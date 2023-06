Yhdessä kokkaaminen tekee raaka-aineet tutuiksi – lasten ruokaleirillä tutustuttiin koko ketjuun maatilalta keittiöön: ”Hyvä me!”

Kaupungistumisen myötä lasten käsitys ruoan alkuperästä on heikentynyt. Tämä on johtanut muun muassa siihen, ettei tavanomaisiakaan ruoka-aineita tunneta. Lasten ruokaleirillä ne tulevat tutuiksi.

Possuwok tirisee pannulla, ja joukko lapsia seuraa tarkasti huippukokin edesottamuksia keittiössä. Aiemmin lapsiryhmä on vieraillut vehmaalaisella tilalla possuja ihmettelemässä.

Nella Mattssonille ruoan alkuperä ei ole vieras asia. Kysyttäessä ajatuksia siitä, että samaiset possut löytyvät nyt lounaalla lautaselta, Nella kohauttaa olkiaan.

– Ne possut oli isoja ja karvaisia, tosi söpöjä. Mutta se, että niistä tehdään ruokaa, ei se mua haittaa, Nella Mattsson kommentoi.

Ruokakasvatus on sana, joka on tullut luonnolliseksi osaksi suomalaista varhaiskasvatusta ja koulujärjestelmää. Siinä missä lasta ennen kiristettiin syömään lautanen tyhjäksi, nyt keskitytään luomaan tasapainoista suhdetta ruokaan ja syömiseen.

Turkulaisen Foody Allenin järjestämällä ruokaleirillä lapset tutustuivat ruoan alkuperään lähitiloilla sekä valmistivat lounaan tiloilta hankituista raaka-aineista. Lasten kanssa kokkasivat menestyneet keittiömestarit.

Yksi vierailukohteista oli Vehmaalla, Varsinais-Suomessa sijaitseva Vallan Maukkaan tila, jossa kasvaa muun muassa mangalitzoja eli villasikoja. Tilalla lapset saivat tutustua sikojen elinoloihin, lopuksi mukaan lähti muutama kilo lihasuikaletta.

Keittiömestari Mikko Pakolan johdolla lihasuikaleet muuttivat muotonsa lasten käsissä possuwokiksi. Pääruuan lisäksi lapset loihtivat itselleen alku- ja jälkiruoan.

Lapsen ajatuksia ruoasta ei tule tyrmätä

Mitä vanhemmaksi lapsi kasvaa, sitä enemmän hän alkaa muodostaa omia ajatuksia ruokaan liittyen.

Aikuisella on vastuu pienen lapsen ravinnosta, mutta lapsen kasvaessa hänen omia ajatuksia ei tule jättää huomiotta. Tällainen tilanne on esimerkiksi jos lapsi haluaa siirtyä kasvisruokavalioon.

– Vanhempana voi keskustella lapsen kanssa mistä hänelle on tullut tällainen ajatus ja varmistaa minkälaisen tiedon pohjalta hän on päätöksen tehnyt. Jos lapsi on vahvasti sitä mieltä, että hän on päätöksensä tehnyt, voidaan vaikka sopia sen kokeilusta esimerkiksi koulussa, Ruokakasvatusyhdistys Ruukun toiminnanjohtaja Silja Varjonen neuvoo.

Avaa kuvien katselu Keittiömestari Mikko Pakola kannustaa nuoria kokkeja kokeilemaan. Hän pitää tärkeänä, että kokatessa saa onnistua ja epäonnistua. Kuva: Hanna Levänen / Yle

Possuwokin valmistuessa pannulla leirin lapset keskustelevat aamupäivällä näkemistään eläimistä.

Eräs lapsista toteaa, ettei haluaisi tehdä pienistä possuista ruokaa. Toisessa pöydässä ihmetellään mitä kaikkea yhdestä siasta saadaan erilaisia ruokia varten.

Foody Allenin yrittäjä Aki Wahlman kokee, että tilavierailut ovat olleet lapsille elämys, jossa on opittu uutta ruoasta ja sen alkuperästä.

– En usko, että ruoan alkuperä on lapsille ongelma, vaan aika luonnollista. He tietävät, että eläimiä kasvatetaan ruoaksi, Wahlman pohtii.

Lasten kanssa työskenteleviltä kuullaan erilaisia terveisiä. Silja Varjosen mukaan yhä useammalle lapselle on tänä päivänä epäselvää, mistä ruoka tulee.

– Lasten on vaikea tunnistaa esimerkiksi kasviksia, hedelmiä ja marjoja. Ei välttämättä tiedetä nimiä niinkin tutuille asioille kuin paprika, Varjonen kertoo.

Aikuiset vaikuttavat vahvasti lapsen ruokasuhteeseen

Kodin lisäksi kaikki lapsen elämään liittyvät aikuiset ovat vastuussa lapsen suhtautumisesta ruokaan. Se miten ruoasta, syömisestä tai laihduttamista puhutaan, jättää tietyn oppimisjäljen lapseen. Niillä on kauaskantoiset seuraukset.

Pelkkä puhe ei ole ainut vaikutustapa. Ruokaan liittyy olennaisesti sen valmistaminen. Kokkaamisen ohella lapsi oppii ruoan arvon – kuinka paljon lautasellinen vaatii aikaa ja vaivaa.

Ruokakasvatusyhdistyksen Silja Varjonen kannustaa perheitä ottamaan lapset mukaan ruoanlaittoon resurssien mukaan. Hän kuitenkin ymmärtää, että aina yhdessä kokkaaminen ei ole mahdollista, sillä voimavarat ja aika voivat olla esteenä.

– Nuorilla on todella vaihtelevat taitotasot kun he menevät yläkouluun. Toiset ovat tehneet paljon ja toisille voi olla tosi tavallisetkin ruoanvalmistusvälineet vieraita, Varjonen kertoo kuulleensa kotitalousopettajilta.

Avaa kuvien katselu Kiia Ojala (vas.) ja Nelli Sinisalo (oik.) ovat tottuneita kokkaajia. Heidän mielestään leirillä parasta on erilaisten ruokien testaaminen. Kuva: Hanna Levänen / Yle

Leirillä mukana olleet Kiia Ojala ja Nelli Sinisalo kertovat yhteen ääneen osallistuvansa kotona ruoanlaittoon.

Kokkailu on lähinnä vanhempien auttamista, mutta myös yksin saa tehdä. Kiia Ojala myöntää kylläkin leipomisen vetävän enemmän puoleensa.

Ruokaleirin päättää tyytyväinen taputus ruokapöydässä.

– Hyvä me, yksi leirin lapsista toteaa kuuluvalla äänellä.

Keittiömestari Kape Aihinen oli yksi Lasten Ruokaleirin kokeista. Aihinen puhuu ruokaperimän puolesta ja toivoo suomalaisten perheiden vaalivan sitä kokkaamalla yhdessä.

Voit keskustella aiheesta 25. kesäkuuta kello 23 asti.