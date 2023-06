Veera Luhtanen, 18, voitti kaiken mahdollisen kehitysvammaisten maailmankisoissa – viisi kultamitalia nostetaan palkintokaappiin kunniapaikalle

Veera Luhtanen voitti kultaa rytmisen voimistelun All around -kilpailusta sekä kaikilla neljällä välineellä eli narusta, nauhasta, vanteesta ja keiloista.

Maailman suurin kehitysvammaisten urheilutapahtuma Special Olympics -maailmankilpailu on kerännyt Berliiniin jopa 7000 kilpailijaa. Jalasjärveläinen Luhtanen edustaa Seinäjoen Voimistelijoita.

Seinäjoen Voimistelijoita edustava jalasjärveläinen Veera Luhtanen, 18, nappasi parhaillaan käynnissä olevista kehitysvammaisten Special Olympics -maailmankisoista peräti viisi kultamitalia.

Suomi on saavuttanut ensimmäisiltä päiviltä kaikkiaan kymmenen kultaa, joten jalasjärveläinen on kahminnut puolet kotimaan kultasaaliista.

Luhtanen osallistui maailmankisoihin urallaan nyt ensimmäistä kertaa.

– Hyvältä tuntuu. Tunnelma kisoissa on ollut hieno, Luhtanen toteaa puhelimitse Berliinistä.

Luhtanen on valmistautunut kilpailuihin useita vuosia.

– Paljon tätä varten on harjoiteltu. Harjoittelu on aina ollut mukavaa.

Mitalit tulivat rytmisen voimistelun All around -kilpailusta sekä kaikilla neljällä välineellä eli narusta, nauhasta, vanteesta ja keiloista.

– Kaikki lajit sujuivat oikein hyvin. Mitään ei jäänyt hampaankoloon.

Mitalit löytävät paikkansa kunniapaikalta palkintokaapista.

– Kyllä siellä vielä tilaa on, vaikkakaan ei ihan hirveästi, Luhtanen naurahtaa.

Vaikka vatsa on hetkeksi kylläinen mitalimäärästä, Luhtanen aikoo jatkaa urheilemista.

– Kohti uusia unelmia, sitä ainakin yritän.

Koskettavia päiviä valmentajalle

Veera Luhtasen kanssa Berliinissä ovat myös äiti Katja Luhtanen ja valmentaja Johanna Lähdesmäki.

Myös valmentajalle maailman suurin kehitysvammaisten urheilutapahtuma on ollut ällistyttävä kokemus.

– 7000 urheilijaa lähes 200 maasta ja yleisöäkin on ollut älyttömän paljon. On tässä saanut suu auki katsoa tapahtumaa avajaisista alkaen, Lähdesmäki hehkuttaa.

Päivät ovat olleet tunteidentäyteisiä eikä liikutuksen kyyneleitä ole voinut välttää, Lähdesmäki kertoo.

– Kyllä itku eilen pääsi, kun viimeinen suoritus oli takana. Kovasti olemme tehneet töitä ja parantaneet ohjelmia. Eilinen oli niin timanttinen suoritus Veeralta, ettei voi kuin ihailla.

Lähdesmäki on vaikuttunut ennen kaikkea kisojen ilmapiiristä.

– Täällä urheilijat ja valmentajat ympäri maailman ovat ystävystyneet. Se tässä on ollut yksi isoimmista kokemuksista.

Lähdesmäki pitää Special Olympics -toimintaa suuressa arvossa.

– Näin mahdollistetaan kaikille tasavertaisesti mahdollisuus kilpailla isoissa puitteissa ja kansainvälisissä merkeissä. On tällä suuri merkitys Suomessa ja maailmalla erityisryhmien liikkumiselle, hän sanoo.

Lähdesmäki on valmentanut Veera Luhtasta viitisen vuotta.

– Berliinin kisat on ollut tavoitteena alusta lähtien. Nyt edessä on uudet unelmat, Lähdesmäki tuumii ja suuntaa jo hieman katsettaan neljän vuoden päästä Australiassa järjestettäviin maailmankisoihin.

Myös valmentaja Lähdesmäelle maailmankisat ovat ensimmäiset.

– Veeran kanssa on muutamat kansainväliset kisat koronan takia peruuntuneet, joten vähän oli arvoitus, missä kansainvälisen tason suhteen menemme. Tuli yllätyksenä, että viiden kultamitalin kanssa saan saattaa urheilijan lentokentälle.

Avaa kuvien katselu Veera Luhtanen nautti nauhaohjelmastaan Berliinissä. Kuva: Lauri Jaakkola / Suomen Paralympiakomitea

Äidille suurin palkinto on ollut nähdä tyttärensä intohimo

Äiti Katja Luhtanen on nauttinut tyttärensä koko matkasta urheilijaksi.

– Tiistai oli huipennus, unelmien täyttymys. Jo Veeran kisoihin pääseminen oli upea juttu, Luhtanen sanoo.

– On tässä vuosien mittaan tehty monta automatkaa ja monta pukua on strassitettu. Tsemppaamista ja kannustamista, sitä se vanhemman rooli pitkälti on.

Suurin palkinto on ollut seurata Veeran liikkumisen iloa.

– Kun näkee, että Veera nauttii tästä, se on parasta. Jokaiseen harjoitukseen ollaan lähdetty hyvillä mielin. Voimistelu ja urheileminen on merkinnyt meidän perheelle itsenäistymistä ja pärjäämistä yksilönä.

Katja Luhtasen mukaan urheileminen on tuonut Veeralle onnistumisen elämyksiä, omatoimisuutta ja kykyä selviytyä erilaisista tilanteista sekä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja jopa idoleita vertaisistaan.

– Urheilu ja esiintyminen ovat tuoneet Veeralle rohkeutta ja hyvää itsetuntoa.

Suhtautuminen on ollut hyvää

Katja Luhtasen mukaan Etelä-Pohjanmaan urheilupiireissä Veera on otettu aina hyvin vastaan.

Äidin mukaan Veera on päässyt ns. tavallisiin ryhmiin mukaan pienestä pitäen, lajista riippumatta.

– Niin voimistelussa, yleisurheilussa kuin alppihiihdossakin Veera on osallistunut harjoituksiin, kun ollaan rohkeasti kysytty ja kerrottu avoimesti, mitkä voivat olla haasteet harjoituksissa, Katja Luhtanen sanoo.

Veeran talvilaji on alppihiihto.

– Veera oli jo valittu talvimaailmankisoihin Venäjälle, mutta ne peruttiin maailmantilanteen takia.

Kenties jatkossa menestystä voi tulla siis sieltäkin. Sitä ennen Veera Luhtasella on mielessä mitalijuhlat kotikonnuilla Jalasjärvellä.

– Saa nähdä, millaiset juhlat nähdään. Eiköhän mitalikahveja tule jonkin verran juotua – ja kakkua perään vielä! Terveisiä vaan kaikille tutuille, Veera Luhtanen iloitsee puhelimeen Berliinissä.

Yle on paikalla Berliinissä seuraamassa 17-25.6 käytäviä kilpailuita. Tapahtumasta nähdään dokumentti TV2:ssa sunnuntaina 9.7. kello 16.35: ”Special Olympics -maailman erityisin urheilujuhla”