Analyysi: Rehnillä on häikäisevä ansioluettelo presidenttiehdokkaaksi, mutta Mäntyniemi voi jäädä haaveeksi

Tammikuussa käydään presidentinvaalien ensimmäinen kierros, mutta on hyvin todennäköistä, että kukaan ehdokkaista ei kerää yli puolta kaikista annetuista äänistä. Luvassa on toinen kierros.

Tänään keskiviikkona presidenttikampanjansa julkistaneella Suomen Pankin pääjohtajalla Olli Rehnillä (kesk.) on mahdollisuuksia päästä toiselle kierrokselle, mutta se ei ole mikään läpihuutojuttu.

Ainakin paperilla Rehn on täydellinen presidenttikandidaatti.

Rehnillä on kokemusta, tietoa ja näkemystä. Hän on opiskellut valtiotieteiden kandidaatiksi ja väitellyt filosofian tohtoriksi. Rehn on toiminut kansanedustajana, Euroopan parlamentin jäsenenä, elinkeinoministerinä, Suomen EU-komissaarina ja nyt Suomen Pankin pääjohtajana. Kokemus on juuri sitä, mitä presidentiltä voi toivoa.

Loistava ansioluettelo on kuitenkin myös Pekka Haavistolla (vihr.), joka ilmoitti ehdokkuudestaan jo pari viikkoa sitten.

Kun kärkiehdokkaat ovat muodollisesti hyvin päteviä, kansan suosion voi ratkaista joku muu kuin ansioluettelo. Usein ihmisiä ohjaavat tunteet.

Rehn ei ole mikään räväkkä esiintyjä. Hänen tyylissään on kuitenkin Suomen valtionpäämiehille ainakin aiemmin tarvittua vakavuutta tai jopa jäykkyyttä.

Verkkainen, kiertelevä ja osin kryptinenkin puheenparsi on toiminut hyvin presidentti Sauli Niinistölle. Voi kuitenkin olla, että esiintymistapa ei ollut Niinistön suosion salaisuus, vaan sitä pikemminkin siedettiin, koska hän on muista syistä pidetty.

Vaikka Suomen presidenttikisasta puuttuu monissa muissa maissa nähty karnevaalitunnelma ja ainakin osa suomalaisista arvostaa tapettiin sulautuvaa tyyliä, voi olla, että Rehnin pitää vielä syksyn mittaan panostaa esiintymiseen aivan uudella tavalla.

Aaltola olisi kova kilpailija

Ylen toukokuussa julkaiseman presidenttikyselyn mukaan 28 prosenttia kannattaa Haavistoa, 15 prosenttia Rehniä ja 13 prosenttia Ulkopoliittisen instituutin johtajaa Mika Aaltolaa Suomen seuraavaksi presidentiksi.

Tilanne ehkä tasoittuu kun vaalikampanjat lähtevät käyntiin. Haaviston 13 prosenttiyksikön kaula seuraaviin ehdokkaisiin kuitenkin ennakoi, että Haavistolla on hyvät mahdollisuudet päästä toiselle kierrokselle.

Haavistoa kannattavat Ylen kyselyn mukaan etenkin suurten kaupunkien asukkaat, korkeakoulutetut ja naiset. Rehnin taakse asemoituvat kyselyn mukaan 65–79-vuotiaat miehet pienistä kaupungeista. Voi olla, että Rehn ei niinkään kilpaile Haaviston kanssa samoista äänestäjistä.

Jos Aaltola lähtee ehdolle, hän voi olla Rehnille kova vastus ensimmäisellä kierroksella. Kyselyssä Rehnin ja Aaltolan välillä on vain hiuksen hieno kahden prosenttiyksikön ero.

Kokoomuksen ja PS:n äänet jaossa

Kyselystä selvisi, että perussuomalaisten äänestäjät olivat pitkälti Aaltolan takana. Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Jussi Halla-aho keräsi kyselyssä kaiken kaikkiaankin vain kuuden prosentin ja istuva puheenjohtaja Riikka Purra (ps.) vain yhden prosentin kannatuksen.

Mielenkiintoinen kysymys näissä vaaleissa on, miten hyvin muut ehdokkaat onnistuvat houkuttelemaan perussuomalaisten äänestäjiä, kun näyttää siltä, että perussuomalaisten perinteiset äänestäjät eivät menekään puolueen presidenttiehdokkaan taakse.

Kun keskustan ja vihreiden kannatus on heikoissa lukemissa, on aika helppo sanoa, että Rehnin ja Haaviston pitää saada kannatusta yli puoluerajojen. Presidenttikyselyn mukaan Rehniä kannattaa viidennes kokoomuksen äänestäjistä.

Siksi Rehnin kannalta onkin nyt erittäin tärkeää, kuinka valovoimaisen ehdokkaan kokoomus saa asetettua.

Tulevat viikot näyttävät, lähteekö Aaltola, Suomen komissaarina toimiva Jutta Urpilainen (sd.) ja eduskunnan puhemieheksi juuri valittu Jussi Halla-aho (ps.) tavoittelemaan presidenttiyttä.

Vaikka kokoomuksen entinen puheenjohtaja Alexander Stubb on ilmoittanut, että presidenttikisa ei kiinnosta, presidentin Kultaranta-keskusteluissa viesti oli jo toinen.

Liike Nytin presidenttiehdokas on Harry Harkimo. Myös moneen kertaan presidenttikisassa mukana ollut konkaripoliitikko Paavo Väyrynen on antanut luvan kannattajakorttien keräämiseen.