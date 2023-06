“Perukaa paluulippuni, haluan jäädä tänne!” – NBA-tähdet ihastuivat Suomeen, myös suomalainen koripallo keräsi hehkutusta

Michael Cooperilla, Eddie Jordanilla ja Byron Scottilla on yhteensä yhdeksän NBA-mestaruutta. Videolla he arvioivat Lauri Markkasen kykyjä ja antavat vinkkinsä, mitä koripallossa huipulle pääseminen oikein vaatii. Video: Jani Aarnio / Yle.

Helteisenä tiistai-iltana tamperelaisen siipiravintolan pöydässä istuu harvinaisia vieraita: kolme yhdysvaltalaista koripallolegendaa.

Useita NBA-mestaruuksia napanneita Michael Cooperia, Eddie Jordania ja Byron Scottia yhdistää pelaajaura Los Angeles Lakersin riveissä. Sittemmin kaikki ovat jatkaneet menestyksekästä uraa valmentajana.

Tampereelle he ovat nyt tulleet Cooperin suomalaisen ystävän Juha Vuorion kutsumana.

Ennen Suomen-matkaansa miehet tiesivät maasta ainakin yhden asian – Lauri Markkasen.

Sekä Cooper, Jordan ja Scott kehuvat Markkasen pelaajataitoja vuolaasti.

– Hän on erittäin lahjakas, kookas, taitava ja hän osaa heittää kolmen pisteen heittoja. Häntä on vaikeaa vahtia, Eddie Jordan luettelee.

Avaa kuvien katselu 20 vuotta NBA:ssa valmentanut Eddie Jordan rakastaa Lauri Markkasen pelityyliä. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Suomesta ehkä kasvualusta

Miesten mukaan Lauri Markkanen on nostanut Suomen koripallomaailman kartalle.

Menestyksekkään ja pitkän uran valmentajana tehnyt Byron Scott uskoo, että Suomesta saadaan vielä lisää NBA-pelaajia.

– On vain ajan kysymys, milloin Suomesta tulee NBA-pelaajien kasvualusta, Scott toteaa.

Avaa kuvien katselu Vuoden valmentajaksi NBA:ssa valittu Byron Scott uskoo, että kova työ voittaa lahjakkuuden. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Suomessa koripallo on ollut viime vuosina nosteessa paljolti Suomen koripallomaajoukkue Susijengin ansiosta. Lisänostetta tuovat vuonna 2025 järjestettävät EM-kotikisat, joiden isäntäkaupunkina toimii Tampere.

Utah Jazzissa pelaava Lauri Markkanen on kuitenkin poikkeuksellinen harvinaisuus Suomessa. Hänen lisäkseen NBA:ssa on pelannut vain kaksi suomalaista, Hanno Möttölä ja Erik Murphy.

Avaa kuvien katselu Lauri Markkanen on kerännyt NBA:ssa runsaasti kehuja. Keväällä hän pelasi NBA:n tähdistöottelussa. Kuva: Getty Images

Mitä ponnistaminen Suomesta aina koripalloilun huipulle vaatii?

Byron Scott toteaa, että tärkeintä on omistautuminen urheilulle.

– En välitä lahjakkuudesta. Tärkeintä on, että on valmis tekemään töitä. Ei ainoastaan joka ikinen päivä, vaan pitää olla myös valmis tekemään töitä enemmän kuin muut. Jos olet valmis siihen, sinulla on mahdollisuus menestyä, hän sanoo.

Michael Cooperin mukaan NBA:han ponnistaminen Euroopasta on helpottunut viimeisen 15 vuoden aikana. NBA on ottanut yhä enemmän vaikutteita eurooppalaisesta koripallosta ja toisin päin.

Miehet uskovat, että Suomi tulee jatkamaan nousuaan koripallomaana.

– Todellakin, Scott sanoo.

Avaa kuvien katselu Jordan ja Scott vierailevat Suomessa ensimmäistä kertaa, mutta viisinkertainen NBA-mestari Michael Cooper vierailee Suomessa jo kolmatta kertaa. Ensimmäisen kerran hän kävi Suomessa 90-luvulla. Kuva: Jani Aarnio / Yle

”Haluan jäädä tänne”

Suomen reissuun mahtuu toki muutakin kuin keskustelua koripallosta. Golfin lisäksi miehet aikovat nauttia muun muassa yöttömästä yöstä.

– Aurinko paistaa melkein 24 tuntia vuorokaudessa, Cooper ihmettelee.

Byron Scott, Michael Cooper, Juha Vuorio ja Eddie Jordan kävivät pelaamassa golfia Nokialla. Video: kuvaus Michael Vuorio, editointi Oskari Räisänen / Yle.

Myös Tampereen vehreys ja puhtaus saavat kehuja. Miesten kotikaupunkiin Los Angelesiin verrattuna isoin ero on hiljaisuus.

– Täällä on niin tyyntä ja rauhallista. Sanoin matkaseuralleni, että perukaa paluulippuni, haluan jäädä tänne, Jordan naurahtaa.

Reissun aikana miehet aikovat nauttia myös hyvästä ruuasta. Jordan kertoo haluavansa maistaa ainakin poronlihaa ja korvapuusteja.

Ehdotus tamperelaisten perinneruuasta, eli mustastamakkarasta, ei saa ainakaan täystyrmäystä. Vinkki puolukkahillon kanssa tarjoilusta herättää Eddie Jordanin kiinnostuksen.

– Rakastan hilloa ja rakastan makkaraa. Joten jos se on ruokalistalla, olen melko varma, että nautin siitä.

