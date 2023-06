Asiantuntija listaa kolme syytä, miksi Ukrainan vastahyökkäys ei etene toivotulla tavalla – ”Tämä on kissa ja hiiri -leikkiä”

Ukraina on ilmoittanut tuhonneensa jopa 300 tykkiä ja rakentinheitinjärjestelmää kahden viikon aikana. Ukrainan vastahyökkäys etenee kuitenkin hyvin hitaasti.

Ukrainan vastahyökkäys on nyt kestänyt noin kaksi viikkoa. Ukraina on ilmoittanut vapauttaneensa yhteensä kahdeksan kylää eteläisellä rintamalla Zaporižžjan ja Donetskin alueilla. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että Venäjä on onnistunut hidastamaan Ukrainan etenemisen äärimmäisen hitaaksi.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi myöntää myös BBC:n haastattelussa etenemisen olevan toivottua hitaampaa. Syyksi hän mainitsee Venäjän asettamat miinat, joita on 200 tuhannen neliökilometrin alalla.

Asiantuntija John Helinin mukaan hitaaseen etenemiseen on kolme Venäjään liittyvää syytä. Lisäksi Ukraina on luultavasti joutunut muuttamaan hyökkäystaktiikkaansa.

1. Venäjän tykistöylivoima

Ukraina on ilmoittanut kahden viikon aikana aiheuttaneensa Venäjälle poikkeuksellisen suuria päiväkohtaisia tykistötappioita. Esimerkiksi tänään Ukraina on kertonut tuhonneensa vuorokauden aikana yli kolmekymmentä venäläistä tykkiä ja kahden viikon aikana yhteensä jopa 300 tykkiä ja rakentinheitintä.

Asiantuntijan mukaan yksi Venäjän keinoista estää Ukrainan nopea eteneminen on ollut kuitenkin nimenomaan sen tykistöylivoima.

– Ukraina ei ole pystynyt lamauttamaan Venäjän tykistöä. Ukrainan vastatykistö ei vaikuta onnistuneen niin kuin olisi toivottu, sanoo Helin Ylelle puhelinhaastattelussa.

Helin seuraa Ukrainan rintamatilannetta avoimista lähteistä ja ylläpitää tilannekarttaa Ukrainan rintamalinjoista yhdessä tiiminsä kanssa.

Helinin mukaan Venäjän sotataktiikka perustuu pitkälle tykistön käyttöön. Neuvostoliiton hirmuhallitsija Josif Stalin kutsui tykistöä ”sodan jumalaksi”, ja Venäjän sotimisessa tykistön käyttö on edelleen keskeisessä asemassa.

Helinin mukaan Ukrainan ilmoituksiin Venäjän kalustotappioista kannattaa suhtautua varauksella. Ne kertovat kuitenkin siitä, mihin Ukrainan asevoimat keskittyy.

– Ollaan puhuttu koko sodan ajan siitä, että Venäjällä on selkeä tykistöylivoima. Ukrainan pitäisi puolestaan pystyä luomaan tykistöylivoima jollain alueella. Sitä se ei ole pystynyt tekemään, sanoo Helin.

Helinin mukaan Ukraina tarvitseekin nyt lisää tykistöä ja ammuksia saadakseen yliotteen Venäjän tykistöstä. Sinänsä Ukrainan tykistöllä on pidempi kantama, ja se yrittää iskeä mahdollisimman tarkasti.

– Emme ole nähneet sellaista massamaista tulenkäyttöä ukrainalaisilta, mitä tällaisten esteiden murtaminen vaatisi. Rintamalta tulevien raporttien mukaan myöskään tykistön ja jalkaväen yhteistoiminta ei ole toiminut parhaalla mahdollisella tavalla, sanoo Helin.

2. Miinakentät

Venäjän miinakentät ovat osoittautuneet pirullisiksi. Sosiaalisessa mediassa on julkaistu videokuvaa Ukrainan panssareista ja muista ajoneuvoista, jotka ovat pysähtyneet miinakenttiin.

Avaa kuvien katselu Ukrainalaissotilas tulittaa Bahmutissa. Kuva kesäkuulta. Kuva: Anatolii Stepanov / Lehtikuva

– Venäjän miinakentät ovat osoittautuneet vaikeammaksi, kuin odotettiin, sanoo Helin.

Hänen mukaansa ensiarvoisen tärkeää Ukrainalle olisi saada miinanraivaustoiminta kuntoon.

– Ukrainan pitäisi saada enemmän raivausyksiköitä, ja koulutusta miinakenttien tuhoamiseen. Pitäisi luoda erityisesti raivaamiseen erikoistuneita joukkoja, sanoo Helin.

