Kilpakalastus ui vastuullisempaan suuntaan – puntaria heiluttavat kalojen kipu ja kalakantojen hyvinvointi

Sami Kainulainen on kilpakalastaja ja Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallituksen jäsen. Hän järjestää useita kisoja vuosittain. Hän pitää myönteisenä kilpakalastuksen kehittymistä vastuullisempaan suuntaan. Video: Mika Moksu / Yle

Kilpakalastus on Suomessa muuttumassa hiljalleen vastuullisempaan suuntaan. Esimerkiksi pyydystä ja päästä -kalastus on sallittua yhä useammissa kilpailuissa. Yleistymässä on tapa, jossa kala kuvataan mittalautaa vasten ja vapautetaan sen jälkeen.

Kisoissa on perinteisesti ollut tapana ottaa kaikki saadut kalat saaliiksi ja tuoda kalat punnittavaksi. Esimerkiksi vetouistelukisoissa yhden venekunnan saalismäärä on voinut nousta useisiin kymmeniin kiloihin. Pahimmillaan pitkään lämpimässä olleet kalat muuttuvat syömäkelvottomiksi.

Suurten kalamäärien tappamista kilpailumielessä voi helposti pitää tuomittavana – etenkin, jos saalis jää hyödyntämättä. Tilanne on muuttumassa hiljalleen.

Esimerkiksi Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö järjestää tänä vuonna 21 SM-tasoista kisaa, joista kahdeksassa kalat joko saa tai pitää vapauttaa. Lisäksi on iso joukko vapaamuotoisempia kisoja, joissa vapauttaminen on mahdollista.

Perhokalastuskisoissa vapauttaminen on usein pakollista ja juontaa juurensa kansainvälisiin sääntöihin.

Kehitykseen vaikuttaa myös kalakantojen sekä vesistöjen tila.

– Kilpailuissa kalastus kohdistuu usein petokaloihin, vesistöjen arvokkaimpiin ja tavoitelluimpiin lajeihin, jotka ovat myös luontaisia hoitokalastajia, muistuttaa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön toiminnanjohtaja Olli Saari.

– Kisoihin hakeutuu myös usein sellaisia kalastajia, joiden arvomaailmaan pyydystä ja päästä -kalastus kuuluu oleellisesti. Jatkossakin meillä tulee olemaan kisoja, joissa kalat lopetetaan, ja silloin hyötykäyttö tulisi varmistaa, hän jatkaa.

Avaa kuvien katselu Jos kalan aikoo vapauttaa, tulisi se tehdä mahdollisimman nopeasti ettei kala joudu olemaan liian kauan pois vedestä. Kuvan ahven on lopetettu asianmukaisesti. Kuva: Mika Moksu / Yle

Kipu vai kuolema?

Pyydystä ja päästä -kalastus jakaa voimakkaasti myös kalastajien mielipiteet. Osa pitää sitä eläinrääkkäyksenä ja ruualla leikkimisenä. Kasvava osa taas suhtautuu saaliin vapauttamiseen keskeisenä osana eettistä ja vastuullista kalastamista, jossa valikoidaan ruuaksi ne kalat, jotka ovat kokonsa tai lajinsa puolesta sopivia poistettavaksi.

Toisaalta kalastuslaki velvoittaa vapauttamaan esimerkiksi rauhoitetut ja alamittaiset kalat aina.

Moraalinen vastuu on aina kalastajalla. Tieteelliset tutkimukset kuitenkin osoittavat, että kalat selviytyvät oikein käsiteltynä ja sopivissa oloissa varsin hyvin vapauttamisesta.

Haittapuolina on kaloille aiheutuva stressi ja kipu. Luonnonvarakeskuksen yhteydessä toimiva Eläinten hyvinvointikeskus on listannut tutkimustietoa ja näkökulmia (elaintieto.fi), joita pyydystä ja päästä -kalastukseen kuuluu.

– Tässä kalastusmuodossa on tietenkin hyvää se, että lisääntymiskykyiset naaraat voivat jatkaa lisääntymistään. Toisaalta kala kokee pyyntitilanteesta stressiä, joka voi jopa johtaa kalan kuolemaan. Nykytiedon mukaan kalat myös aistivat kipua, listaa erityisasiantuntija Tiina Kauppinen Eläinten hyvinvointikeskuksesta.

