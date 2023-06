Ihmisoikeusliitto: Hallitusohjelmassa on kirjauksia, jotka törmäävät perustuslakiin

Hallitusohjelmassa on ihmisoikeuksien kannalta ristiriitaisia kirjauksia, sanoo Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila Ylen aamussa.

Mattila ottaa esimerkin lasten oikeuksista.

– Siellä on hieno kirjaus, että lasten oikeuksia tulisi edistää kaikilla sektoreilla. Samalla on suunnitteilla sellaisia sosiaaliturvaetuuksien leikkauksia, jotka nimenomaan kohdistuvat köyhimpiin perheisiin, joissa on lapsia 120 000. Se on aika iso ristiriita.

Viime vuosina on esitetty arvioita vähävaraisissa perheissä elävistä noin 120 000 lapsesta, joiden elämää rahan puute rajoittaa.

Mattila nostaa esiin myös vammaisten oikeudet.

– On hienoa, että noteerataan vammaisten syrjintä työelämässä. Samalla heihinkin tullee kohdistumaan erittäin vaikeita kerrannaisvaikutuksia leikkauksista.

Lisää moitteita EU-tasolta?

Suomi on saanut viimeksi kuluvana vuonna Euroopan neuvostolta moitteita liian alhaisesta perusturvan tasosta.

Helmikuisessa ratkaisussaan Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea totesi, että vähimmäisetuudet eivät kata tuensaajan perustarpeita Euroopan sosiaalisen peruskirjan edellyttämällä tavalla.

Mattila toteaakin Ylen aamun haastattelussa, että perusturvan taso on Suomessa jo nyt määritelty alle sen, mitä kansainväliset ihmisoikeussopimukset edellyttävät.

Jos tätä perusturvan tasoa lasketaan vielä nykyisestä ja yhtälöön lisätään lääkekustannusten ja asiakasmaksujen nousu, seuraukset voivat olla Mattilan mukaan ”erittäin vaikeita” joillekin ihmisille.

Onko Euroopan neuvostolta siis odotettavissa lisää moitteita jatkossa?

– On odotettavissa, jos nämä suunnitellut leikkaukset toteutuvat siten, että niitä kohdistetaan valmiiksi kaikkein köyhimmille ihmisille, Mattila vastaa.

Hänen mielestään tärkeää eivät kuitenkaan ole moitteet, vaan se, että näiden ihmisten oikeudet toteutuvat Suomessa kestävällä tavalla.

On kallista ryhtyä hankkeeseen, joka törmää perustuslakiin

Mattila peräänkuuluttaa hallitukselta ensin arviointia siitä, millaisia yhteisvaikutuksia eri leikkauksilla ja säästöillä on yksilöille.

– Puhutaan ihmisoikeus- ja perusoikeusvaikutusten arvioinnista. Lapsivaikutusten arvioinnista siellä onkin kirjaus. Näihin pitäisi ryhtyä. On myös kallista ryhtyä lain valmisteluun, josta mahdollisesti jo etukäteen tiedetään, että se ei ole linjassa perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten kanssa.

Hallitusohjelmassa on Mattilan mukaan ”joitakin kohtia”, jotka ovat törmäyskurssilla perustuslain kanssa. Ongelmallisia kirjauksia on tehty hänen mukaansa varsinkin sosiaaliturvaan ja toimeentulotukeen.

– Esimerkiksi toimeentulotukeen tehtäviä rajoituksia, osa niistä voisi olla sellaisia. Myös osa maahanmuuttoon liittyvistä kirjauksista saattaisi olla sellaisia.

Kehujakin uusi hallitusohjelma Mattilalta saa esimerkiksi ihmiskauppaan, lasten koulunkäyntiin ja työhyväksikäyttöön liittyvistä kirjauksista sekä sosiaaliturvajärjestelmän selkeyttämisestä.

