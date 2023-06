Uusi hallitus ja sen edeltäjä ovat kuin samasta puusta veistettyjä – jos ei katsota puoluejakaumaa tai hallitusohjelmaa

Sanna Marinin (sd.) väistynyttä hallitusta on kuvailtu pitkin maailmaa nuoreksi ja naisvetoiseksi. Heti nimittämisensä jälkeen esimerkiksi arvostettu talouslehti Forbes kuvaili hallitusta näin: ”Suomen uusi hallitus on nuori ja sitä johtavat naiset”.

Ääni on muuttunut kellossa, kun puhutaan Petteri Orpon (kok.) hallituksesta. The Guardian otsikoi uudesta hallituskoalitiosta näin: ”Suomen kaikkien aikojen oikeistolaisin hallitus leikkaa kulutusta ja maahanmuuttoa”

Ei sanaakaan nuorista poliitikoista tai naisista.

Ehkä olisi voinut niistäkin mainita, sillä Orpon hallituksessa on yhtälailla Marinin hallituksen tavoin 12 naista ja vain seitsemän miestä. Lisäksi Orpon hallitus ei ole keski-iältään kovin paljon edeltäjäänsä iäkkäämpi.

Kaiken kaikkiaan kumpikin hallitus on taustoiltaan kovin toisensa kaltainen – kun ei tarkastella ideologisia eroja.

Avaa kuvien katselu Sanna Marinin (sd.) hallituksen naisvaltaisuus herätti huomiota. Kuvassa hallituksen johtoviisikko joulukuussa 2019. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Nimityshetkellä Marinin hallituksen 19 ministerin yhteenlaskettu ikä oli 892 vuotta. Keskiarvoksi tulee silloin pyöristäen 47 vuotta.

Nuorimmat ministerit olivat valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.),32, ja opetusministeri Li Andersson (vas.) samoin 32 vuotta. Joukon nestori oli ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.), 61 vuotta.

Uuden hallituksen nuorin on puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.), 38, ja ministerien vanhin on sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.), 62.

Orpon hallituksessa nyt aloittavien ministerien yhteenlaskettu ikä on 912 vuotta, eli 20 vuotta edeltäjäministereitä enemmän. Keskiarvoksi tulee 48 vuotta. Joukko on siis vain vuoden Marinin hallitusta vanhempi, noin keskimäärin.

Koulutustaustaltaan hallitukset ovat aika samankaltaisia. Suuri osa on maistereita, juristeja tai insinöörejä eli ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita (Marinin hallituksessa 9, Orpon hallituksessa 12), ja onpa kummassakin hallituksessa oma tohtorikin (Maria Ohisalo (vihr.) ja Anna-Kaisa Ikonen (kok.).

Yleensä lainoppineisuutta arvostetaan hallinnossa. Sitä edustivat Marinin hallituksessa oikeusministeri ja varatuomari Anna-Maja Henriksson (r.) ja Britanniassa lakiopintoja suorittanut kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.). Orpon ministereistä nyt opetusministerinä toimivan Henrikssonin lisäksi myös oikeusministeri Leena Meri (ps.) on varatuomari.

Maanläheistä taustaa oli Marinin hallituksella himpun verran enemmän: kaksi ministeriä ilmoitti tittelikseen maanviljelijän. Lisäksi joukosta löytyi sairaanhoitaja, lähihoitaja ja päihdetyön tekijä. Orpolla on riveissään yksi poliisi/sairaanhoitaja ja yksi sairaanhoitaja.

Myös maailmanmestareita on kummassakin hallituksessa. Marinilla kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) on hiihtosuunnistuksen maailmanmestari. Orpolla mestareita on kaksi: tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala (kok.) on purjehduksen maailmanmestari ja maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) on kävelyn maailmanmestari.