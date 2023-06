Hollannista löytyi 4 000-vuotias Stonehengeä muistuttava pyhäkkö

Pyhäkkö on yhteensä kolmen jalkapallokentän kokoinen.

Arkeologisissa kaivauksissa on löydetty yli 4 000 vuotta vanha pyhäkkö Tielin kunnasta Hollannissa. Asiasta kertoo maan yleisradioyhtiö Nos.

Pyhäkkö on yhteensä kolmen jalkapallokentän kokoinen. Ihmiset ovat kokoontuneet sinne todennäköisesti uhrauksia, hautajaisia, juhlia ja muita rituaaleja varten.

Löydös on ainutlaatuinen Hollannissa. Arkeologinen projekti on maan historian suurin. Kaivaukset aloitettiin jo vuonna 2017, ja niiden aikana on kaivettu esiin yli miljoona esinettä.

Arkeologien mukaan esiin kaivettu pyhäkkö muistuttaa Englannissa sijaitsevaa Stonehengeä. Stonehengen tapaan se on ympyrän muotoinen, ja sitä on mahdollisesti käytetty aurinkokalenterina.