3. ”Alligaattorit” eli Venäjän helikopterit

Venäjä on saanut hidastettua Ukrainan vastahyökkäystä myös ilmavoimillaan. Erityisesti KA-52 ”Alligator”- helikopterien käyttö on tuottanut Ukrainalle haasteita.

Avaa kuvien katselu Venäläinen Ka-52 -helikopteri kuvattuna kesäkuussa. Kuva: STELLA Pictures/abaca press

– Helikopterit korostuvat niiden liikkuvuuden takia. Ne laukaisevat panssarintorjuntaohjuksia kilometrien päästä, ja ovat tuottaneet tappiota ukrainalaisille melko tehokkaasti, sanoo Helin.

Näiden lisäksi venäläiset ovat käyttäneet myös liitopommeja ja drooneja estääkseen Ukrainan vastahyökkäystä alueella.

– Venäjän ilmaylivoima näkyy alueella. Ukrainan ongelma ilmatorjunnan käytössä rintamalla korostuu tällä hetkellä, sanoo Helin.

Helinin mukaan, tämä johtuu mahdollisesti siitä, että Ukrainalla ei ole tarpeeksi lyhyen kantaman ilmatorjuntajärjestelmiä, eikä se siksi ole tuonut järjestelmiä lähelle eturintamaa pyrkiessään säästämään niitä.

Avaa kuvien katselu Mekaanikko nostaa Ka-52 helikopterin käyttämää ohjusta. Kuva: STELLA Pictures/abaca press

Ukraina muuttanut hyökkäystaktiikkaa?

Ukraina ilmoitti viimeksi vapauttaneensa Pjatyhatkyn kylän Zaporižžjassa tällä viikolla. Sosiaalisen median raporttien mukaan Venäjä yritti vallata kylän takaisin tuhoisin seurauksin.

Toinen merkittävä Ukrainan onnistuminen oli suuren venäläisen ammusvaraston räjäyttäminen Rykovessa, Hersonin alueella lähellä Krimiä. Ammusvarasto sijaitsi kaukana rintaman etulinjoista. Sotabloggaajat arvioivat, että isku on tehty pitkän kantaman Storm Shadow-ohjuksella, joita Ukraina on saanut ainakin Britanniasta.

Avaa kuvien katselu Ukraina on ilmoittanut viimeksi vapauttaneensa Pjatyhatkyn kylän Zaporižžjassa tällä viikolla. Kuva: Laura Merikalla / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Helinin mukaan isku Venäjän asevarastoihin kauas sodan etulinjasta voisi aiheuttaa venäläisille vastaavan ongelman, mitä Himars-raketinheitinjärjestelmä aiheutti. Ukrainalaisten saatua Himars-järjestelmän se pakotti Venäjän siirtämään tärkeät ammusvarastonsa kauemmas sodan etulinjasta, ja auttoi pysäyttämään Venäjän hyökkäystoiminnan.

– Jos Ukraina kykenisi tekemään vastaavia iskuja, niin se vaikeuttaisi Venäjän toimintaa merkittävästi. Venäjä voisi joutua siirtämään suuremmat asevarikot kauemmaksi rintamasta, ja se vaikeuttaisi ammusten toimitusketjua, sanoo Helin.

Yleisesti ottaen taisteluiden intensiteetti on kuitenkin laskenut viime viikon aikana. Ukraina on Helinin mukaan edennyt vain joitakin satoja metrejä. Osasyynä tähän on ollut huono sää, mutta Ukraina pitää myös mahdollisesti operatiivista taukoa.

– Ukraina on vaihtanut hyökkäystaktiikkaa. Nyt ei hyökätä ajoneuvot edellä yhtä kovaa, vaan nyt hyökkäys tapahtuu jalkaväki edellä. Hyökkäystapa on järjestelmällisempi, sanoo Helin.

Ukraina pitää edelleen ison osan hyökkäysvoimastaan piilossa. Esimerkiksi suurin osa Ukrainan lännessä koulutetuista prikaateista ei ole vielä saanut tulikastettaan.

– Tässä on vähän tällaista ”kissa ja hiiri -leikkiä”. Ukraina ei halua vielä sitoa valtaosaa joukoistaan taisteluun. Venäjä taas pyrkii toimillaan siihen, että Ukraina paljastaisi korttinsa ja laittaisi kaikki joukot peliin, sanoo Helin.

Helinin mukaan kahden ensimmäisen viikon perusteella Venäjän voidaan sanoa onnistuneen Ukrainan vastahyökkäyksen hidastamisessa. Hänen mukaansa mistään katastrofista Ukrainalle ei voida kuitenkaan missään nimessä puhua.

– Varovaisesti voisi sanoa, että Venäjä on toistaiseksi onnistunut. Kesää on kuitenkin vielä paljon jäljellä. Kannattaa myös varautua siihen, että Ukraina yllättää jollain lailla, sanoo Helin.