Vuosikymmenen julkkispurskaus kullatulla sillalla – räppäri Pharrell Williams esitteli Louis Vuitton -mallistonsa ja tältä se näytti

Muoti ei ole nappikauppaa, ainakaan Euroopalle: LVMH-luksuskonsernin markkina-arvo nousi huhtikuussa ensimmäisenä eurooppalaisena yhtiönä ikinä yli 500 miljardin dollarin (455 miljardin euron).

Kaikki tähän numeroon sisältyvät odotukset, resurssit ja kulttuurinen vaikutusvalta laitettiin peliin Pariisissa miesten muotiviikolla tiistai-iltana. Yksi konsernin lippulaivoista, Louis Vuitton, esitteli uuden miesten linjan luovan johtajansa Pharrell Williamsin ensimmäisen malliston.

50-vuotias Pharrell Williams on vaikuttanut suuresti niin nykypäivän musiikkiin kuin muotiinkin. Suurelle yleisölle radiohitti ”Happyn” tunnetuksi tekemä visionääri on suunnitellut vaatteita aikaisemmin muun muassa Billionaire Boys Clubille ja Adidakselle.

Pharrell ja Vuitton laittoivat kaiken peliin: Kevään ja kesän 2024 mallistoa esitteleva näytös järjestettiin kullatuilla laatoilla katetulla Point Neuf -sillalla. Yli 400-vuotias, parisataametrinen Point Neuf on Pariisin Seinen ylittävistä silloista vanhin.

Ylellekin töitä tekevä Juha Nurminen oli paikalla kuvaamassa Getty Imagesille.

– Ei olisi isompaa vaihdetta enää löytynyt. Voiko mikään muu firma saada Pariisin kaupungilta lupaa sulkea parisataametristä siltaa ja noita kortteleita? Tämä aiheutti tietysti isot ruuhkat alueella.

Mutta panokset olivatkin kovat. Edellinen johtaja, traagisesti sydämen syöpään vuonna 2021 menehtynyt Virgil Abloh nosti ”Luikkarin” muotiin satsaavan nuorison suosioon niin Yhdysvalloissa kuin Kiinassa. Pharrellilla on isot saappaat täytettävänä, varsinkin, kun muodissa puhaltaa uusia tuulia Ablohin streetwear-henkiseen 2010-lukuun verrattuna.

Muotinäytöksen vieraslistalla haettiin täystyrmäystä: Pariisiin iltaan saapuivat pariskunnat Rihanna & A$AP Rocky sekä Beyoncé & Jay-Z, näyttelijät Zendaya ja Jared Leto, formulakuski Lewis Hamilton, koristähti Lebron James, huippumalli Naomi Campbell, sometähti Kim Kardashian ja muun muassa rockmuusikko Lenny Kravitz.

Avaa kuvien katselu Koripalloilija Lebron James oli hyvällä tuulella Vuittonin näytöksessä. Kuva: Juha Nurminen

– Kardashianin Kimiä, Alicia Keyes, amerikkalaisia koripalloilijoita, mutta myös Ranskan seurapiirikerma LVMH:n toimitusjohtaja Bernard Arnaultin johdolla. Tässä oli hauska kontrasti näiden iltapukuisten ranskalaisten ja räppäreiden välillä, Juha Nurminen kertoo havaintojaan.

Tähtivoimaa löytyi myös catwalkilta. Mallina käveli muun muassa Flow Festivaliin saapuva coke-rapin legenda ja Pharrellin pitkäaikainen muusikkokollega Pusha T ja hänen veljensä, yhtälailla muusikko No Malice.

Avaa kuvien katselu Pharrelin vanhat rap-aisaparit, myöskin Virginiasta ponnistaneet Pusha T ja No Malice esittelivät malliston räpimpää puolta. Kuva: STELLA Pictures/ddp/abaca press

Tuottaja ja räppärit ovat tulleet pitkän matkan Virginiasta, missä he tapasivat high schoolissa ja tekivät The Neptunes & The Clipse -yhteistyönä klassikkolevyjä, jotka käsittelivät pitkälti huumeiden myymistä. Virginiasta vauhtia on riittänyt Pariisin muotiviikolle asti.

Itse vaatteet ja asusteet olivat jo Ablohin kaudelta tuttua logotykitystä, erikoisia materiaaleja, katu- ja huippumuodin löysästi istuvia sekoitelmia.

Avaa kuvien katselu Mallisto hyppeli Virgil Ablohin luomusten tapaisesti räiskyvästä katumuodista perinteisempään miesten muotiin. Logolaukut eivät Pharrellinkaan aikakaudella ole häviämässä mihinkään. Kuva: EPA-EFE

Isoon osaan Pharrell nosti keksintönsä ”Damoflagen”, eli perinteisen LV:n Damier-ruutukuosin camouflage-henkisen armeijaversion, jolla hän loi vaatteisiin ”pikselimäistä” efektiä. Erityisempää selitystä sotilaallisuudelle Pharrell ei tarjonnut, näytöksen teemana kun oli rakkaus.

Avaa kuvien katselu Yksi näytöksen näkyvimpiä elementtejä oli erilaiset versiot Pharrellin ideoimasta ”Damoflagesta”, joka yhdisti LV:n perinteisen ruutukuosin maastokuvioon ja pikselimäisen efektin luovaan värien käyttöön. Kuva: Pixelformula/SIPA/Shutterstock/All Over Press

Juha Nurmisen mukaan camoteema jakoi yleisöä.

– Kansainvälinen mielipide on varmaan ihan positiivinen. Mutta ranskalaiset karsastavat tuollaista camokuosia ja armeijatyylisiä leikkauksia, ei heidän juttunsa lähtökohtaisesti.

Nurminen miettii, että vaikka camokuosi on esimerkiksi räppäreille vanha tuttu, voi monelle tavikselle ensimmäinen konnotaatio olla sota.

– Joka on nyt Euroopassa jatkuvasti esillä muutenkin.

Mitä näytöksestä pidettiin kriitikoiden parissa? Ensireaktiot vaihtelevat. The Face -lehti kirjoitti malliston pistävän ”kyseenalaistajien epäilykset unille”, kun taas Stylezeitgeistin Eugene Rabkin luonnehti sitä Instagramissa ”palavaksi roskakasaksi” jonka ansiosta Pariisin tulisi ”luopua korkeakulttuuristaan”.

Avaa kuvien katselu Näytösvieraita Pariisin yössä. Kuva: Juha Nurminen

Lähteenä käytetty myös AP, Reuters