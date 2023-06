Juhannuksen budjetti vaihtelee kympeistä satasiin – turkulaisille keskikesän juhlijoille tärkeintä on yhdessäolo, rentoutuminen ja faffan lohi

Heikki Hannulalla on edessä vielä monta hikistä tuntia torimyynnin parissa. Anni Honkalammen pääherkku juhannuksena on raparperi. Video: Suvi Pulliainen

– Viisisataa euroa, toteaa taukotupakalla istuva rakennustyöntekijä.

Kyse on juhannusbudjetista, mutta mies ei halua esiintyä nimellään ja kasvoillaan, koska itseäkin vähän naurattaa, ehkä jopa hävettää, suureellinen juhannusbudjetti.

Kyselykierros Turun kauppatorilla kertoo keskimääräisen budjetin liikkuvan sadan euron paikkeilla. Moni ei ole edes tullut tarkemmin miettineeksi paljonko juhannuksen perunat, mansikat ja juhlajuomat maksavat. Kuluja tuovat myös matkat ja mökkivuokrat.

Kyselykierroksen perusteella perinteinen turkulaisen juhannus käsittää vähän arkiruokaa parempaa pötyä pöytään.

Avaa kuvien katselu Saunavihta torilta irtoaa kymmenellä eurolla. Kuva: Johanna Manu / Yle

Kesäloman budjetista juhannus nielaisee noin viidesosan

Suomalaiset käyttävät kesälomaansa yleisimmin 500–1000 euroa, selviää Nordean perinteisestä kesälomatutkimuksesta. Tämä on hieman enemmän kuin vuonna 2022, mutta nyt samalla rahalla saa vähemmän.

– Yleisen hintatason nousun takia samalla rahalla saadaan kuitenkin ostettua aiempaa vähemmän lomaelämyksiä. Polttoaineen hinnat ovat toisaalta laskeneet viime kesästä ja aiempaa harvempi aikookin rajoittaa autoilua ja veneilyä tänä kesänä polttoaineen hinnan takia, sanoo Nordean ekonomisti Juho Kostiainen.

Faffan lohi kruunaa nauvolaisen mökkijuhannuksen

Liisa Nygårdin ostoskassista pilkottaa ruohosipulia ja perunoita. Rouva muistaa kesken kaiken vielä kananmunat, sillä juhlapöytään kuuluvat myös kakut.

23 vuoden ajan Nygårdin perhe on kokoontunut Nauvoon mökkijuhannuksen viettoon. Koko perhe kokkaa, grillausvastuu on pojilla. Kaiken kruunaa hänen puolisonsa tekemä lohi.

– Lapsenlapset sanovat, että ihanaa, kun faffa laittaa lohta.

Avaa kuvien katselu Nygårdin perhe kokoontuu perinteisesti Nauvoon mökille juhannuksen viettoon. Turun torilta tarttui mukaan ainakin perunoita ja ruohosipulia. Kuva: Johanna Manu / Yle

Ruokabudjetti on noin 200 euroa. Nygård muistelee, miten aiemmin sai litran mansikoita parilla eurolla, mutta nyt puoli litraa maksaa jo useamman euron. Samoin perunoilla on hinta noussut.

Avaa kuvien katselu Raha ei tuo hyvää juhannusta, tuumailee kaveriporukalla yöttömän yön juhlaa viettävä Konsta Leskelä. Kuva: Johanna Manu / Yle

Konsta Leskelän budjetti on Ylen kyselykierroksen maltillisin.

– Mennään yhdessä kaveriporukan kanssa paistelemaan pitsaa ja paljuilemaan kaupugin laitamille. Noin 30 euroa menee ruokiin, toinen 30 euroa muihin juttuihin.

Vaikka Leskelä on opiskelija, ei se vaikuttanut suuremmin rahankäyttöön juhannusviikonloppuna.

– Juhannus ei olisi erilainen suurella budjetilla. Ainut millä on merkitystä on porukka, jonka kanssa juhlitaan. Raha ei tuo hyvää juhannusta.

Tallinnalaisturistilla rahaa palaa ruokien sijaan vaatteisiin

Kuumalla kesäkadulla paahtaa eteenpäin kaksikko, joka pulputtaa vierasta kieltä.

Ksenia Promtova on ystävänsä kanssa turistina Turussa naapurimaasta Virosta.

Juhannuksen budjettia hän ei käytä ruokaan ja juomiin, vaan shoppailuun.

– Juhannuksena alkavat alennusmyynnit ja silloin rahaa menee. Ruokabudjetti on sama mitä muulloinkin, mutta shoppailuun saa uppoamaan helposti vaikka 500 euroa. Ostan mieluummin vaatteita kuin juomia.

Avaa kuvien katselu Ksenia Promtova satsaa juhannuksen alennusmyynteihin. Rahaa palaa satoja euroja. Kuva: Johanna Manu / Yle

Juhannuksen vietto Virossa ei ole niin tärkeä kuin Suomessa, mutta Promtova viettää sitä useimmiten mökillä grillaten.

Pääosassa nautiskelu

Hellehatun alka kurkistaa iloinen Anni Honkalampi raparperiostoksilta.

– Rapaperia pitää olla! Lähes joka juhannus raparperipiirakka on ollut juhannusbravuuri.

Honkalampi viettää juhannusta kotonaan perheen ja muutaman vieraan kesken. Pääasiassa on nautiskelu, ruoka ja rento yhdessäolo. Juhannussiivot eivät ole käyneet mielessäkään.

– Joitain juhannuksia on tullut vietettyä kavereiden kanssa pyöräillen ja mökillä. Minulla ei ole ollut railakkaita juhannuksia. Rentoutumispyrkimys ja arjesta irrottautuminen on ollut aina osa juhannusta.

Budjettia Honkalampi ei ole miettinyt sen kummemmin. Raparperit pitää ainakin vielä ostaa, kun niitä ei saa omalta pihamaalta.

Avaa kuvien katselu Anni Honkalampi ei perusta railakkaista juhannusjuhlista. Pääosassa on nautiskelu ja rentoutuminen. Kuva: Johanna Manu / Yle

Naustiskelua on luvassa myös turkulaiselle Juhani Pennalalle. Mies on kokoontunut juhannuksena yhteen tietyllä kaveriporukalla jo kuuden vuoden ajan. Aiemmin juhannuksia tuli vietettyä myös matkustellen, mutta nykyään pääosassa on kroketin peluu ja erilaiset tehtävärastit.

– On kiva, että on jokin pysyvä traditio. Toki olen ollut myös juhannuksia kotioloissa. Kiva, kun kokoonnutaan yhteen ja tehdään jotain hölmöä.

Ruokaostoksiakin tehdään, mutta suurin osa budjetista menee nesteytykseen.

– Budjetti selviää juhannuksen jälkeen, mutta se on varmasti satasen pinnalla. Uudet perunat, herneet ja jotain kylmiä juomia, niillä mennään.