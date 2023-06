Kymmenettuhannet suomalaiset valitsevat juhannuksena musafestarihuuman – tapahtumien määrä tasoittunut vuoden takaisen hullutuksen jälkeen

Miltä tuntuisi viettää juhannusta musiikkifestivaalin pauhussa, suosikkiartistien keikoilla bailaten?

Yhä useampi tietää kysymykseen vastauksen. Tänäkin viikonloppuna kymmenettuhannet suomalaiset valitsevat kesämökin tai kaupunkijuhannuksen sijaan musiikkifestarin.

Suomen suurin juhannusfestivaali Himos Juhannus keräsi viime vuonna reilut 25 000 kävijää, mutta useimmat tapahtumat järjestetään muutamalle tuhannelle kävijälle.

Kauas on joka tapauksessa tultu ajoista, kun Raumanmeren juhannus oli ainoita keskikesän juhlia bilekansalle ja nuorisolle.

Moni festivaali tuo lavalle suomalaisten suosikkiartisteja, mutta vaihtoehtojakin riittää, muistuttaa musiikkitapahtumien etujärjestön LiveFinin toiminnanjohtaja Jenna Lahtinen.

– Siellä on toki festivaaleja, jotka houkuttavat kansan syviä rivejä, mutta jonkun verran on myös marginaalisemman musiikin festivaaleja. Esimerkiksi Nummijärven Nummirockissa on raskaamman musiikin kattaus, eikä ollenkaan jokaiselle jotain -sapluunaa. Tai vaikka Kuusamon Solstice, jossa on koneellisempaa, aika kunnianhimoista ohjelmaa.

LiveFinin toimitusjohtaja Jenna Lahtinen toteaa, että tänä vuonna festivaalijärjestäjät ovat vetäneet maltillisempaa linjaa kuin viime vuonna.

Festivaalien määrä vakiintunee lähitulevaisuudessa

LiveFinin tilastojen mukaan tänä viikonloppuna järjestetään yhteensä 11 kevyen musiikin festivaalia. Ennen koronaa, kesällä 2019, vastaava lukumäärä oli 13. Viime vuonna hulluteltiin oikein kunnolla, kun pelkästään juhannusviikonloppuna tarjolla oli 18 festaria.

Äkkiseltään voisi vetää johtopäätöksen, että 18 festivaalia oli markkinoiden kokoon nähden liikaa.

– Mä en noista lukumääristä tekisi tuollaisia tulkintoja, että oliko kannattavaa vai ei. Tänä vuonna lukemissa on tultu vähän alaspäin ja vedetty maltillisempaa linjaa, Jenna Lahtinen sanoo.

Monilla festivaaleilla esiintyy juhannuksena samat suomalaiset suosikit. Apulanta esiintyi Himoksen juhannusfestareilla kesällä 2021, ja Apulanta esiintyy samassa paikassa tänäkin kesänä.

Maltillisuus koskee Lahtisen mukaan nimenomaan juhannusviikonloppua, järjestetäänhän kesä–elokuussa Suomessa tänäkin kesänä yhteensä 360 populaarimusiikin festivaalia, joista uusia on viitisenkymmentä. Viime vuonna festivaaleja oli 400, joista uusia noin 80.

Mutta juuri juhannusviikonloppu on yksittäisistä viikonlopuista se, jolloin festivaaleja on kesäkaudella kaikkein vähiten.

– Järjestäjät tiedostavat, että juhannuksena kävijöistä on muutakin kilpailua, kuten mökkilaiturit ja sen sellaiset asiat.

– Koronan jälkeinen runsaudenpula alkaa tasoittua. Tämän ja kenties ensi kesän aikana nähdään kaiken kaikkiaan vakiintuneempi määrä festivaaleja.

