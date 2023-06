Asumaton talo paloi ja mukana katosivat myös perheen muistot – poliisi tutkii jälleen uutta vaarallista tuhopolttoa Tampereella

Tampereen Ruotulan Laalahdenkujalla paloi viime yönä tyhjillään ollut talo.

Palaneen rakennuksen omistajien poika Antti Laalahti oli paikalla ennen aamukahdeksaa katsomassa yöllisen palon tuhoja.

Laalahti kuvailee tunteiden mylläneen vihasta turhautumiseen. Mielessä oli käynyt heti myös Pirkanmaata riivannut tuhopolttosarja.

– Jos tämä sellainen on, toivottavasti tänne olisi jäänyt jotain jälkiä, jotta kaveri saataisiin kiinni.

Avaa kuvien katselu Antti Laalahti on autiotalorakennuksen omistajien lapsi. Autiotalon lähelle rakennetussa majassa vietettiin kavereiden kanssa useat illat. Kuva: Oskari Räisänen / Yle

Saapuessaan tontille Laalahti kertoo kuulleensa viereisen talon ikkunoiden kuumentuneen niin paljon, että ne olivat hajonneet.

Myös tilannekeskuksen päivystävän palomestarin Aku Pietilän mukaan palo oli todella lähellä levitä.

– Tilanne oli uhkaava, sillä lähin rakennus oli vain 10 metrin päässä. Puut ja viereiset rakennukset höyrysivät, Pietilä sanoo.

Pelastuslaitos keskittyi aluksi ympäröivien rakennusten suojaamiseen. Pietilän mukaan naapuri oli hälyttänyt yöllä avun paikalle.

Poliisi tutkii tuhotyönä

Tapauksen tutkinnanjohtaja Sisä-Suomen poliisin rikoskomisario Pekka Ylinen kertoo, että asiassa on käynnistetty esitutkinta nimikkeellä tuhotyö.

– Epäilemme, että palo on tahallaan sytytetty.

Ylinen ei kommentoi sitä, onko poliisilla vielä tiedossa sitä, miten palo on sytytetty.

Poliisi tutkii Pirkanmaalla useita epäiltyjä tuhopolttoja, joita on ollut noin vuoden ajan tavallista enemmän. Osan tapauksista uskotaan liittyvän toisiinsa.

Lapsuuden muistot paloivat talon mukana

Hervannassa asuva Antti Laalahti oli aamulla lähdössä suuntaamaan kohti Helsinkiä, mutta soitto palosta sai miehen rientämään ensin palopaikalle.

Laalahti kertoo lapsena leikkineensä pihalla ja alueen lähimetsässä piilosta, ritarileikkejä sekä rakentaneensa majoja.

Talo on peräisin 1920-luvulta, mutta tyhjillään se on Laalahden mukaan ollut jo useamman vuoden. Viimeiset vuodet talon ympärillä on pyörinyt paljon ihmisiä luvatta.

– Ikkunoita on hajotettu ja sisältä on varastettu tavaraa. Nyt se sitten lähti lopullisesti. Samalla meni paljon hyviä lapsuusmuistoja itsellä, Laalahti sanoo harmistuneena.

Avaa kuvien katselu Rakennuksen mukana paloi Antti Laalahden mukaan paitsi lapsuuden esineitä, myös muistoja. Kuva: Oskari Räisänen / Yle

Laalahti kertoo jutelleensa isänsä kanssa juuri edellisenä iltana talon tyhjentämisestä, sillä talo oli määrätty purettavaksi.

– Valitettavasti tämä meni nyt näin. Sisällä oli historiallisten esineiden lisäksi omia lapsuuden tavaroita, joita oli tarkoitus ottaa säilöön.

Avaa kuvien katselu Palaneen autiotalon lähelle aiotaan rakentaa lähiaikoina uusia taloja. Kuva: Oskari Räisänen / Yle

Sammutustöissä oli kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä. Tilanne oli ohi vasta aamuseitsemän aikaan.

Lähialueen autojen päältä voi Pietilän mukaan löytyä nokea. Ikkunoita on hajotettu.

Palossa ei aiheutunut henkilövahinkoja, ja poliisi tutkii palon syttymissyytä.