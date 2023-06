Tove Janssonin Kesäkirjan elokuvakuvaukset alkavat Suomessa kesällä – Alma Pöysti ja Pekka Strang esiintyvät Hollywood-tähden rinnalla

Elokuvaa kuvataan itäisen Suomenlahden rannikolla, esimerkiksi Porvoon, Kotkan ja Espoon saaristoissa. Elokuva on kansainvälinen yhteistuotanto.

Tove Janssonin rakastettuun Kesäkirja-teokseen perustuvan elokuvan kuvaukset alkavat Suomessa myöhemmin tänä kesänä. Elokuvaa tähdittävät kahdeksankertainen Oscar-ehdokas Glenn Close sekä palkittu norjalaisnäyttelijä Anders Danielsen Lie.

Elokuvassa esiintyvät myös suomenruotsalaiset näyttelijät Pekka Strang ja Alma Pöysti, jotka esittävät Malanderin pariskuntaa.

Päähenkilönä, Sophia-tyttönä, nähdään kokonaan uusi kasvo, joka julkaistaan myöhemmin, kertovat elokuvan suomalaiset osatuottajat.

Kesäkirjan ohjaa Charlie McDowell ja sen on käsikirjoittanut valkokankaalle Robert Jones.

Kansainvälisen yhteistuotannon suomalainen tuotantoyhtiö on Helsinki-filmi, tuottajinaan Aleksi Bardy ja Helen Vinogradov. Helsinki-filmi on tuottanut myös Janssonin elämään pohjautuvan Tove-menestyselokuvan.

– Teemme elokuvaa, joka pohjautuu yhteen merkittävimmistä suomalaisista romaaneista, Kesäkirjaan. Vaikka elokuva toteutetaan kansainvälisenä ja englanninkielisenä, haluamme, että se on autenttinen ja uskollinen alkuteokselle, kertoo tuottaja Bardy tiedotteessa.

Bardyn mukaan tästä syystä on tärkeää, että elokuvassa esiintyy suomenruotsalaisia näyttelijöitä.

– Meille on myös tärkeää, että itäisen Suomenlahden saaristo näkyy kesäisessä kauneudessaan, hän jatkaa.

Elokuvan tuotanto on ainutlaatuinen, korostavat tuottajat. Tästäkin syystä erikoisjärjestelyihin on kiinnitetty huomiota. Aivan erityisesti suojellaan päähenkillä näyttelevää lasta, joka on näyttelijänä ensikertalainen.

– Niinpä julkaisemme hänen henkilöllisyytensä ja tietoa tarkemmista kuvauspaikoista vasta myöhemmin, Bardy sanoo.

Sophia ja isoäiti viettävät kesää saarella

Kesäkirjan ilmestymisestä tuli viime vuonna kuluneeksi 50 vuotta. Se kertoo maagisen ja elämää kohottavan tarinan Sophia-tytöstä ja tämän isoäidistä, jotka viettävät kesän pikkuisella saarella Suomenlahdella.

Kirja on käännetty 35 kielelle.

Kesäkirja on tiettävästi ensimmäinen suomalainen romaani, josta tehdään englanninkielinen elokuva sitten Mika Waltarin Sinuhe egyptiläisen (1954).

Avaa kuvien katselu Kesäkirja täytti viime vuonna 50 vuotta. Se on käännetty 35 kielelle ja ollut arvostelumenestys. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Kesäkirjan Sophia-tytön isoäitiä elokuvassa näyttelevä Glenn Close on palkittu muun muassa Gloden Globe-, Tony- ja Emmy-palkinnoilla, kullakin kolmesti. Oscar-ehdokkaana hän on ollut mittavan uransa aikana kahdeksan kertaa: ensimmäisen kerran vuonna 1983 elokuvasta Garpin maailma ja viimeisimpänä sivuosastaan elokuvassa Hillbilly Elegy (2020).

Close muistetaan lisäksi esimerkiksi legendaarisista rooleistaan elokuvissa 101 dalmatialaista (1996), Valheet ja viettelijät (1988) ja Vaarallinen suhde (1987).

Norjalainen Anders Danielsen Lie näyttelee Kesäkirja-elokuvassa Sophia-tytön isää. Hänen roolisuorituksensa Oscar-ehdokkaanakin olleessa elokuvassa The Worst Person in the World (2021) keräsi kehuja niin toimittajilta kuin palkintoraadeilta.