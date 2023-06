Purjehduksen maailmanmestari on nyt kulttuurin peräsimessä – Ministeri Sari Multala: ”Kulttuuri on erittäin hyvin suojassa leikkauksilta”

Kulttuuriministeri Sari Multala uskoo, että kulttuurin kasvun eteen on tehtävissä paljon taloustilanteesta huolimatta. – Esimerkiksi tapahtumapuolella voidaan tehdä paljon esimerkiksi erilaisen lupabyroktratian helpottamisessa.

Heinäkuussa 45 vuotta täyttävä Sari Multala on kokoomuksen kolmannen kauden kansanedustaja ja kilpapurjehduksen kolminkertainen maailmanmestari. Hän voitti MM-kultansa vuosina 2001, 2009 ja 2010. Kansanedustajan tehtävien lisäksi hän on toiminut Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtajana vuodesta 2017 alkaen.

Tiistaista alkaen Multala on myös Orpon hallituksen tiede- ja kulttuuriministeri hallituskauden ensimmäiset kaksi vuotta. Hänen jälkeensä ministeriksi on tulossa Mari-Leena Talvitie (kok.).

Kulttuurialalla Multalan nimi on jäänyt monien mieleen korona-ajan toimien jälkipuinnista. Hän osallistui debattiin aktiivisesti ja otti kantaa erityisesti lasten harrastustoiminnan puolesta.

Maaliskuussa Multala otti nopeasti kantaa kulttuurin puolesta sen jälkeen, kun perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kutsui vaalitentissä kulttuuria luksuspalveluksi.

”Kulttuuri on suojassa leikkauksilta”

Tuore kulttuuriministeri pääsee heti työnsä alkumetreillä puolustamaan tulevia leikkauksia. Orpon hallitus aikoo leikata opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksista 125 miljoonaa euroa. Tarkat leikkauskohteet ovat vielä määrittelemättä.

Multalan mukaan kulttuuri on kuitenkin hyvin suojassa leikkauksilta. Kulttuurin lisäksi OKM tukee valtionavustuksilla muun muassa koulutusta, tiedettä, liikuntaa ja nuorisotyötä.

– Kulttuurin budjetti on erittäin hyvin suojassa. Toki pieniä kohtuullisia leikkauksia on kohdennettu koko OKM:n hallinnonalalle, mutta niitä tehdään sen vuoksi, että voidaan sitten panostaa muualle.

Kulttuuriministeri sanoo, että OKM:n hallinnon alalle on kokonaisuudessaan tulossa lisää rahoitusta. Hän ei voi vielä tarkentaa, mitä se koskee.

Avaa kuvien katselu Kulttuuriministeri Sari Multala kokee lastenkulttuurin tärkeäksi. Hänen perheeseensä kuuluvat mies ja kaksi lasta. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Tausta koronaa koskevissa keskusteluissa näkyy myös Multalan käsityksessä suomalaisen kulttuurin nykytilasta.

– Pitää muistaa, että meillä on vain vähän aikaa siitä, kun kulttuuri- ja taidealaa rajoitettiin hyvinkin pitkälti koronan vuoksi. Haluaisin nyt, että lähdemme hakemaan alan kasvua tekemällä kulttuuripoliittisen selonteon ja osana sitä myös kasvustrategian, hän sanoo.

Orpon hallitus aikoo vyön kiristämisestä huolimatta saada kulttuurin kasvuun. Siinä missä hallitusohjelman kulttuuria koskeva osuus on herättänyt epäilyksiä ristiriitojensa takia, on kuivakalta kuulostavaan kulttuuripoliittiseen selontekoon suhtauduttu alalla erittäin myönteisesti. Sen toivotaan tuovan jatkuvuutta kulttuuria koskevaan päätöksentekoon, joka on kärsinyt viime vuosina alati vaihtuvasta ministeristä.

Ristiriitoja vai ratkaisuyrityksiä?

Kulttuurialalla on suhtauduttu epäilevästi perjantaina julkaistuun hallitusohjelmaan. Sen kulttuuria koskeva osuus sisältää paljon hyviä aikeita, joilla kulttuurialaa halutaan kasvattaa ja alalla työskentelevien tilannetta parantaa. Samalla lupaukset ovat selvästi ristiriidassa muualla hallitusohjelmassa esitettyjen järeiden toimien kanssa.

Esimerkiksi kulttuurialan freelancereiden asemaa halutaan parantaa, mutta samalla sosiaaliturvan leikkaukset tekevät pätkätyötä tekevien aseman tukalaksi. Kulttuurialalla pätkätöitä tehdään enemmän kuin muilla aloilla.

– No siellä on myös aika merkittävä, kulttuurialankin toivoma uudistus. eli yhdistelmävakuutus, joka turvaa nimenomaan niiden henkilöiden asemaa, jotka tekevät työtä yrittäjänä ja palkansaajana.

