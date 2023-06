BBC: Kanadan laivaston alus matkalla sukellusaluksen etsintäpaikalle pelastustoimia varten – Yle seuraa etsintöjen käänteitä

Sukellusaluksen vankina on viisi miestä

Mereen kadonneen Titan-sukellusaluksen sisällä pelastusta odottaa viisi miestä, joista osa on hyvin varakkaita.

Alusta ohjasi sen kadotessa omistajayhtiö Oceangaten 61-vuotias toimitusjohtaja Stockton Rush. Rush, jolla on taustaa ilmailun parissa, perusti syvänmerensukellusyrityksen vuonna 2009. Yhtiö aloitti turistimatkat Titanicin hylylle vuonna 2021.

Aluksessa on myös kokenut syvänmerensukeltaja, 77-vuotias ranskalainen Paul-Henry Nargeolet. Hän palveli Ranskan laivastossa 25 vuotta. Nargeolet on saanut lempinimen Mr Titanic, sillä hän on viettänyt laivan hylyn ääressä enemmän aikaa kuin kukaan muu.

Lentokoneyrityksellä rikastunut 58-vuotias brittiliikemies Hamish Harding on yksi kalliin turistimatkan ostaneista. Mediatietojen perusteella hän on miljardööri, joka harrastaa seikkailuja. Hän on päässyt tempauksillaan myös Guinnessin ennätyslistauksiin. Kesäkuussa 2022 Harding kävi turistimatkalla avaruudessa Blue Origin -yhtiön kuljettamana.

Pakistanin rikkaimpaan eliittiin kuuluvasta suvusta tulevat Shahzada ja Suleman Dawood ovat myös ostaneet turistimatkan hylylle. He asuvat Britanniassa. Isä Shahzada on 48-vuotias ja poika Suleman 19-vuotias yliopisto-opiskelija. Dawood on hallituksen varapuheenjohtaja Engro Corporationissa, joka toimii lannoite- ja kemikaalialalla. Lisäksi hän toimii perheen omistamassa Dawood Foundationissa.

Brittilehti Daily Mail on julkaissut kadonneen viisikon kuvat etusivullaan.