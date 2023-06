Ajattelemattomat retkeilijät tuhosivat harvinaisen kämmekän kasvupaikan Kolilla – Metsähallitus joutuu sulkemaan polkuja

Metsähallitus sulkee polkuja Kolin kansallispuistossa maaston kulumisen vuoksi.

Kolilla on useita luonnonarvoiltaan arvokkaita lehtometsiä, joiden uhanalaiset lajit ovat herkkiä tallaamiselle. Etenkin kivien päällä kasvavat lajiesiintymät ovat vaarassa hävitä kokonaan, jos kivien päällä kuljetaan.

– Näin on valitettavasti päässyt tapahtumaan Tarhapurolla, jossa neidonkengän kasvupaikka on tuhoutunut. Tarhapuron puronvarsilehdon kasvillisuus on muutenkin pahoin tallaantunut, kun kävijät ovat poikenneet puronvarteen useista kohdista, luonnonsuojelun erityisasiantuntija Kaisa Junninen Metsähallituksesta kertoo tiedotteessa.

Neidonkenkä on harvinainen ja rauhoitettu kämmekkälaji, joka kukkii varhain keväällä.

Retkeilijöitä ohjattu aiemminkin

Retkeilijöiden kulkua ohjattiin Tarhapuron putouksen alapuolella jo viime kesänä. Kuluminen on Metsähallituksen mukaan kuitenkin jatkunut myös kaikkein herkimmillä maaston kohdilla.

Nyt alueelle johtavat polut suljetaan toistaiseksi. Metsähallituksen Luontopalvelut toivoo, että kävijät noudattavat luonnossa liikkumista koskevia ohjeistuksia, jotta luonto pääsee toipumaan.

– Tavoitteena on, että järjestyssäännön muuttamiseen asti ei tarvitse mennä, vaan retkeilijät noudattavat ohjetta. Jollain aikavälillä luonto toivottavasti toipuu ja me saamme rahoituksen rakenteisiin, joiden avulla asiakkaiden kulkua voitaisiin ohjata luontoa säästäen niin, että kaunis paikka olisi uudestaan yksi nähtävyyksistämme, virkistyskäytön erityisasiantuntija Katja Vuorensyrjä Metsähallituksesta sanoo.

Mitä ajatuksia juttu herättää? Voit keskustella aiheesta 22.6. klo 23:een saakka.