He opiskelevat kesälläkin – toisen asteen opiskelijoilla kesäloma kestää kuukauden: “Vain muutama hyötyy tästä”, sanoo opettaja

Lukiolainen voi jo lomailla, kun ammattiin opiskeleva puurtaa vielä kesäkuun helteilläkin opinnoissaan. Osan mielestä viidettä kesää käytössä oleva systeemi on epäreilu.

Markus Pylväksen oppitunnilla ei ole kesäisenä maanantaiaamuna yhtään opiskelijaa.

Pylväs opettaa liikunnanohjaajiksi opiskelevia Rovaniemellä. Lapin suurimmassa ammattiopistossa Redussa opettava Pylväs ymmärtää opiskelijoita.

– He ”lintsaavat”, mutta monilla on kesätöitä, hän tietää.

Ammattiin opiskelevien pitäisi opiskella kesäkuussakin – toisin kuin lukiolaisten.

Nykyinen systeemi tuli voimaan vuonna 2018 ammatillisen koulutuksen reformin myötä, kun ammatillista koulutusta uudistettiin isommin.

Reformin myötä otettiin käyttöön esimerkiksi termi opiskelijavuosi. Lain mukaan opiskelijavuosi kestää nykyisin 11 kuukautta, joten lomaa on vain yksi kuukausi.

Käytännössä monet tekevät kesätöitä, eivätkä ehdi tekemään opintoja. Myös kesähelteet vievät intoa opiskelusta.

Markus Pylväksen mielestä nykyinen järjestelmä on rankka opiskelijoille.

– Toivoisin, että opiskelijat saisivat levätä enemmän kesällä, jotta heillä olisi enemmän virtaa aloittaa syksyllä opinnot, Pylväs sanoo.

Avaa kuvien katselu Markus Pylväs opettaa tulevia liikunnanohjaajia. Tomas Hannus on yksi hänen opiskelijoistaan. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Liikuntaneuvojaksi opiskelevan Tomas Hannuksen mielestä on hyvä, että opinnot etenevät kesälläkin. Hän ei silti pistäisi pahakseen kahden kuukauden mittaista lomaa.

– Siinä saisi niitä niin sanottuja akkuja ladattua, Hannus sanoo.

Osalle opiskelijoista pitkä lukuvuosi sopii hyvin. Nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi opiskelevan Veera Nivunkijärven mielestä ammatillinen koulutus on sopivan joustavaa.

– Nyt kun kesällä on opintoja, niin ollaan paljon ulkona, Nivunkijärvi sanoo.

Nuoret uskovat kesällä opiskelemisen totuttavan myös työelämään, jossa ei pitkiä lomia juuri pidetä.

Heinäkuu on lomakuu

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Redun rehtori Sirkku Purontaus kertoo, että heidän ammattiin opiskelevista lähes 80 prosenttia opiskelee kesäkuussa. Se on huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi naapurikunnissa toimivassa Ammattiopisto Lappiassa, jossa kesällä opiskelee vain hieman vajaa puolet opiskeijoista.

Tämän osittain selittää Sirkku Purontauksen mielestä se, että Redulla on enemmän opiskelijoita.

Osalla Redun aloista ollaan kesäkuussa oppilaitosympäristössä. Toisilla on erilaisia projekteja ja verkko-opintoja. Iso osa on työelämää oppimassa joko palkattomalla koulutussopimuksella tai palkallisella oppisopimuksella.

Lappian rehtori Sanna Laihinen kertoo, että ennen reformia tehtiin oppisopimuksia koko opiskeluajalle.

– Nyt tehdään lyhyitä oppisopimuksia esimerkiksi kesän ajaksi.

Opettajilla loma, jota kutsutaan nykyään vapaajaksoksi, kestää yhteensä kahdeksan viikkoa. Se on pidettävä touko-syyskuun välisenä aikana. Koulutuspäälliköt varmistavat, että opettajia on riittävästi kesä- ja elokuussa.

