Juhannuksen menoliikenne vilkkaimmillaan tänään – katso, missä ja milloin pahimmat pullonkaulat ovat

Moni työssäkäyvä vilkuilee tänään torstaina tuskallisesti kelloa, kun juhannusvapaat ovat alkamassa. Tämä tarkoittaa totta kai myös sitä, että juhannuksen menoliikenne on vilkkaimmillaan.

Fintrafficin tieliikennekeskuksen liikenneoperaattori Annika Virtalaineen mukaan liikenteeseen ei ole odotettavissa suuria muutoksia viime vuosiin verrattuna.

– Ruuhkahuippu ehkä jakautuu useammalle päivälle. Osa on varmasti lähtenyt jo keskiviikkona matkalle, torstaille on ennustettu suurin määrä menoliikennettä ja varmasti vielä perjantaina osa lähtee liikkeelle.

Fintrafficin arvion mukaan Etelä-Suomessa liikenne alkaa jo vilkastua kello 11 jälkeen, ja ruuhkaisinta on kello 15 ja 17 välillä. Pohjoisessa menoliikenne jatkuu myöhäisempään iltaan.

Vilkkaimmilla tieosuuksilla liikenne saattaa hidastua jopa 20–30 km/h. Tällaisia pätkiä osuu luultavasti valtatielle 4 välille Helsinki–Lusi, valtatielle 5 välille Lusi–Mikkeli, valtatielle 6 välille Loviisa–Utti, valtatielle 9 välille Tampere–Orivesi, valtatielle 5 välille Lusi–Mikkeli sekä valtatielle 20 välille Oulu–Pudasjärvi sekä valtatielle 22 välille Oulu–Muhos.

Ajoneuvolla liikkuessa on myös hyvä ottaa huomioon tietyömaat, vaikka niiden vaikutus juhannusliikenteeseen on pyritty minimoimaan. Alennetuilla nopeusrajoituksilla ja muuttuneilla kaistajärjestelyillä on kuitenkin pakostikin oma merkityksensä liikenteen sujuvuuteen.

Liikennettä haittaavia tietöitä Vt 3: Hämeenlinna Siltatyö Vt 4: Äänekoski Siltatyö (Masonjoen silta) Vt 4: Keminmaa Siltatyö Vt 4: Kemi Siltatyö Vt 5: Iisalmi Päällystystyö (liikennevalot) Vt 8: Eurajoki Liittymä- ja kaistajärjestely Vt 8: Kristiinankaupunki Siltatyö Vt 9: Joensuu Siltatyö Vt 10: Forssa Siltatyö Vt 10: Lieto-Ypäjä Päällystystyö Vt 11: Nokia Siltatyö Vt 12: Sastamala Siltatyö Vt 16: Alajärvi Voimalinjan rakentaminen Vt 27: Iisalmi Siltatyö Vt 40: Kaarina–Lieto Tienrakennus Vt 50: Helsinki Siltatyöt Tie 101: Pakila Siltatyö Tie 101: Kontula Siltatyö Tie 170: Porvoo Tienrakennus ja siltatyö Tie 181: Sauvo Tien rakennustyö Muuta: Tie 180 Kaarina-Parainen, Kirjalansalmen siltatyö Tie 180 Parainen, Hessundinsalmen siltatyö Lähde: Fintraffic Avaa

Juhannuksen paluuliikenne painottuu sunnuntaille, jolloin liikennettä rupeaa näkymään teillä puolenpäivän jälkeen. Vilkkaimmat tunnit ovat noin iltapäiväkahdesta iltaseitsemään.

Onnistuneen matkan kulmakivi on riittävästi varattu aika

Torstaille ja perjantaille on ennustettu jonkin verran sateita, mutta Virtalaine ei usko niillä olevan suurta vaikutusta liikenteeseen. Enemmin ehkä niin päin, että ne saattavat rauhoittaa suurimpia menohaluja, mikä on liikenneturvallisuuden kannalta positiivinen näkökulma.

Tärkeintä on varautua siihen, että määränpäähän ei ole liian kiire.

– Varmasti tulee kestämään kauemmin, mitä normaalina päivänä matkaan menisi. Kannattaa myös varmistaa oma ajokunto, että ei lähdetä väsyneenä, ja ennakoidaan tien päälle tilanteita, Virtalaine vinkkaa.

Oman ajomatkan suunnitteluun löytyy apua myös Fintrafficin liikennetilanne-palvelusta, josta voi tarkistaa ruuhkatilannetta ja keskinopeuksia eri tieosuuksilla.

Ratatyöt vaikuttavat junamatkoihin

VR:n viestinnän mukaan juhannuksen junaliikenne tulee olemaan vilkasta. VR kertoo, että torstain suurimpia matkustajamääriä odotetaan väleille Helsinki–Tampere, Helsinki–Jyväskylä sekä Helsinki–Turku. Paluuliikenteen suosituimmat reitit ovat Oulu–Helsinki, Tampere–Helsinki ja Jyväskylä–Helsinki.

Lähes kaikkiin päiväjuniin on vielä saatavilla lippuja niin meno- kuin paluuliikenteessäkin. Torstain menoliikenteessä on joitakin täysiä junia. VR:n mukaan myös juhannusaaton ja juhannuspäivän pitkän matkan junissa on vielä tilaa.

Juhannuksena junalla kulkevat saavat varautua junia korvaaviin bussikyyteihin. VR:n mukaan juhannusviikonloppuna ratatöitä tehdään ainakin väleillä Tampere–Jämsä–Jyväskylä, Tampere–Haapamäki–Keuruu–Jyväskylä, Tampere–Seinäjoki ja Kouvola–Joensuu. Näiden rataosuuksien junat korvataan busseilla. VR:n mukaan bussikorvauksia voi olla muillakin rataosuuksilla. Tällöin syynä ovat jo aiemmin alkaneet ratatyöt.