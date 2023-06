Itsepalveluskannerin käyttö ostoksilla johtaa helposti tahattomaan näpistykseen – tässä syy

Lappeenrantalainen Heli Välimäki tekee ostokset tottuneesti skannerilaitteen avulla. Välimäki käyttää skanneria aina, kun se on mahdollista.

– Ostokset on helppo jaotella eri kasseihin, kun skannaa hinnat. Kun tulen kassalle, voin maksaa ostokset, eikä niitä enää tarvitse pakata uudelleen, kertoo Välimäki.

S-ryhmä on ottanut käyttöön jo useissa Prismoissa palvelun, jossa asiakas voi kerätä ostoksensa suoraan ostoskasseihin ja skannata ne jo myymälää kiertäessä.

Avaa kuvien katselu Maksupäätteelle ilmestyy oheinen teksti, jos ostokset halutaan tarkistaa tai olet ostanut esimerkiksi alkoholia. Kuva: Kari Saastamoinen / Yle

Skannerit aiheuttavat myös ongelmia. Kaikki tuotteet eivät esimerkiksi näy skannauksessa, joten maksun yhteydessä henkilökunta kuittaa puuttuvan ostoksen.

Keskon ruoan verkkokaupasta vastaavan johtajan Antti Rajalan mukaan Kesko on kokeillut pienimuotoisesti mobiilisovellukseen perustuvaa skannausjärjestelmää, mutta kokeilu lopetettiin tänä keväänä, koska asiakkaiden kiinnostus oli vähäistä.

– Tällä hetkellä käsiskannerien käyttöönotolle ei ole suunnitelmia, mutta seuraamme tiiviisti maailmalla tapahtuvaa teknologioiden kehitystä, kertoo Antti Rajala.

Skanneri vaatii tarkkaavaisuutta

Lappeenrannan Prismassa palvelu on ollut käytössä tämän vuoden alusta lähtien.

Etelä-Karjalan osuuskaupan vähittäiskaupan toimialajohtaja Petteri Väyrysen mukaan skannereiden tulo kauppoihin on vastaus asiakkaiden toiveisiin.

Avaa kuvien katselu Etelä-Karjalan osuuskaupan vähittäiskaupan toimialajohtajan Petteri Väyrysen mukaan mahdolliset virheet selviävät yleensä kassalla ja ne selvitetään yhdessä palveluneuvojan kanssa. Kuva: Kari Saastamoinen / Yle

– Asiakkaat haluavat erilaisia maksu- ja asiointitapoja, ja itsepalveluskannerit ovat yksi palvelumuoto muiden joukossa, kertoo Petteri Väyrynen.

Itsepalveluskannerin käyttäjä saattaa epähuomiossa jättää osan tuotteista skannaamatta. Kaupat suhtautuvat uuden palvelumuodon aiheuttamiin ongelmiin ymmärtäväisesti.

– Mahdolliset virheet selviävät yleensä kassalla, ja ne selvitetään yhdessä palveluneuvojan kanssa.

Näpistykset lisääntyneet

Lappeenrannan Prismassa joka kymmenes ostos tehdään skanneria käyttäen.

Varkauksilta ei aina vältytä.

– Jos pystytään todentamaan, että maksutapahtuma on jäänyt kokonaan hoitamatta ja sitä ei pysytä asiakkaan kanssa ratkaisemaan, niin silloin on mahdollista, että kysymys on näpistyksestä ja se viranomaisasia, sanoo Etelä-Karjalan osuuskaupan vähittäiskaupan toimialajohtaja Petteri Väyrynen.

Petteri Väyrysen mukaan itsepalveluskannereiden ja -kassojen myötä näpistykset ovat olleet lievässä kasvussa.

Avaa kuvien katselu Skannerin käyttö edellyttää S-ryhmän jäsenyyttä. Skanneri myös kertoo etukäteen, että ostokset saatetaan tarkistaa. Kuva: Kari Saastamoinen / Yle

– Tottakai aina mahtuu lieveilmiöitä mukaan, kun on paljon asiakkaita.

Näpistyksiä ja varkauksia pyritään estämään muun muassa tekemällä pistotarkastuksia, jossa palveluneuvojat tarkastavat osan tuotteista tai koko ostosmäärän.

Heli Välimaata ei pistotarkastuksiin joutuminen nolota.

Avaa kuvien katselu Lappeenrantalainen Heli Välimäki käyttää itsepalveluskanneria aina jos kaupassa sellainen on. Kuva: Kari Saastamoinen / Yle

– Omassa työssänikin joudun tarkastamaan asioita ja ymmärrän sen ihmisten turvallisuuden takia. Minusta se on kaupan normaalia toimintaa ja sitä että ihmiset toimivat oikein, sanoo Heli Välimäki.

Avaa kuvien katselu Minna Paalanen ja Pasi Leino käyttävät itsepalveluskanneria, mutta heidän mielestään sen kanssa pitää olla tarkkana, ettei samaa tuotetta tule skannattua kahteen kertaan. Kuva: Kari Saastamoinen / Yle

