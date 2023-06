Lahti teettää parkkitalon seinään 50 000 euron taideteoksen, joka peitetään muutaman vuoden päästä

Lahti teettää tilapäisen taideteoksen uuden Ranta-Kartanon pysäköintitalon tyhjään ulkoseinään. Muraalihankkeen kokonaisbudjetti on 50 000 euroa. Seinän pinta-ala on tuhat neliömetriä.

Kaupunki haluaa talon rannanpuoleiseen betoniseinään taidetta, koska se on viimeistelemätön. Karu seinä on yhteinen viereen kaavoitetun uimahalli-hotellin kanssa, jonka rakentamisaikataulu on vielä avoin.

Teos tulee peittymään, kun rakentaminen alkaa. Miksi kaupunki haluaa käyttää 50 000 euroa taideteokseen, joka ennen pitkää peitetään?

– Koska betoniseinä voi olla tyhjillään useita vuosia. Halusimme, että se olisi jollain tavalla enemmän maamerkki, joka ilahduttaisi kuntalaisia ja vieraita, perustelee Lahden suunnittelupäällikkö Pirkko-Leena Jakonen.

Ranta-Kartanon pysäköintilaitos helmikuussa 2023. Kuva: Markku Lähdetluoma Yle, havainnekuva: ARRAK Arkkitehdit

Viereen kaavoitetun uimahallin ja hotellin rakentamisesta oli jo kumppanuussopimus kiinteistökehitysyhtiön kanssa, mutta pandemia kaatoi hankkeen.

Kaupunki etsii projektille parhaillaan uutta kumppania, mutta aikataulu on vielä pimennossa. Taideteos saattaa jäädä betoniseinään useiksi vuosiksi.

– Se on kaupunkikuvallisesti hyvin merkittävä paikka. Tuhannen neliön betoniseinä ei todellakaan piristä kaupunkikuvaa. Katsoimme, että siihen kannattaa investoida, vaikka teos tulisikin peittymään. 50 000 euroa on aika pieni summa verrattuna siihen, mitä uimahalli maksaa, Jakonen sanoo.

Muraalin toteuttaja valitaan neljän taiteilijan joukosta tämän viikon aikana. Luonnosvaiheeseen kaupunki on kutsunut Anetta Lukjanovan, Essi Ruuskasen, Jani Tolinin sekä taiteilijapari Heidi Katajamäen ja Veera Inkerin.

Muraalin on tarkoitus valmistua syyskuuhun mennessä.

Kaupungin suunnittelujohtaja Petri Honkanen teki taideteoksen hankinnasta viranhaltijapäätöksen 31. toukokuuta.