. Viime vuonna siitä jäätiin asteen kymmenyksen päähän, kun maksimilämpötila kohosi ”vain” 32,9 asteeseen.

Suomen tämänhetkinen lämpöennätys on 37,2 astetta. Se mitattiin Liperissä Joensuun lentoasemalla 29. heinäkuuta 2010.

