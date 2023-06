Lenininpuisto jää historiaan – Helsingin valtuusto tahtoi eroon hirmuhallitsijan nimestä

Lenininpuisto sijaitsee Helsingin Alppilassa, ja sillä on kokoa 3,5 hehtaaria.

Helsingin kaupunginvaltuusto on äänestänyt Lenininpuiston nimen muuttamisen puolesta.

Helsingin kaupunginvaltuusto on äänestänyt Alppilassa sijaitsevan Lenininpuiston nimen muuttamisen puolesta keskiviikkoiltana pidetyssä kokouksessaan.

Valtuusto päätti muuttaa nimen äänin 57–20. Puistolle ei ole vielä päätetty uutta nimeä.

Aloitteen nimen muuttamisesta esitti kaupunginvaltuutettu Otto Meri (kok.) yhdessä 24 muun valtuutetun kanssa.

Aloitteen mukaan puiston nimen yhdistäminen Neuvosto-Venäjän johtajaan ei ole sopivaa, sillä Vladimir Leniniä pidetään yhtenä maailmanhistorian eniten ihmisillistä kärsimystä aiheuttaneista diktaattoreista. Venäjän hyökättyä Ukrainaan asia on jälleen ajankohtainen.

Viime vuonna Turku poisti Lenin-patsaansa kaupunkikuvasta. Samaan ratkaisuun päätyi myös Kotkan kaupunki.

Alun perin Lenininpuisto nimettiin Leninin syntymän satavuotisjuhlavuoden mukaan. Lenininpuisto on osa historiallista Eläintarhan puistokokonaisuutta.

Nimistötoimikunta ei aiemmin puoltanut puiston nimenmuutosta, sillä sen antaman lausunnon mukaan kaavanimet on tarkoitettu pysyviksi. Niitä on perusteltua muuttaa vain, jos sillä on merkitystä pelastusturvallisuuden kannalta tai jos koko katuympäristö muuttuu.

