Presidentiksi pyritään nyt valitsijayhdistysten kautta – asiantuntija: ”Valitsijayhdistys on savuverho”

Presidentti on valittu suorilla kansanvaaleilla viidesti, joista ainoastaan viimeisessä valitsijayhdistyksen kautta. Tulevissa vaaleissa samaa strategiaa aikoo käyttää ainakin kolme ehdokasta.

Olli Rehn kertoi tänään pyrkivänsä presidentiksi valitsijayhdistyksen avulla. Aiemmin valitsijayhdistyksen kautta ensi vuoden presidentinvaaleihin on kertonut lähtevänsä ehdolle Pekka Haavisto (vihr.) ja Paavo Väyrynen (kesk.), joista jälkimmäinen oli jo viime vaaleissa ehdolla kansanliikkeestä pitkäaikaisen puolueensa keskustan sijaan.

– On täysin poikkeuksellista, että kaksi ehdottomasti spekuloinneissa ollutta kärkinimeä asettuivat ehdolle valitsijayhdistyksen kautta, sanoo Helsingin yliopiston politiikan tutkija Jenni Karimäki viitaten Rehniin ja Haavistoon, jotka ovat keikkuneet kannatuskyselyjen huipulla.

Turun yliopiston poliittisen historian dosentti Ville Pernaan mukaan Väyrynen on nykyään politiikassa lähinnä kuriositeettihahmo. Väyrynen on ollut ehdolla Keskustan ehdokkaana vuosina 1988, 1994 ja 2012, sekä valitsijayhdistyksen kautta 2018. Hänen kannatuksensa on tällä hetkellä muutaman prosentin luokkaa.

Kolme syytä valitsijayhdistysehdokkuuteen

Karimäki tunnistaa kolme syytä, miksi Haavisto ja Rehn ovat päättäneet asettua ehdokkaiksi presidenttikisaan puolueidensa sijaan valitsijayhdistyksen kautta.

Ensimmäiseksi syyksi hän kertoo halun irtautua puoluepolitiikasta. Viime presidentinvaaleissa vuonna 2018 vaalit voittanut Sauli Niinistö perusteli valitsijayhdistyksen kautta ehdokkaaksi asettumista sillä, että presidentti on Suomessa entistä enemmän etäällä puoluepolitiikasta.

– Nyt on aistittavissa samaa henkeä. Henkilöiden ominaisuudet ohjaavat voimakkaasti äänestyspäätöstä, ja ilman vahvaa puoluekytköstä on mahdollista saada laveampi potentiaalisten äänestäjien joukko, Karimäki sanoo.

Karimäki muistuttaa, että Rehn on ollut viime aikoina kauempana puoluepolitiikasta. Hänet valittiin 2014 Euroopan parlamenttiin, josta hän palasi seuraavana vuonna eduskuntaan, jossa hän oli kunnes hän 2018 siirtyi nykyiseen työhönsä Suomen Pankin pääjohtajaksi.

Haavisto sen sijaan toimi viime kauden eduskunnassa ulkoministerinä, joka on Karimäen mukaan tavallaan epäpoliittisin ministerisalkku.

– Pestissä joutuu ottamaan vähäisesti kantaa sisäpolitiikkaan, joka on enemmän puoluepolitiikan sävyttämää kuin perinteisesti neutraalimpi ulkopolitiikka.

Väistyvä ulkoministeri Pekka Haavisto kertoi lähtevänsä ehdolle presidentinvaaleihin 8.6.2023.

Toisena syynä irtaantumiselle Karimäki näkee niin vihreiden kuin keskustan tappion menneissä eduskuntavaaleissa. Samalla puolueiden taloudelliset edellytykset heikkenivät, kun molemmissa puolueissa jouduttiin tekemään leikkauksia organisaatioon ja irtisanomaan ihmisiä.

– Valitsijayhdistykselle on helpompi rakentaa laaja rahoituspohja, kun irtautumisen myötä rahoitusta voi hankkia helpommin muilta kuin poliittisilta toimijoilta, hän kertoo.

Kolmantena etuna Karimäen mukaan on, että vaalikampanjaa on mahdollista tehdä jo ennen varsinaisen kampanjoinnin alkamista. Valitsijayhdistykselle tulee kerätä 20 000 kannattajakorttia toreilla ja turuilla, mikä vaatii sitä, että suuri joukko ihmisiä käärii hihansa. Kannattajakortteja ei voi kerätä sähköisesti kuten allekirjoituksia kansalaisaloitteeseen.

Tässä kohtaa puoluetaustasta on Pernaan mukaan suuri tuki, sillä ehdokkaalla on valmiiksi joukko ihmisiä auttamassa korttien keräämisessä. Hänen mukaansa tästä syystä esimerkiksi kansansuosioon nousseen Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan voisi olla vaikeampi saada kortit kasaan.

– Valitsijayhdistys on savuverho, joka kätkee taakseen sen, että valitsijayhdistys on usein kuitenkin kytköksissä puolueeseen, Pernaa kommentoi.

Presidentti nousee puoluepolitiikan yläpuolelle

Presidentti on valittu suorilla kansanvaaleilla vasta vuodesta 1994 lähtien, eli tulevat vaalit ovat kuudennet laatuaan. Tätä ennen presidentti valittiin välillisellä vaalitavalla eli vaalipiireistä valittiin valitsijamiehet, jotka äänestivät ehdokkaista presidentin.

Pernaa kertoo, että ennen suoraa kansanvaalia ehdokkaiden tukijoiksi saattoi asettua lukuisia puolueita. Presidentti Urho Kekkonen valittiin presidentiksi neljästi. Hän kasvatti äänimääräänsä jokaisella kerralla, ja viimeisissä vaaleissaan vuonna 1978 hän sai kuuden suurimman puolueen tukemana jopa historialliset 82 prosenttia äänistä.

Pernaa näkee Niinistön viime vaalien yli 60 prosentin äänimenestyksessä samoja piirteitä.

– Niinistö halusi nousta puoluepolitiikan yläpuolelle valtiomiessarjaan, kuten Kekkonen nousi viimeisillä kerroillaan, kun käytännössä kaikki seisoivat Kekkosen takana.

Presidentinvaalit eivät siten ole koskaan olleet pelkät puoluevaalit vaan huomio on useimmiten kiinnittynyt henkilöön, ja vaalit voittaneella on aina pitänyt olla enemmän ääniä kuin yhdelläkään puolueella.

Karimäki ja Pernaa eivät osaa arvioida vielä, yleistyykö valitsijayhdistyksen kautta ehdokkaaksi lähteminen. Karimäki kommentoi, että presidentti edustaa Suomea ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, jossa on perinteisesti pyritty vahvasti yksimielisyyteen, ja ehdokas joutuu luopumaan virkaan astuessaan puoluejäsenyyksistään.

– Tietyssä mielessä siinä on sisäänrakennettuna, että presidentti edustaa kaikkia puolueeseen katsomatta.