Hyvinvointialue teki epäillystä tietoturvaloukkauksesta tutkintapyynnöt poliisille – 30 henkilön potilastietoja voi olla väärissä käsissä

Etelä-Karjalan hyvinvointialue on jättänyt poliisille tutkintapyynnöt epäillystä tietoturvaloukkauksesta.

Hyvinvointialueen johtaja Sally Leskinen kertoo, että tutkintapyynnöt jätettiin maanantaina. Ne koskevat potilasasiakirjojen hallussapitoa, salassa pidettävän tiedon levittämistä sekä väitetyn suullisen potilastiedon levittämistä.

Potilastietoja mahdollisesti ulkopuolisen hallussa

Etelä-Karjalan hyvinvointialue tiedotti aiemmin epäilevänsä, että ulkopuolinen ihminen pitää hallussaan jopa 30 henkilön tietoja sisältäviä asiakirjoja. Potilastiedot ovat päätyneet henkilön haltuun kesällä 2022 hyvinvointialuetta edeltäneen Etelä-Karjalan sosiaali ja terveyspiiri Eksoten työntekijän kautta.

Eksote pyysi tuolloin asiakirjat itselleen hävitettäväksi. Asiakirjoja hallussa pitänyt henkilö ilmoitti tuolloin itse hävittäneensä asiakirjat.

Nyt hyvinvointialueella on kuitenkin vahva epäilys, että potilastietoja on edelleen väärissä käsissä. Hyvinvointialueella itsellään ei ole oikeuksia toimenpiteisiin, joilla se voisi varmistaa asiakirjojen hävittämisen. Sen takia asia on viety poliisille.

Hyvinvointialue epäilee myös, että sen työntekijä on vuotanut joitakin potilastietoja suullisesti.

– Tutkintapyyntöjen ollessa käsittelyssä emme voi kommentoida asiaa enempää, Leskinen kertoo.

Kokonaisuudessa aloitettu jo aiemmin poliisitutkinta

Kaakkois-Suomen poliisilla on samaan tapahtumakokonaisuuteen liittyen meneillään toinenkin esitutkinta. Lokitietojen mukaan Eksoten työntekijä oli katsellut oikeudettomasti asiakas- ja potilastiteoja.

Etelä-Saimaan mukaan kyseessä on sama työntekijä, joka piti hallussaan myös asiakirjoja. Esitutkinta alkoi syksyllä 2022.