– Kesäkuun ja elokuun opetus onnistuu, kun osa opettajista on vapaajaksolla kesä-heinäkuussa ja osa heinä-elokuussa. Yleensä se on heinäkuu, jolloin koulutuksen tarjoajalla on se neljän viikon katko, kertoo Sirkku Purontaus.

Sakki Ry muistuttaa palautumisen ja levon tärkeydestä

Patrik Tanner on Suomen ammattiin opiskelevien liiton Sakki ry:n puheenjohtaja. Hänen mielestä on hyvä, että ammattiin opiskeleville mahdollistetaan kesäopintoja. Mutta samalla hän toivoisi, etteivät oppilaitokset velvoita siihen.

– Amiksilla pitäisi olla myös mahdollisuus palautumiseen ja lepoon.

Myös kesätöiden tekeminen ja työkokemuksen kartuttaminen saattaa vaikeutua, jos velvoitetaan opiskelemaan kesällä. Kesätöistä kertyvä työkokemus sekä mahdolliset säästöt ovat opiskelijoille todella tärkeitä.

– Nuorten mielenterveys on hälyttävässä tilassa ja lapset ja nuoret liikkuu jo nykyisellään liian vähän. Jos ei mahdollisteta lepoa ja palautumista, saatetaan pahentaa tilannetta entisestään, muistuttaa Patrik Tanner.

Mikä reformi? Ammatillisen koulutuksen reformi tuli voimaan 1.1.2018. Reformin myötä muun muassa koulutuksen kesto määritellään aiemman osaamisen perusteella.

Samalla tutkintojen määrä laski aikaisemmasta, tuli jatkuva haku, jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, kaikille tuli yhteiset tutkinnon osat sekä yksi näyttöön perustuva ja osaamisen hankkimistavasta riippumaton tapa suorittaa tutkinto.

Opiskelijavuosi on tavoitteellinen ja ohjattu opiskeluaika, jolloin opiskelija osallistuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämis- suunnitelman mukaisesti koulutuksen järjestäjän eri oppimisympäristöissä tai työpaikalla järjestettävään koulutukseen, joka perustuu oppisopimukseen tai koulutussopimukseen. Avaa

”Vain muutama opiskelija hyötyy tästä”

Opiskelupäivälle ei aseteta tuntimääräistä rajaa. Säännönmukaiseen opiskeluviikkoon kuuluu viisi opiskelupäivää ja opiskelijavuoteen sisältyy neljän viikon loma-aika.

– Tässä on nyt muutama vuosi harjoiteltu tätä ja käytännöt kesäopintojen toteuttamiseksi ovat pikku hiljaa muotoutuneet nykyisen kaltaisiksi, sanoo Redun rehtori Sirkku Purontaus.

Hänen mukaansa kesäopiskelusta on muristu yllättävän vähän.

– On kysytty, onko reilua, että esimerkiksi lukiolaiset lomailevat kesäkuussa ja ammattiin opiskelevat ovat opintiellä. Hyviäkin puolia on: kun hyödyntää kesäajat, niin voi valmistua aikaisemmin, toteaa Purontaus.

Avaa kuvien katselu Kesäopiskelujen ääressä Rovaniemen Lapin koulutuskeskus REDUssa Santasportissa. Kuvassa vasemmalta oikealle: Veera Nivunkijärvi, Sakari Kyllönen, Samuli Karhu, Janne Nurmela, opiskelija nuoriso- ja yhteisöohjaaja. Taustalla seisoo opettaja Asta Kaarniemi, joka opettaa nuoriso- ja yhteisöohjaajiksi opiskelevia. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Opettaja Markku Pylväksen mukaan valmistuminen on nopeutunut vain harvoilla hänen opiskelijoillaan.

– Vain muutama opiskelija hyötyy tästä, että heidän opiskelunsa nopeutuisi, Pylväs sanoo.