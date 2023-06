Turun tunnin junan nytkähtäminen raiteilla eteenpäin ilahduttaa ja kauhistuttaa – Salon Lukkarinmäessä pelätään ikuista kurimusta

– Tuntuu, että tunnin juna on syössyt meidät ikuiseen kurimukseen.

Näin huokaisee Salon Lukkarinmäki-seuran puheenjohtaja Otto Bernoulli tunnelmista sen jälkeen, kun hallitusohjelman kirjaus tunnin junan toteuttamisesta Helsingin ja Turun välillä levisi julkisuuteen.

Tunnin juna -hankkeeseen kuuluu Espoon ja Salon oikorataosuus sekä Salon ja Turun välille tulevat rataoikaisut.

Matka-aika Turusta Helsinkiin lyhenisi nopeimmillaan 78 minuuttiin. Nykyisin junamatkaan kuluu vajaat kaksi tuntia.

Rakentamisen alustava hinta-arvio on 3,4 miljardia euroa. Hallitus on linjannut investoivansa hankkeeseen vajaat 500 miljoonaa euroa. Mahdollista on, että hankeeseen haetaan myös EU-tukea.

Avaa kuvien katselu Turun tunnin junan suunniteltu reitti. Kuva: Paula Collin / Yle

Varsinais-Suomen ja Uudenmaan rajalla sijaitseva Salo osallistuu tunnin junaa suunnittelevaan hankeyhtiöön, ja hanke on ollut kaupungille tärkeä.

Sen sijaan kaupunkilaiset ovat vastustaneet tunnin junaa. Etenkin Salon Lukkarinmäessä, missä tuleva ratayhteys halkaisisi asuinalueen kahtia, ja samalla pitäisi purkaa nykyisiä taloja pois radan tieltä.

– Pettymyshän tuo hallituksen kirjaus oli. Täällä olemme samassa löyhässä hirressä kuin aikaisemminkin. Talot, jotka jäävät junaradan alle, ovat käytännössä arvottomia, eikä niitä voi myydä, eikä kohta varmaan uskalla enää korjatakaan, arvostelee Otto Bernoulli.

Lukkarinmäen asukkaat ovat vastustaneet ratahanketta pitkään. Lukkarinmäki-seura keräsi nimiä adressiin vuonna 2019 ja toimitti sen ministeriöön saakka.

– Uuden adressin voimaan en enää jaksa uskoa. Yleinen mielipide valtiovarainministeriön arviota myöten oli puolellamme, mutta poliitikot päättivät toisin, Bernoulli harmittelee.

Salo päättää rakentamiseen osallistumisesta myöhemmin

Salon kaupunki ymmärtää Lukkarinmäellä asuvien tuntoja, sanoo Salon maankäyttöpalvelujen johtaja Raimo Inkinen.

– Kyllä kaupunki tietää, että Turun tunnin junan toteutuminen olisi iso muutos Salon Lukkarinmäelle. Siellähän joudutaan radan tieltä purkamaan taloja. Lisäksi sinne tulee melusuojaustoimenpiteitä radan varren kiinteistöille. Isosta muutoksesta on kysymys, jos rakentamiseen asti mennään.

Inkinen kuitenkin muistuttaa, että ihan yllätyksenä ratalinjaus ei voinut tulla. Hänen mukaansa vanha Espoo-Salo–oikorata, eli Elsa-ratavarauksen linja kulkee lähes samasta kohtaa, ja kiinteistönomistajat ovat olleet tästä varauksesta tietoisia viimeiset 50 vuotta.

– Eli ihan yllätyksenä ei radan toteutuminen Lukkarinmäkeen tule, mutta tietenkin nyt mennään koko ajan lähemmäksi sitä, että rakentaminen konkretisoituu ja se on alueen asukkaille iso asia, Inkinen muotoilee.

Turun tunnin junan suunnittelun on määrä valmistua vuoden 2023 loppuun mennessä. Jos hanke etenee suunnitelmien mukaan, liikennöinti olisi käynnistettävissä 2030-luvun alkupuolella.

Salo aikoo olla mukana suunnittelun loppuun asti, sanoo Salon maankäyttöpalvelujen johtaja Raimo Inkinen.

Salon maankäyttöpalvelujen johtaja Raimo Inkinen kertoo kaupungin jatkosuunnitelmista. Toimittajana Johanna Lehtola.

