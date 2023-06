Ivalon uimarannalta löydettiin lääkeneuloja – Inarin kunta pohtii hiekan koneellista puhdistusta

Ivalon uimaranta on suosittu sekä paikallisten että matkailijoiden keskuudessa.

Ivalojoen rannassa sijaitsevalta uimarannalta on löydetty maanantaina lääkeneuloja. Neulat on kerätty pois, mutta niitä voi vielä löytyä hiekkaan hautautuneena. Siksi Inarin kunta pohtii mahdollisuutta puhdistaa uimaranta koneellisesti.

Inarin kunnassa ei ole yleistä, että lääkeneuloja löytyy yleisiltä paikoilta, ja asia otetaan vakavasti, kertoo kunnan maanrakennusmestarin sijainen Rami Kiviniemi.

– Kunta tekee jokapäiväistä kunnossapitotyötä uimarannalla. Maanantaina aamulla neulat on havaittu, ja nyt on kerätty pois ne mitkä on löydetty.

Nyt kunta aikoo selvittää, löytyykö Lapista hiekanpuhdistuskonetta. Vaihtoehtona on myös seulaverkon vetäminen rannalla.

– Todennäköisesti aika pian tehdään koneellinen puhdistus koko hiekalle. Sinnehän on vuosien saatossa muutakin roskaa ja lasinsiruja jäänyt, että saataisiin kaikki kerralla pois, kertoo Kiviniemi.

Avaa kuvien katselu Rami Kiviniemi ei ole kuullut, että Ivalon yleiseltä uimarannalta olisi ennen löytynyt lääkeneuloja. Kuva: Sáárá Seipiharju / Yle

”Kyllä vähän hirvittää, että uskaltaako täällä liikkua”

Ivalojoen uimarannalla törmää kesällä sekä paikallisiin että matkailijoihin. Ivalolainen Minttu Kiviniemi on jo toista kertaa tänä kesänä uimassa Ivalojoessa. Hän ei pelkää neuloja, mutta yksi asia on muuttunut.

– Kengät pitää olla jalassa kauemmin, ettei pistä mikään, kertoo Kiviniemi.

Ivalolainen Elena Riipi viettää paljon aikaa kesäisin Ivalon uimarannalla. Hän ei ollut kuullut uutista lääkeneuloista.

– Kyllä vähän hirvittää, että uskaltaako täällä liikkua, sanoo Riipi.

Miten toimia jos neula pistää tai sellaiseen törmää?

Jos Ivalon uimarannalla törmää neulaan, niin tärkeintä olisi huolehtia, ettei siihen pistä itseään. Uimarannalta löytyy roskakoreja, joihin neulan voi viedä.

Rami Kiviniemi neuvoo ilmoittamaan löydetyistä neuloista Inarin kunnalle. Kunnan yhteystiedot löytyvät uimarannan infotaululta.

Kiviniemi itse menisi pikimmiten päivystykseen, jos neula pistäisi. Neulat voivat olla käytettyjä, mutta Kiviniemi ei kommentoi tarkemmin neulojen käyttötarkoitusta.