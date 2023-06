Maailmankuulu arkkitehti Daniel Libeskind jatkaa Tampereen Kannen alueen seuraavan vaiheen suunnittelijana – hintalappu yli miljardin

Tampereen kaupunki tilaa pohjoiskannen ja asemakeskuksen alueita koskevan viitesuunnitelman newyorkilaiselta Studio Libeskindiltä. Tavoitteena on luoda koko Kannen alueesta yhtenäinen kokonaisuus.

Uudessa suunnitelmassa tavoitteena on suora kulkuyhteys Tampereen areenan ja rautatieaseman välillä. Lisäksi pääradan varrelle rakennetaan asuntoja ja toimitiloja sekä puistomainen julkinen kaupunkitila.

– Areenalta asemakeskukseen ulottuvalle alueelle rakentuu kokonainen uusi kaupunginosa ja meidän tavoitteenamme on saada siihen paras mahdollinen kokonaisuus, sanoo Tampereen kaupungin Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman hankejohtaja Tero Tenhunen.

Maailmankuulun arkkitehdin Daniel Libeskindin käsialaa on myös Kansi ja areena -hankkeen alkuperäinen vuonna 2011 laadittu viitesuunnitelma, joka on kattanut etelä- ja pohjoiskannen alueet. Nyt suunnitelma on laajennettu koskemaan pohjoiskannen lisäksi myös asemakeskuksen alue.

Avaa kuvien katselu Tampereen areena tornitaloineen on Studio Libeskindin luomaa arkkitehtuuria. Kuva: Tampereen kaupunki

Vihreä keskus yhdistää asumisen ja työpaikat

Kannen alue on Tampereen keskustan merkittävin kehityshanke. Rautatieaseman ympäristöön halutaan vihreä keskus joka yhdistää saumattomasti liikenteen, asumisen, elämykset sekä liike- ja toimitilat.

Eteläkannen rakentamisen jälkeen havaittiin, etteivät alkuperäiset suunnitelmat vastaa sellaisenaan nykyisiä tarpeita. Satsaukset Kannen alueeseen tuovat mainehyödyn lisäksi myös kaivattua tilaa asumiselle ja elämiselle – sekä työpaikkoja.

– Jo nyt Kannen olemassaolevien kolmen businessparkin teknologiayrityksissä on noin viisi tuhatta työpaikkaa, Tenhunen sanoo. Kannen pohjoispäähän rakentuvalle alueelle hän uskoo tulevan tilaa parille tuhannelle työpaikalle lisää.

Avaa kuvien katselu Tampereen kaupungin havainnekuva näyttää, kuinka mittavasta hankkeesta on kyse. Kuva: Tampereen kaupunki

Kannen kokonaisuuden hintalappu noin puolitoista miljardia euroa

Tero Tenhunen kuvaa Pohjoiskannen ja asemakeskuksen kokonaisuutta kaupungin ykköspaikaksi.

– Tampereelle kun tullaan ja täältä lähdetään, niin siinä muodostuu mielikuva Tampereesta. Tavoitteena on aikaansaada sen arvoista kaupunkitilaa ja rakentamista, että me kaikki voimme olla siitä ylpeitä, Tenhunen sanoo.

Käyntikorttialue maksaa rahaa, se on selvää. Kun julkinen rakentaminen ja yksityiset hankkeet lasketaan yhteen, voi Kannen pohjoispään ja asemakeskuksen aluelle laittaa noin 600 miljoonan euron hintalapun.

– Kannen alueessa voidaan puhua miljardihankkeesta. Jos koko alueen toteutusta katsotaan, niin puhutaan jostain puolentoista miljardin euron kokonaisuudesta, Tenhunen arvioi.

Avaa kuvien katselu Kannen alueen rakentaminen alkoi areenan ympäristöstä. Kuvituskuva. Kuva: Tampereen kaupunki

Ensin uudistetaan ratapiha

Tampereen rautatieasema on Suomen vilkkain vaihtopaikka. Kannen alueen kehittäminen on kiinteässä yhteydessä Tampereen henkilöratapihan uudistamiseen.

Ennen kuin kannen pohjoispäähän päästään rakentamaan Tampereen asemakeskusta, tulee henkilöratapiha korjata ja uudistaa ensin. Henkilöratapihasta vastaa Väylävirasto.

Hankesuunnitelman mukaan Tampereelle rakennetaan uusi henkilöliikennelaituri ja paremmat kulkuyhteydet junamatkustajille koko asema-alueella. Mittava hanke odottaa kuitenkin vielä valtion rahoitus- ja toteuttamispäätöstä. Valtion rahoitusosuus olisi kokonaisuudessaan 110 miljoonaa euroa.

Kaavojen valmisteluaineisto kuulutetaan nähtäville vuonna 2024.

Aluksi piti löytää jäähallille paikka

Kannen alueen miljardihanke itsessään kuvaa hyvin Tampereen henkeä. Kaikki alkoi siitä, kun kaupungin piti löytää paikka uudelle jäähallille.

– Alunperin se itse asiassa varmaan lähti siitä, että yksityisten yritysten toimesta tutkittiin asemanseudun kehittämistä, Tenhunen muistelee. Idea alkoi pian kehittyä.

– Sitten hoksattiin, että hei – jos rautatien päälle rakennetaan kansi, niin siihenhän voisi sitten laittaa sen uuden areenan. Siitä se ajatus sitten lähti lentoon.