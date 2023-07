Tällä hetkellä asuntokaupan toimeksiannoista vain alle kolmannes etenee kauppoihin asti. Kiinteistönvälitysalan keskusliiton mukaan arviolta joka seitsemäs välittäjä on poistunut alalta. Myös konkursseja on nähty, firmoja on kaatunut kymmenestä viiteentoista.