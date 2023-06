Vastavalittu piispa Mari Parkkinen sai viestitulvan valintansa jälkeen – peräänkuuluttaa kunnioitusta keskustelukulttuuriin

Mari Parkkinen on valittu Mikkelin hiippakunnan uudeksi piispaksi. Parkkisen on määrä aloittaa virassaan 1.9.2023.

Vastavalittu Mikkelin hiippakunnan piispa Mari Parkkinen kertoo saaneensa vaalituloksen myötä paljon yhteydenottoja niin seurakuntayhtymiltä, Imatran kaupungilta kuin tavallisilta seurakuntalaisiltakin. Osa yhteydenotoista on tullut myös kirkon jäseniltä, jotka pettyivät valintaan.

Somessa käytävä keskustelu kirkosta ja esimerkiksi samaa sukupuolta olevien vihkimisestä on ollut Parkkisen kokemuksen mukaan todella ikävää seurattavaa. Jyrkkien mielipiteiden ja arvolatauksellisten aiheiden keskellä kunnioitus toista ihmistä kohtaan unohtuu.

– Meillä on kirkossa puhuttu paljon kunnioittavasta keskustelusta. Toivoisin, että kunnioittava keskustelu voitaisiin säilyttää myös silloin, kun ollaan asioista eri mieltä.

Kirkon sisällä jäseniä on herätelty kunnioittavaan keskusteluun, ja esimerkiksi viimeisimmässä kirkolliskokouksessa keskustelun sävy oli Parkkisen mielestä jo hieman parantunut. Työtä kunnioittavan keskustelun eteen on toisaalta hyvä jatkaa.

– Keskusteluja erimielisyyksistä käydään erilaisissa kokouksissa, tapaamisissa ja neuvotteluissa koko ajan, ja se on hyvä. On ollut aikoja, jolloin ei ole saanut sanoa mitään. Ihmisten hiljentäminen olisi huono asia, sillä heillä on paljon näkökulmia ja ajatuksia.

Keskustelu vihkimisestä on tärkeää

Vaalien aikana Parkkinen kertoi kannattavansa samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä kirkossa.

Parkkisen mielestä on hyvä asia, että kirkossa käydään keskusteluja vihkimisestä ja avioliitosta. Moni kuitenkin unohtaa, että asia ei ole yhden piispan ratkaistavissa.

– Se, että piispainkokous keskustelee samaa sukupuolta olevien vihkimisestä nyt, ei tarkoita sitä, että asia olisi esityksenä missään muodossa marraskuun tai ensi vuoden toukokuun kirkolliskokouksessa. Eivät nämä päätökset ihan niin nopeassa tahdissa tapahdu.

Kirkko on Parkkisen mukaan perinteisiin nojaava, ja se heijastuu myös päätöksentekoon. Erilaisia muutosehdotuksia käsitellään rauhallisesti, ja asiat etenevät hitaasti.

Tilanne on Parkkisen mukaan niin yksittäisten pappien, kuin koko kirkon kannalta hankala. Vihkimistilanteessa pappi toimii virkamiehenä, ja hänen on noudatettava lakia tasa-arvoisesta avioliitosta. Toisaalta kirkolliskokous on linjannut vihkimisen olevan naisen ja miehen välinen asia.

