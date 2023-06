Lomittaja Lasse Vasaran ripeä toiminta pelasti 200 lihamullikan hengen ja esti suurpalon, nyt vakuutusyhtiö palkitsee hänet turvavaatetuksella

Tulipalon syttyminen olisi todennäköisesti aiheuttanut myös mittavat taloudelliset vahingot, koska pihapiirissä on toinenkin tuotantorakennus, viljankuivuri ja asuinrakennus.

Lasse Vasara oli viime lauantai-iltana viemässä traktorilla apekuormaa sonneille navettaan, kun traktorin pakoputkesta lensi kipinä navetan kattoon.

– Katsoin taakseni, niin näin jonkun vaalean pöllähdyksen. Kävin katsomassa sitä tarkemmin.

Kun Vasara huomasi, että kattovanerin saumasta tulee savua, hän ei aikaillut, vaan tarttui navetan kattoon kiinnitettyyn painepesuriin.

Nopean alkusammutuksen jälkeen hän huusi samassa pihapiirissä konehallilla ollutta, Maatalousyhtymä Mulin toista osakasta Veijo Mulia apuun. Isäntä kiipesi vintille ja ruiskutti savun sekaan letkulla vettä.

– Kun palokunta tuli paikalle, palomiehet sanoivat, että koko rakennuksen syttyminen oli minuuteista kiinni, sanoo Vasara.

Avaa kuvien katselu Huhtalan tilalla on lihakarjaa kaikkiaan noin 400 kahdessa vierekkäisessä navetassa. Navetoista vanhempi oli syttyä tuleen. Kuva: Sanna Savela / Yle

Vakuutusyhtiö LähiTapiola palkitsee Vasaran ripeästä alkusammutuksesta keskiviikkona. LähiTapiola Keski-Suomen viestintäpäällikkö Katri Liukkosen mukaan vastaavat tilanteet tulevat harvoin heille tietoon, ja siksi palkitsemisiakin on tehty yksittäisiä.

– Yleensä palkinto on ollut turvallisuuteen liittyvä. Vasara saa muistamisena turvavaatetusta, kukkia ja kunniakirjan ja tilan isäntä jauhesammuttimen, sanoo Liukkonen.

”Tuntuu vähän hössötykseltä”

Lasse Vasara on saamastaan huomiosta hämillään.

– Itsestä tuntuu, etten ole tehnyt juuri mitään. Tuntuu vähän sellaiselta ylimääräiseltä hössötykseltä.

Vasara kuitenkin myöntää, että tilanne oli vakava ja ympäristöä tulee seurattua entistä tarkemmalla silmällä. Käsillä oli valtava vahinko: tilalla on kaksi navettaa vierekkäin ja niissä on yhteensä noin 400 lihamullikkaa. Sen lisäksi pihapiirissä on viljankuivuri ja asuinrakennus.

Avaa kuvien katselu Huhtalan tilan vanhempi tuotantolaitos muutettiin 1970-luvulla sikalasta navetaksi. Ruokintapöydällä mahtuu ajamaan traktorilla. Katon palokohta on paikattu pellillä. Kuva: Sanna Savela / Yle

Tulipalon nopea leviäminen olisi Veijo Mulin mukaan estänyt eläinten pelastamisen. Hän arvelee, etteivät naudat eivät olisi todennäköisesti suostuneet lähtemään navetasta.

– Pelastuslaitos on käynyt joskus harjoittelemassa meillä sitä, miten eläimet saisi palon sattuessa ulos, mutta ei se onnistunut. Ne vauhkoontuivat värikkäisiin vaatteisiin pukeutuneista, vieraista ihmisistä, sanoo Muli.

Enää lauantain tapahtumista muistuttavat nokijäljet katossa ja syttymiskohtaan asennettu pelti.

– Tein traktoriin heti muutostyön. Pakoputki osoitti aikaisemmin melko suoraan ylöspäin. Nyt laitoin siihen mutkan, sanoo Muli.