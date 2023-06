Juhannus on joulun veroinen lihajuhla – kamadot, pellettisavustimet ja avotulella grillaus näkyvät lautasilla

Lihan ja lihatuotteiden kulutus pienenee Suomessa vuosittain. Siitä huolimatta kesä on lihansyönnin kulta-aikaa ja grillissä valmistuvan aterian pääraaka-aine on lähes aina liha.

Juhannus ja joulu muodostavat merkittävän sesongin lihan kulutuksessa. Iro Researchin tekemän tutkimuksen mukaan grillissä valmistetun aterian pääraaka-aine on aina tai usein liha 82 prosentilla vastaajista.

Esimerkiksi S-ryhmästä kerrotaan, että sen kaupoista ostetaan pelkästään juhannukseksi noin miljoona kiloa grillattavaa. Lihan osuus tästä on noin kaksi kolmasosaa.

Keskon kaupoissa koko kesän (touko-elokuu) grillimakkaroiden myynnistä juhannuksen osuus on reilut kymmenen prosenttia ja lihan osuus juhannuksena vastaavalta ajalta hieman alle kymmenen prosenttia.

Myös Lidlistä kerrotaan, että juhannus ja kesän grillauskausi näkyvät lihan ja lihatuotteiden selkeänä myynnin kasvuna. Makkaran myynti lähes tuplaantuu kesän aikana.

Liha-alan suurille tuottajille, kuten Atrialle, kesäsesonki tarkoittaa yli 700 kesäksi palkattua sesonkityöntekijää. Atrialta toimitetaan juhannukseksi myyntiin kolminkertainen määrä grillattavaa normaaliin verrattuna, kärkituotteina makkarat ja kana.

– Juhannus on lihafirmojen toinen joulu. Itse asiassa kesäsesonki on isompi kuin joulu, koska se kestää niin pitkään. Juhannuksen lisäksi kesään kuuluu myös paljon muita ruokaan liittyviä juhlia, kuten häitä, kertoo Lihakeskusliiton toimitusjohtaja Mari Hannuksela.

Avaa kuvien katselu Lihakeskusliiton toimitusjohtaja Mari Hannuksela. Kuva: Pekka Sipola / Lihakeskusliitto

Hannukselan mukaan lihan ja lihajalosteiden hinnat ovat nousseet viime vuoden toukokuusta kuluvan vuoden toukokuuhun noin kymmenen prosenttia.

Hintojen nousun seurakset on myös Lidlissä huomattu.

– Yleisesti nousun myötä elintarvikkeiden hintoihin kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota. Kaupasta ostetaan edullisempia vaihtoehtoja, kuten kaupan omia merkkejä, kerrotaan Lidlin viestinnästä.

Juhannus näkyy ja tuntuu myös pk-yrityksissä

Keski-Suomessa Saarijärvellä toimii pieni lihanleikkaamo, Kivijalka Butchery. Yritystä pyörittää Rene Kuukkanen, jolla on pitkä kokemus alalta. Kuukkanen kertoo, että nyt eletään vuoden kiireisintä aikaa.

– Alkuvuosi on hiljaista, sitten alkaa kirraamaan. Sen jälkeen siirrytään hölkälle ja sitten juostaan juhannukseen, Kuukkanen naurahtaa.

Avaa kuvien katselu Rene Kuukkanen on juhannuksen alla kiireinen mies. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Kuukkasen yrityksen tuotteita menee pääasiassa tilojen suoramyyntiin. Kesäsesonkina Kivijalka Butcheryssä valmistuu muun muassa burgerpihvejä ja muuta grillattavaa. Trendit ovat muuttuneet.

– Viime vuosina grillaaminen on muuttunut pelkästä makkarasta tosi paljon. On tullut hirveästi uudenlaisia grillejä, kuten kamadot. Myös pellettisavustimet ja argentiinalaistyyppiset avotulen grillaukset ovat kasvussa, Kuukkanen sanoo.

Liha-alalla on nähtävissä, että kuluttajat haluavat ostaa pienten ja keskisuurten yritysten tuotteita.

– Asiakkaat pitävät tärkeänä sitä, että pk-yritysten tuotteilla on ”kasvot ja tarina”, ja usein tuotteet ovat laadukkaita, kertoo Lihakeskusliiton toimitusjohtaja Mari Hannuksela.

Dry aging kasvussa

Yksi liha-alan trendeistä on tällä hetkellä dry aging -raakakypsytys. Kuukkasen yrityksessä on sitä varten oma pieni huone. Joissain elintarvikeliikkeissä on sitä varten myös jääkaapin kokoisia dry aging -kaappeja.

Aiemmin dry aging on tehty hapettomassa tilassa vakuumipussissa, nyt hapellisessa kaapissa. Kaapissa pitää olla tietty lämpötila, kosteus ja suodattimet, jotta sinne saadaan oikeanlainen mikroilmasto.

– Siellä pystyy kypsyttämään lihaa turvallisesti pitkänkin ajan. Itsellä taitaa olla sata päivää pisin kypsytysaika, mitä olen maistanut, Kuukkanen kertoo.

Dry agingissa lihaan kertyy pintahometta, joka on osa prosessia. Home leikataan pinnasta pois.

Kulutus pienenee

Suomalaiset söivät lihaa viime vuonna noin 77 kiloa henkeä kohti. Määrä väheni noin kaksi prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Eniten väheni naudanlihan syönti, noin kahdeksan prosenttia, kertoo Luonnonvarakeskus Luken tuore tilasto.

Myös sianlihan kulutus on laskenut useana vuonna, mutta tähän viime vuosi teki poikkeuksen. Sianlihan kulutus viime vuonna oli keskimäärin 29 kiloa henkeä kohti, se on sama määrä kuin edellisvuonna.

Toisaalta, siipikarjan kulutus on kasvanut jo pitkään. Viime vuonna kasvu kuitenkin pysähtyi.

Avaa kuvien katselu Naudanlihaa syötiin Suomessa viime vuonna noin 17 kiloa henkeä kohti. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Keskustelu lihan ympärillä ottaa välillä koviakin kierroksia. Alan ammattilaisella on siihen sanottavaa.

– Se on ollut viime aikoina vähän turhan yksipuolista keskustelua. Mielestäni punaisessa lihassa, varsinkin Suomessa kasvatetussa naudanlihassa, on erittäin paljon hyviä puolia. Soisin siihen keskusteluun moninaisuutta enemmän, Rene Kuukkanen sanoo.

