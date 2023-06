Kotihoidon asiakasmäärät ensimmäistä kertaa laskussa, vaikka vanhusten määrä kasvaa – hyvinvointialueet kiristäneet ehtoja vaivihkaa

Helsingin kaupungin mukaan kotihoidon peittävyys on edelleen Helsingissä kattavalla tasolla, jolloin käyntien laskun on oltava THL:n antamaa lukua pienempi. THL:n mukaan taas tilastoista on keskusteltu hyvinvointialueiden kanssa, ja luvut ovat perusteltuja. Kuvituskuva Helsingin kotihoidon iltavuorosta viime syksynä.

Kuva: Silja Viitala / Yle