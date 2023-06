Ilmasto- ja ympäristöministeri Mykkäsen mielestä teollisuuden ilmastotoimet paikkaavat jakeluvelvoitteen löysentämisen

Tuore ilmasto- ja ympäristöministeri Kai Mykkänen (kok.) puolustaa hallituksen kiisteltyä päätöstä loiventaa polttoaineen jakeluvelvoitetta.

Jakeluvelvoite tarkoittaa sitä, että tietty prosentti myytävästä polttoaineesta pitää olla uusiutuvaa alkuperää.

Hallitusohjelman mukaan jakeluvelvoite on vuonna 2025 16,5 prosenttia. Seuraavana vuonna se nousee 19,5 prosenttiin ja vuonna 2027 22,5 prosenttiin.

Jakeluvelvoitetta lievennettiin, sillä alun perin sen piti nousta vuonna 2025 jo 24 prosenttiin ja 2027 jopa 27 prosenttiin.

Päätöksen taustalla on se, että uusiutuvan polttoaineen lisääminen nostaa polttoaineiden hintaa, eivätkä etenkään perussuomalaiset halunneet, että hinta nousisi.

Uuden hallitusohjelman ilmastotoimet keskittyvät teollisuuden päästöjen alentamiseen.

Mykkäsen mukaan teollisuuteen kaavaillut ilmastotoimet korvaavat päästöt, jotka syntyvät jakeluvelvoitteen alentamisesta.

– Me emme ehkä ihan niin paljon tuijota ihmisten pakoputkiin, vaan me tuijotamme niihin suuriin savupiippuihin, joissa on isommat päästöt, Mykkänen totesi Ylen aamun haastattelussa keskiviikkona.

Hallitus aikoo edistää teollisuuden tuotannossa syntyvän hiilidioksidin talteenottoa niin, ettei sitä päätyisi ilmakehään. Talteenotettua hiilidioksidia voitaisiin hyödyntää esimerkiksi kemianteollisuudessa, Mykkänen kertoo.

Esimerkiksi hiilidioksidia ja vetyä yhdistämällä saadaan hiilivetyjä, joita voidaan käyttää teollisuudessa.

Ilmastotoimia ei haluta tehdä velaksi

Hallitusohjelman mukaan hallitus sitoutuu etenemään kohti Suomen hiilineutraaliutta, ja sen jälkeen hiilinegatiivisuuteen – mutta niin, etteivät kansalaisten arjen kustannukset nouse tai elinkeinoelämän kilpailukyky heikkene.

Miten realistinen tämä tavoite on?

– Haaste on tietysti merkittävä, Mykkänen toteaa.

Hän kuitenkin huomauttaa, ettei hallitus halua rahoittaa ilmastotoimia velkarahalla.

– Me elämme niin, että tämä sukupolvi pystyy rahoittamaan sen, mitä tehdään.