Savukoski haaveilee: Korvatunturille UK-puistoon vihdoin päivätupa

Savukosken vs. kunnanjohtajan mukaan Korvatunturilla, kuvassa taustalla, käy vuosittain vajaa tuhat retkeilijää.

Tähän saakka UK-puiston hoito- ja käyttösuunnitelma on estänyt tuvan rakentamisen. Nyt uusi luonnonsuojelulaki antaa mahdollisuuden tehdä muutoksen suunnitelmaan. Rahat rakentamiseen on jo annettu.

Savukosken kunta pyytää ympäristöministeriötä muuttamaan Urho Kekkosen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaa siten, että Korvatunturille voidaan rakentaa päivätupa.

Tauko- ja yöpymispaikkaakin ovat toivoneet muun muassa porotalous, rajavartiolaitos, matkailuyrittäjät ja metsästäjät, kertoo vs. kunnanjohtaja Eeva-Maria Maijala.

Korvatunturi sijaitsee rajavyöhykkeellä, ja siellä käymiseen tarvitaan rajavyöhykelupa. Maijalan mukaan yhä Korvatunturilla käymisestä on tullut eräänlainen kerran elämässä -kohde, ja siellä käy vuosittain satoja matkailijoita.

– Kiinnostus on lisääntynyt koko ajan. Vajaa tuhat matkailijaa käy vuodessa. Kämppä on ennen kaikkea turvallisuustekijä.

Avaa kuvien katselu Suomen ja Venäjän raja kulkee Korvatunturin kolmen huipun keskeltä. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Rahat on jo saatu

Korvatunturilla on tällä hetkellä ainoastaan rajavartijoita varten rakennettu pienenpieni kämppä huusseineen. Maijalan mukaan rajavartiosto on antanut kansallispuistolle luvan käyttää kämppää, se on avoinna kaikille, mutta ei sovellu päivätuvaksi tai yöpymiseen. Nyt suunnitellussa päiväkämpässä saisivat Maijalan mukaan yöpyä itärajalla kulkevat paliskuntain yhdistyksen poroaitavahdit, ja muutoin se olisi päivätupakäytössä.

Savukoskella on suunniteltu kämpän rakentamista Korvatunturille 90-luvulta lähtien. Tähän saakka UK-puiston hoito- ja käyttösuunnitelma on estänyt tuvan rakentamisen.

Nyt uusi luonnonsuojelulaki antaa mahdollisuuden tehdä osamuutoksen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaan. Savukosken kunnanhallitus päätti maanantaina, että ympäristöministeriötä pyydetään muuttamaan puiston suunnitelmaa.

Metsähallitus on saanut rahoituksen kämpän rakentamiseen, ja kunta sekä alueen yrittäjät ovat luvanneet osallistua hankkeeseen.

– Mehän saimme tähän viime vuonna rahat eduskunnan joululahjarahoista. Nyt pitäisi vain saada luvat, että voisi alkaa rakentaa sitä, Maijala sanoo.