Yhdistelmävakuutuksen ansiosta palkkatulon lisäksi myös yritystulo kerryttää vastedes ansiosidonnaista. Se helpottaa niiden freelancereiden ongelmia, jotka saavat tulonsa ainakin osin yrittäjinä. Esimerkiksi apurahoja ei lasketa ansiosidonnaiseen vaikka apurahakausi pidentää vastaavasti sen tarkkailujaksoa.

Paljon arvostelua on herättänyt myös lähes kaikkien kymmenen prosentin arvonlisäverokantaan kuuluneiden tuotteiden ja palvelujen nostaminen 14 prosenttiin. Kymmenen prosentin arvonlisäverokantaan jäävät enää sanoma- ja aikakauslehdet.

Kulttuurin puolella alv:n nostaminen tulee näkymään muun muassa elokuvien, tapahtumien ja kirjojen hinnoissa. Kirjojen verotuksen nousu kuulostaa muita erikoisemmalta, sillä hallitusohjelmaan on kirjattu lukutaidon kääntäminen nousuun.

Onko kulttuuriministerin mielestä oikein, että kirjailija saa jatkossa myydystä kirjasta vähemmän rahaa kuin verottaja?

– Tämä kokonaisuus, mistä on tässä vaiheessa päätetty osana talouden suurta kuvaa, sisältää totta kai ikäviä uutisia monellekin alalle. Tämä alv-nosto on yksi niistä, ministeri kommentoi.

Leikataanko kansallisilta taidelaitoksilta?

Lähes puolet opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuria koskevista valtionavustuksista kuluvat kansallisten kultturilaitosten eli Kansallisteatterin, Kansallisgallerian sekä Kansallisoopperan ja -baletin toimintaan ja tilakustannuksiin. Niiden lisäksi leikkaukset voivat kohdistua taiteen vapaaseen kenttään, joka sekin koki kovia jo korona-aikana.

Avaa kuvien katselu Leikkaukset ovat Multalan mukaan tarpeen, koska Suomen taloustilanne on äärimmäisen haastava. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Kulttuuriministeri sanoo, että kysymys leikkauskohteista on vielä täysin auki, eikä niistä ole käyty keskusteluja. Kohteet ja niiden suuruus ratkaistaan hänen mukaansa seuraavan vuoden budjetin yhteydessä.

Onko siis yhä mahdollista, että leikkaukset tulevat koskemaan kolmea kansallista instituutiota?

– Tietenkin toivon, että pystymme tarjoamaan mahdollisimman hyvät edellytykset pitkäjänteiseen työhön suurimmille taidelaitoksillemme, jotka ovat myös kansallisesti merkittäviä. Tarkemmin ratkaistaan budjetin yhteydessä, Multala sanoo.

Kulttuurin prosenttitavoite jää yhä haaveeksi

Kulttuurin kentällä on vaadittu kulttuuribudjetin nostamista yhteen prosenttin valtion talousarvion menoista. Tällä hallituskaudella se ei hänen mukaansa todennäköisesti toteudu.

– Ainakaan toistaiseksi ei ole ollut näköpiirissä sellaista talouden käännettä, jolla voitaisiin päästä lisäämään rahaa budjettiin - niin kulttuuriin kuin muuhunkaan. Olemme tehneet hallitusohjelmaneuvotteluiden yhteydessä valinnat, ja merkittävät panostukset tullaan tekemään koulutuksen puolelle.

Kulttuuriministeri piristyy, kun haastattelussa sirrytään kulttuurin kurittamisesta siihen, mitä on tehtävissä koronan aiheuttamien vahinkojen korjaamiseksi.

– Uskon, että erityisesti tapahtumapuolella, joka oli se suurin kärsijä, on tehtävissä asioita, joilla pystytään helpottamaan niin suurempien kuin pienempienkin tapahtumien järjestämistä. Toinen asia on vienti. Uskon, että on tehtävissä vielä enemmän kulttuuriviennin kasvattamiseksi.

Musiikki ja teatteri ovat lähellä ministerin sydäntä

Kulttuuri ja taide ovat ministeri Sari Multalalle tuttuja asioita jo lapsuudesta. Hän kävi ala- ja yläkoulunsa musiikkiluokalla, lauloi ja soitti pianoa.

– Pidän erityisesti musiikin kuuntelemisesta livenä. Se on aina erilaista ja eri tavalla koskettavaa, kun pääsee paikan päälle kuuntelemaan.

Hän sanoo kuuntelevansa erityisesti paljon suomalaisia naisartisteja.

Avaa kuvien katselu Kulttuuriministeri muistuttaa, että Suomen kesä on kulttuuria pullollaan. – Kehotankin kaikkia nauttimaan siitä. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Toinen kulttuuriministerin rakkaus taiteen kentällä on teatteri. Hän harmittelee kuitenkin, että ehtii liian harvoin käydä esityksissä. Viimeisin hänen näkemänsä on ollut perheen kanssa katsottu Kiljusten herrasväki viime vuonna kesäteatterissa. Edellinen aikuisille suunnattu esitys on ollut Kansallisteatterin Hitler ja Blondi.

– Myös kirjastot ovat todella aktiivisessa käytössä meidän perheessä.