Avaa kuvien katselu Lain mukaan rauhoitetut ja alamittaiset kalat tulee aina vapauttaa. Kuva: Jani Korhonen

Kala reagoi kipuun

Kauppinen kertoo, että kaloille on tehty eläinkokeita, joissa niiden on havaittu reagoivan kipuun. Kalat muun muassa kiemurtelevat kivun seurauksena ja pyrkivät hieromaan loukkaantunutta kohtaa. Stressi on kaloille luontaista, mutta kivun tiedetään olevan kaloille niin voimakas kokemus, että ne ”unohtavat” vältellä saaliiksi joutumista.

Kauppinen painottaa, että veden lämpö, oikeanlainen kalankäsittely ja oikeat välineet ovat tärkeimmät tekijät, jos kalan aikoo vapauttaa. Vapaa-ajankalastajien nokkamies Saari muistuttaa, että kalan pitää todellakin olla kunnossa, jos sen aikoo vapauttaa.

– On kilpailuita, joissa kalaa ei hyväksytä saaliiksi, jos se vuotaa verta. Kalastajalle se ei saa tarkoittaa sitä, että veri piilotetaan kuvista ja vaurioitunut kala päästetään takaisin veteen.

Vinkit pyydä ja päästä -kalastukseen Kohdista kalastus viileän veden aikaan, se parantaa kalan mahdollisuuksia selviytyä. Suosi yksikoukkuisia vieheitä ja väkäsettömiä koukkuja. Pyri väsyttämään kala mahdollisimman nopeasti. Pyri irroittamaan kala vedessä. Pyri pitämään kala kuivilla mahdollisimman vähän aikaa. Käytä haavia, jossa on sileäpintainen, esimerkiksi kuminen havas. Käytä pihtejä koukkujen irroittamiseen. Avaa

Koko maa kisakenttänä

Pyydystä ja päästä -kalastus on vain yksi vastuullisuuden muodoista. Esimerkiksi vetouistelukisoihin on rantautunut malli, jossa punnitukseen saa tuoda vain rajallisen määrän kaloja. Toinen esimerkki on kisat, joissa kilpailualue ei ole rajattu yhteen vesistöön, vaan koko maahan.

Suosituimmaksi tässä kisamuodossa on noussut nopeasti Hauenkalastajat Open -kisa. Vuodesta 2017 jäjestetty kisa käydään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Kisa keskittyy nimensä mukaisesti hauen pyytämiseen. Viime keväänä kisaan osallistui 1 400 venekuntaa ja se on maan suurimpia kalastuskisoja.

– Vastuullisuus on meille keskeistä. Olemme halunneet antaa osallistujille mahdollisuuden osallistua missä vain maamme rajojen sisällä, jotta kalastuspaine ei kohdistu liiaksi yhteen vesistöön, sanoo kisoja järjestävän Hauenkalastajat Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Salonen.

Avaa kuvien katselu Sami Kainulainen sanoo, että etenkin nuoret ovat kiinnostuneita kilpailuista, joissa saadut kalat voi myös vapauttaa. Kuva: Mika Moksu / Yle

Vastuullisuus turvaa harrastuksen tulevaisuutta

Vapaa-ajankalastajien toiminnanjohtaja Olli Saari uskoo vastuullisuuden yleistyvän kilpailutoiminnassa, samoin kuin se on yleistynyt kaikkien harrastekalastajien keskuudessa. Saari sanoo, että kisajärjestäjät seuraavat sitä, mitkä asiat saavat ihmiset lähtemään mukaan kisoihin. Vuoden 2024 alusta voimaan tulee uusi eläinten hyvinvointilaki, jonka uskotaan vaikuttavan myös kilpakalastuksen sääntöihin.

Hän muistuttaa, että vastuullisuus ja kestävään käyttöön perustuva kalastus ovat myös takeita sille, että harrastukselle on tulevaisuutta.

– Jos omaehtoisesti huolehdimme kalastuksen kestävyydestä, ei kalastuksen sääntelyä tarvitse lisätä, kun voidaan luottaa siihen, että kalastajat itse huolehtivat kalastuksen kestävyydestä, Saari painottaa.