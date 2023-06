Oopperalaulaja Marjukka Tepposta on kosittu lavalla – nyt hän laulaa klassisen rakkaustarinan pääroolin

Oopperalaulaja Marjukka Tepponen on tehnyt jo tähän mennessä näyttävän uran.

38-vuotias Tepponen on vieraillut muun muassa New Yorkin Metropolitan-oopperassa, Seattlen oopperassa, Bregenzin oopperajuhlilla ja Suomen kansallisoopperassa.

Tepposella on ollut lähemmäs 10 solistiroolia myös Savonlinnan Oopperajuhlilla. Romeo ja Julia - oopperan Julia on hänen tämän kesän solistiroolinsa Savonlinnassa. Se on romanttinen ranskalainen ooppera, jossa on mukana suuria tunteita.

– Tämä on minulle debyyttirooli, en ole aiemmin tehnyt Romeoa ja Juliaa, joten se on siinä mielessä jännittävää, kertoo Tepponen.

Hän on aiemmin ollut mukana säveltäjä Charles Gounodin oopperoissa ja ranskalainen ohjelmisto on hänelle tuttu.

– Kyseessä on ikoninen rooli, se tekee Julian roolin extrajännittäväksi. Tosi jännittävin ja innostunein mielin odotan esitystä: Julian roolissa on paljon laulettavaa ja siinä on omat haasteensa.

Tepponen on voittanut Lappeenrannan laulukilpailun vuonna 2010 ja Timo Mustakallio –laulukilpailun Savonlinnassa vuonna 2008.

”Savonlinnan Oopperajuhlilla opin oopperan tekemisen”

Tepponen aloitti Oopperajuhlilla oopperakuorossa vuonna 2005.

– Voin sanoa käsi sydämellä, että Savonlinnassa olen oppinut käsityönä sen, kuinka oopperaa tehdään. Kaikki lähti kuorolaisuudesta: ensimmäisenä kesänä aloitimme Aulis Sallisen Ratsumiehestä. Siirtyminen solistirooleihin oli sujuvaa ja helppoa kuorolaisuuden jälkeen.

Olavinlinnassa on Tepposen mukaan laulajalle loistava akustiikka.

– Täällä on yksi parhaista akustiikoista, joissa olen työskennellyt. Kaikki tehdään luonnon akustiikassa: mikrofoneja ei tarvita, vaan on puhdasta laulua, puhdasta orkesteria ja puhdasta musiikkia kivimuurien ympäroimänä. Tämä on hyvin eksoottista ja viehättävää.

Muuten hän suhtautuu huumorilla ahtaille kulkureiteille ja sään armoilla olemiseen.

– Löydän hauskuutta siitä, että isojen pukujen kanssa linnassa kuljetaan pienistä aukoista. Niistä saa hyviä tarinoita kerrottua, että tällaisissakin paikoissa tehdään taidetta ja ooperaa, nauraa Tepponen.

Sopraanoa kosittiin kesken Keski-Suomen alueoopperan esityksen

Tepponen sai kokea uudenvuodenaattona vuonna 2014 tunteikkaan yllätyksen, kun silloinen avopuoliso amerikkalainen oopperalaulaja Kevin Greenlaw kosi häntä kesken Keski-Suomen alueoopperan esityksen Jyväskylässä.

– Se oli aivan uskomaton ilta: kosinta tuli aivan yllättäen. Yksi rinki oli juonessa mukana ja minä oli aivan tietämätön koko asiasta. Meidän piti laulaa kapellimestari Ville Matvejeffin kanssa duetto, mutta lavalle hyppäsikin yllättäen Kevin, kertaa Tepponen.

Pariskunta Tepponen-Greenlaw on tänä päivänä naimisissa ja heillä on pieni poika. Kahden oopperalaulajan uran ja perheen yhteensovittamisessa tarvitaan isoa tukiverkostoa.

– Esimerkiksi tänä kesänä olemme samassa produktiossa, meillä on samaan aikaan harjoituksia ja esityksiä. Onneksi omat vanhempani asuvat Savossa, ja saamme heiltä hoitoapua.

Vuonna 2005 alkanut pesti Savonlinnan Oopperajuhlilla jatkuu ainakin tänä kesänä, kun myös puoliso esiintyy samassa Romeo ja Julia-oopperassa kuin Tepponen.

Savonlinnassa oopperaväki on yhtä suurta perhettä

Ensimmäinen solistitehtävä Tepposella oli juuri Keski-Suomen alueoopperassa La Traviatassa. Hän on opiskellut laulua myös Jyväskylässä.

– Minulle kävi hyvä tuuri, sillä laulunopettajani Jyväskylässä oli todella hyvä Päivi Virolainen-Kalpio. Hän loi perustan laulamisellani. Tapaamme hänen kanssaan edelleen kerran vuodessa.

Tepponen valmistui vuonna 2007 Jyväskylän ammattikorkeakoulun muusikkolinjalta pääaineena laulu. Hän opiskeli laulua sittemmin Sibelius-Akatemiassa vuodesta 2008, ja suoritti lauludiplomin vuonna 2011.

Tepposen mukaan Savonlinnan Oopperajuhlien viehätys on nimenomaan yhteisöllisyydessä.

- Vaikka Oopperajuhlien katsomoon mahtuu paljon ihmisiä, minulla on sellainen fiilis, että olemme yhteisellä retkellä. Ihmiset tulevat Savonlinnaan viettämään kesäpäivää: esityksen jälkeen katsojat levittäytyvät ravintoloihin puhumaan oopperasta, ja samoin me solistit ja kuorolaiset menemme samoihin ravintoloihin.

Tepponen vertaa oopperajuhlia leikkisästi laulajien kesäleiriin.

– Kaikki eri oopperaryhmät ovat tekemisissä toistensa kanssa: näemme vähintään lounailla ja illanvietossa. OIemme yksi iso perhe täällä Savonlinnassa.

Voit keskustella aiheesta 26.6. klo 23.00 saakka.