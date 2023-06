Ninni Kola, 31, jätti alkoholin ja viettää nyt elämänsä mukavimmat juhannukset

Lappeenrantalainen Ninni Kola, 31, kokoontuu tänä juhannuksena kumppaninsa ja ystäviensä kanssa Kolan vanhempien mökille Kemppilään.

Ohjelmassa on muun muassa saunomista, uimista, yhdessäoloa ja pihapelejä. Kolan juhannukseen alkoholi ei kuulu, vaikka osa vieraista sitä käyttääkin.

– Olen ollut pian neljä vuotta ilman alkoholia. Tänä aikana olen viettänyt elämäni mukavimmat juhannukset, Kola sanoo.

Alkoholin kokonaiskulutus on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan vähentynyt jo monta vuotta. Kesä kuitenkin lisää monen alkoholinkäyttöä, vaikka myös alkoholittomien vaihtoehtojen suosio on kasvanut.

Ninni kola viettää jo neljättä raitista juhannustaan. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Alkon myynnissä piikki

Alkoholi liittyy monella varsinkin juhlapyhiin.

Esimerkiksi Alkosta kerrotaan, että sen myynti kasvaa juhannusviikolla noin 70 prosenttia.

Viime vuonna Alkossa myytiin juhannusviikolla alkoholijuomia yli 2,5 miljoonaa litraa. Vastaavasti alkoholittomia juomia myytiin hieman alle 30 000 litraa.

S-ryhmä myi alkoholipitoisia juomia viime vuoden juhannusviikolla reilut kuusi miljoonaa litraa.

S-ryhmän mukaan alkoholittomien oluiden, siidereiden ja lonkeroiden myyntimäärät ovat kasvaneet reilut 20 prosenttia viime vuosina. Keskon mukaan taas alkoholittomien juomien suosio on tasaantunut kovan kasvun jälkeen.

Mojito mocktail baarimestari Helmi Saalastin tapaan Ainekset: ruokosokeria, pari limesiivua, vissyä tai soodavettä, 7up- tai Sprite -limpparia, minttua. Ohjeet: Laita tavallisen lasin (0,33l) pohjalle muutama limesiivu. Lisää sekaan kaksi teelusikallista ruokosokeria. Lorauta limesiivujen ja ruokosokerin päälle hieman soodavettä tai vissyä, jotta sokeri sulaa. Lisää tuoretta minttua ja sekoita. Täytä lasi jäillä. Täytä loput lasista lisäämällä 50/50 -suhteessa sooda- tai vissyvettä ja spriteä. Lähde: Baarimestari Helmi Saalasti

Kesä ja juoma yhteen sopii

Helsinkiläinen Laura Wathén, 31, sanoo, että kesä ja alkoholi liittyvät yhä tiiviisti toisiinsa.

– Tiedän, että moni tuskailee sen kanssa, että talvella on onnistunut käyttämään hyvin vähän alkoholia, mutta kesällä homma repeää. On kinkereitä ja terdekelejä ja tulee fiilis, että pitäisi juoda alkoholia, Wathén kertoo.

Wathén on Darravapaa-yhteisön toinen perustaja. Sen ideana on kyseenalaistaa suomalaisen kulttuurin alkoholinormatiivisuutta. Esimerkiksi Instagramissa sivulla on yli 25 000 seuraajaa, joista suurin osa on 20–35-vuotiaita nuoria aikuisia.

Wathén kertoo saavansa paljon viestejä somen kautta. Niissä pohditaan alkoholin juomattomuuteen liittyvää painetta.

– Yhteiskunnassamme alkoholi on yhä nopea, helppo ja hyväksytty tapa nollata, Wathén sanoo.

Sosiaalista painetta on yhä

Wathénin saamissa viesteissä pohditaan myös juhannusta.

– On kysytty, mitä tehdä, kun on totuttu menemään kavereiden kanssa mökille ja tulee tunne, että siellä pitää juoda. Harvoin kukaan pakottaa juomiseen, mutta alkoholittomuudesta saattaa tulla ulkopuolinen olo, Wathén sanoo.

Mökkijuhannukseen kuuluu monilla se erikoinen piirre, että niihin matkustetaan monesti kimppakyydillä autolla, joten poispääseminen ei välttämättä ole helppoa.

– Kannattaa miettiä, mitä oikeasti haluaa tehdä juhannuksena, vaikka olisi käynyt kymmenen vuotta mökillä samalla bileporukalla. On tärkeää löytää asiat, joista itse nauttii.

Laura Wathénin vinkit päihteettömään mökkijuhannukseen: Jos olet lähdössä mökkeilemään ja porukan suhtautuminen alkoholittomuuteen mietityttää, Wathén suosittelee varautumaan etukäteen: hanki itselle maistuvia juomia ja mieti valmiiksi vastauksia kyselijöille. – Yleensä kuittailu on kuitenkin harvinaista. Suurin pelko on monesti omassa päässä, Wathén sanoo. Wathénin mukaan itseään saa kuunnella ja pitää omia puoliaan. – Vaikka mökiltä ei välttämättä pääse heti lähtemään pois, nukkumaan saa silti mennä silloin, kun itse haluaa.

Ninni Kolan juhannus sujuu rauhallisesti ystävien, kumppanin ja läheisten seurassa. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Uusia kavereita

Joskus raittius johtaa jopa kaverisuhteen päättymiseen, kertoo Wathén. Tästä syystä he järjestävät somen kautta kaverihakuja, joiden ideana on yhdistää alkoholittomia ja samalla tapaa ajattelevia ihmisiä toisiinsa.

– Aikuisena uusien ystävien löytäminen voi olla hankalaa, ja siinä haluamme auttaa, Wathén sanoo.

Myös Kolan oli etsittävä uusia ystäviä raitistumisen jälkeen. Samanmielisiä ihmisiä hän löysi taide- ja kulttuuritoiminnan kautta. Kola tapasi tuolloin myös kumppaninsa, joka oli sattumalta raitistunut samoihin aikoihin kuin Kola.

Raittiista ystävistään Kola on saanut paljon vertaistukea etenkin raittiuden tuomaan ulkopuolisuuden tunteeseen. Heidän kanssaan on mukavaa myös iloita uusista alkoholittomista tuotteista ja vinkkailla niistä toisilleen. Tänä vuonna Kola juo muun muassa alkoholitonta sangriaa.

– Juhannusseuralaisillemme alkoholi ei ole keskiössä. Vaikka osa käyttääkin alkoholia kukaan tule olemaan humalassa. En siis usko että tänä juhannuksena edes huomaamaan, että kuka juo alkoholia ja kuka ei.